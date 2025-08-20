Wed, Aug 20, 2025 @ 00:55 GMT
Eco Data 8/20/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
23:50 JPY Trade Balance (JPY) Jul -0.08T -0.24T
23:50 JPY Machinery Orders M/M Jun -0.50% -0.60%
01:00 CNY 1-Y Loan Prime Rate 3.00% 3.00%
01:00 CNY 5-Y Loan Prime Rate 3.50% 3.50%
02:00 NZD RBNZ Interest Rate Decision 3.00% 3.25%
06:00 EUR Germany PPI M/M Jul 0.20% 0.10%
06:00 EUR Germany PPI Y/Y Jul -1.30%
06:00 GBP CPI M/M Jul 0.30%
06:00 GBP CPI Y/Y Jul 3.70% 3.60%
06:00 GBP Core CPI Y/Y Jul 3.70% 3.70%
06:00 GBP RPI M/M Jul 0.40%
06:00 GBP RPI Y/Y Jul 4.50% 4.40%
06:00 GBP PPI Input M/M Jul 0.80%
06:00 GBP PPI Input Y/Y Jul -0.10%
06:00 GBP PPI Output M/M Jul 0.50%
06:00 GBP PPI Output Y/Y Jul 0.30%
06:00 GBP PPI Core Output M/M Jul 0.30%
06:00 GBP PPI Core Output Y/Y Jul 1.50%
09:00 EUR Eurozone CPI Y/Y Jul F 2.00% 2.00%
09:00 EUR Eurozone CPI Core Y/Y Jul F 2.30% 2.30%
12:30 CAD New Housing Price Index M/M Jul 0.10% -0.20%
14:30 USD Crude Oil Inventories 3.0M
18:00 USD FOMC Minutes
