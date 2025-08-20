Eco Data 8/20/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|23:50
|JPY
|Trade Balance (JPY) Jul
|-0.08T
|-0.24T
|23:50
|JPY
|Machinery Orders M/M Jun
|-0.50%
|-0.60%
|01:00
|CNY
|1-Y Loan Prime Rate
|3.00%
|3.00%
|01:00
|CNY
|5-Y Loan Prime Rate
|3.50%
|3.50%
|02:00
|NZD
|RBNZ Interest Rate Decision
|3.00%
|3.25%
|06:00
|EUR
|Germany PPI M/M Jul
|0.20%
|0.10%
|06:00
|EUR
|Germany PPI Y/Y Jul
|-1.30%
|06:00
|GBP
|CPI M/M Jul
|0.30%
|06:00
|GBP
|CPI Y/Y Jul
|3.70%
|3.60%
|06:00
|GBP
|Core CPI Y/Y Jul
|3.70%
|3.70%
|06:00
|GBP
|RPI M/M Jul
|0.40%
|06:00
|GBP
|RPI Y/Y Jul
|4.50%
|4.40%
|06:00
|GBP
|PPI Input M/M Jul
|0.80%
|06:00
|GBP
|PPI Input Y/Y Jul
|-0.10%
|06:00
|GBP
|PPI Output M/M Jul
|0.50%
|06:00
|GBP
|PPI Output Y/Y Jul
|0.30%
|06:00
|GBP
|PPI Core Output M/M Jul
|0.30%
|06:00
|GBP
|PPI Core Output Y/Y Jul
|1.50%
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Jul F
|2.00%
|2.00%
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Core Y/Y Jul F
|2.30%
|2.30%
|12:30
|CAD
|New Housing Price Index M/M Jul
|0.10%
|-0.20%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories
|3.0M
|18:00
|USD
|FOMC Minutes
|GMT
|Ccy
|Events
|23:50
|JPY
|Trade Balance (JPY) Jul
|Actual:
|Forecast: -0.08T
|Previous: -0.24T
|Revised:
|23:50
|JPY
|Machinery Orders M/M Jun
|Actual:
|Forecast: -0.50%
|Previous: -0.60%
|Revised:
|01:00
|CNY
|1-Y Loan Prime Rate
|Actual:
|Forecast: 3.00%
|Previous: 3.00%
|Revised:
|01:00
|CNY
|5-Y Loan Prime Rate
|Actual:
|Forecast: 3.50%
|Previous: 3.50%
|Revised:
|02:00
|NZD
|RBNZ Interest Rate Decision
|Actual:
|Forecast: 3.00%
|Previous: 3.25%
|Revised:
|06:00
|EUR
|Germany PPI M/M Jul
|Actual:
|Forecast: 0.20%
|Previous: 0.10%
|Revised:
|06:00
|EUR
|Germany PPI Y/Y Jul
|Actual:
|Forecast:
|Previous: -1.30%
|Revised:
|06:00
|GBP
|CPI M/M Jul
|Actual:
|Forecast:
|Previous: 0.30%
|Revised:
|06:00
|GBP
|CPI Y/Y Jul
|Actual:
|Forecast: 3.70%
|Previous: 3.60%
|Revised:
|06:00
|GBP
|Core CPI Y/Y Jul
|Actual:
|Forecast: 3.70%
|Previous: 3.70%
|Revised:
|06:00
|GBP
|RPI M/M Jul
|Actual:
|Forecast:
|Previous: 0.40%
|Revised:
|06:00
|GBP
|RPI Y/Y Jul
|Actual:
|Forecast: 4.50%
|Previous: 4.40%
|Revised:
|06:00
|GBP
|PPI Input M/M Jul
|Actual:
|Forecast:
|Previous: 0.80%
|Revised:
|06:00
|GBP
|PPI Input Y/Y Jul
|Actual:
|Forecast:
|Previous: -0.10%
|Revised:
|06:00
|GBP
|PPI Output M/M Jul
|Actual:
|Forecast:
|Previous: 0.50%
|Revised:
|06:00
|GBP
|PPI Output Y/Y Jul
|Actual:
|Forecast:
|Previous: 0.30%
|Revised:
|06:00
|GBP
|PPI Core Output M/M Jul
|Actual:
|Forecast:
|Previous: 0.30%
|Revised:
|06:00
|GBP
|PPI Core Output Y/Y Jul
|Actual:
|Forecast:
|Previous: 1.50%
|Revised:
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Jul F
|Actual:
|Forecast: 2.00%
|Previous: 2.00%
|Revised:
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Core Y/Y Jul F
|Actual:
|Forecast: 2.30%
|Previous: 2.30%
|Revised:
|12:30
|CAD
|New Housing Price Index M/M Jul
|Actual:
|Forecast: 0.10%
|Previous: -0.20%
|Revised:
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories
|Actual:
|Forecast:
|Previous: 3.0M
|Revised:
|18:00
|USD
|FOMC Minutes
|Actual:
|Forecast:
|Previous:
|Revised: