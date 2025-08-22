Eco Data 8/22/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|23:01
|GBP
|GfK Consumer Confidence Aug
|-17
|-19
|-19
|23:30
|JPY
|National CPI Y/Y Jul
|3.10%
|3.30%
|23:30
|JPY
|National CPI Core Y/Y Jul
|3.10%
|3.00%
|3.30%
|23:30
|JPY
|National CPI Core-Core Y/Y Jul
|3.40%
|3.40%
|06:00
|EUR
|Germany GDP Q/Q Q2 F
|-0.10%
|-0.10%
|12:30
|CAD
|Retail Sales M/M Jun
|1.60%
|-1.10%
|12:30
|CAD
|Retail Sales ex Autos M/M Jun
|0.90%
|-0.20%
