Fri, Aug 22, 2025 @ 03:38 GMT
Eco Data 8/22/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
23:01 GBP GfK Consumer Confidence Aug -17 -19 -19
23:30 JPY National CPI Y/Y Jul 3.10% 3.30%
23:30 JPY National CPI Core Y/Y Jul 3.10% 3.00% 3.30%
23:30 JPY National CPI Core-Core Y/Y Jul 3.40% 3.40%
06:00 EUR Germany GDP Q/Q Q2 F -0.10% -0.10%
12:30 CAD Retail Sales M/M Jun 1.60% -1.10%
12:30 CAD Retail Sales ex Autos M/M Jun 0.90% -0.20%
