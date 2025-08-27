Wed, Aug 27, 2025 @ 05:46 GMT
Facebook Mail RSS Twitter
HomeEconomic CalendarEco Data 8/27/25

Eco Data 8/27/25

ActionForex.com
By ActionForex.com
GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
01:00 AUD Westpac Leading Index M/M Jul 0.10% 0.00%
01:30 AUD Monthly CPI Y/Y Jul 2.80% 2.30% 1.90%
06:00 EUR Germany GfK Consumer Confidence Sep -21.2 -21.5
08:00 CHF ZEW Expectations Aug 2.4
14:30 USD Crude Oil Inventories (Aug 22) -1.7M -6.0M
GMT Ccy Events
01:00 AUD Westpac Leading Index M/M Jul
    Actual: 0.10% Forecast:
    Previous: 0.00% Revised:
01:30 AUD Monthly CPI Y/Y Jul
    Actual: 2.80% Forecast: 2.30%
    Previous: 1.90% Revised:
06:00 EUR Germany GfK Consumer Confidence Sep
    Actual: Forecast: -21.2
    Previous: -21.5 Revised:
08:00 CHF ZEW Expectations Aug
    Actual: Forecast:
    Previous: 2.4 Revised:
14:30 USD Crude Oil Inventories (Aug 22)
    Actual: Forecast: -1.7M
    Previous: -6.0M Revised:
ActionForex.com
ActionForex.com

Featured Analysis

Load more

Learn Forex Trading

ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

Contact us: contact@actionforex.com

© ActionForex.com © 2025 All rights reserved.