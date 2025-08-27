Eco Data 8/27/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|01:00
|AUD
|Westpac Leading Index M/M Jul
|0.10%
|0.00%
|01:30
|AUD
|Monthly CPI Y/Y Jul
|2.80%
|2.30%
|1.90%
|06:00
|EUR
|Germany GfK Consumer Confidence Sep
|-21.2
|-21.5
|08:00
|CHF
|ZEW Expectations Aug
|2.4
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Aug 22)
|-1.7M
|-6.0M
