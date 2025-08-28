Eco Data 8/28/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|01:00
|NZD
|ANZ Business Confidence Aug
|49.7
|47.8
|01:00
|NZD
|ANZ Activity Outlook Aug
|38.7
|40.6
|01:30
|AUD
|Private Capital Expenditure Q2
|0.20%
|0.50%
|-0.10%
|-0.20%
|07:00
|CHF
|GDP Q/Q Q2
|0.10%
|0.50%
|08:00
|EUR
|Eurozone M3 Money Supply Y/Y Jul
|3.50%
|3.30%
|09:00
|EUR
|Eurozone Economic Sentiment Aug
|95.9
|95.8
|09:00
|EUR
|Industrial Confidence Aug
|-11
|-10.4
|09:00
|EUR
|Eurozone Services Sentiment Aug
|4.2
|4.1
|09:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Aug F
|-15.5
|-15.5
|11:30
|EUR
|ECB Monetary Policy Meeting Accounts
|12:30
|CAD
|Current Account (CAD) Q2
|-18.6B
|-2.1B
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Aug 22)
|231K
|235K
|12:30
|USD
|GDP Annualized Q2 P
|3.00%
|3.00%
|12:30
|USD
|GDP Price Index Q2 P
|2.00%
|2.00%
|14:00
|USD
|Pending Home Sales M/M Jul
|0.30%
|-0.80%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Aug 22)
|27B
|13B
