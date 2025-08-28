Thu, Aug 28, 2025 @ 03:37 GMT
Eco Data 8/28/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
01:00 NZD ANZ Business Confidence Aug 49.7 47.8
01:00 NZD ANZ Activity Outlook Aug 38.7 40.6
01:30 AUD Private Capital Expenditure Q2 0.20% 0.50% -0.10% -0.20%
07:00 CHF GDP Q/Q Q2 0.10% 0.50%
08:00 EUR Eurozone M3 Money Supply Y/Y Jul 3.50% 3.30%
09:00 EUR Eurozone Economic Sentiment Aug 95.9 95.8
09:00 EUR Industrial Confidence Aug -11 -10.4
09:00 EUR Eurozone Services Sentiment Aug 4.2 4.1
09:00 EUR Eurozone Consumer Confidence Aug F -15.5 -15.5
11:30 EUR ECB Monetary Policy Meeting Accounts
12:30 CAD Current Account (CAD) Q2 -18.6B -2.1B
12:30 USD Initial Jobless Claims (Aug 22) 231K 235K
12:30 USD GDP Annualized Q2 P 3.00% 3.00%
12:30 USD GDP Price Index Q2 P 2.00% 2.00%
14:00 USD Pending Home Sales M/M Jul 0.30% -0.80%
14:30 USD Natural Gas Storage (Aug 22) 27B 13B
