Eco Data 8/29/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Y/Y Aug
|2.90%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core Y/Y Aug
|2.60%
|2.90%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core-Core Y/Y Aug
|3.10%
|23:30
|JPY
|Unemployment Rate Jul
|2.50%
|2.50%
|23:50
|JPY
|Industrial Production M/M Jul P
|-1.00%
|2.10%
|23:50
|JPY
|Retail Trade Y/Y Jul
|1.80%
|2.00%
|01:30
|AUD
|Private Sector Credit M/M Jul
|0.60%
|0.60%
|05:00
|JPY
|Housing Starts Y/Y Jul
|-9.60%
|-15.60%
|05:00
|JPY
|Consumer Confidence Aug
|34.2
|33.7
|06:00
|EUR
|Germany Import Price Index M/M Jul
|-0.30%
|0.00%
|06:00
|EUR
|Germany Retail Sales M/M Jul
|-0.20%
|1.00%
|06:45
|EUR
|France GDP Q/Q Q2
|0.30%
|0.30%
|07:00
|CHF
|KOF Economic Barometer Aug
|97.9
|101.1
|07:55
|EUR
|Germany Unemployment Change Jul
|10K
|2K
|07:55
|EUR
|Germany Unemployment Rate Jul
|6.30%
|6.30%
|12:00
|EUR
|Germany CPI M/M Aug P
|0.00%
|0.30%
|12:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Aug P
|2.10%
|2.00%
|12:30
|CAD
|GDP M/M Jun
|0.20%
|-0.10%
|12:30
|USD
|Personal Income M/M Jul
|0.40%
|0.30%
|12:30
|USD
|Personal Spending M/M Jul
|0.50%
|0.30%
|12:30
|USD
|PCE Price Index M/M Jul
|0.30%
|0.30%
|12:30
|USD
|PCE Price Index Y/Y Jul
|2.60%
|2.60%
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index M/M Jul
|0.30%
|0.30%
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index Y/Y Jul
|2.90%
|2.80%
|12:30
|USD
|Goods Trade Balance (USD) Jul P
|-90.7B
|-84.9B
|12:30
|USD
|Wholesale Inventories Jul P
|0.20%
|0.10%
|13:45
|USD
|Chicago PMI Aug
|45.3
|47.1
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Index Aug F
|58.6
|58.6
|14:00
|USD
|UoM 1-year Inflation Expectations Aug F
|4.90%
|4.90%
