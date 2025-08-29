Fri, Aug 29, 2025 @ 00:30 GMT
Eco Data 8/29/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
23:30 JPY Tokyo CPI Y/Y Aug 2.90%
23:30 JPY Tokyo CPI Core Y/Y Aug 2.60% 2.90%
23:30 JPY Tokyo CPI Core-Core Y/Y Aug 3.10%
23:30 JPY Unemployment Rate Jul 2.50% 2.50%
23:50 JPY Industrial Production M/M Jul P -1.00% 2.10%
23:50 JPY Retail Trade Y/Y Jul 1.80% 2.00%
01:30 AUD Private Sector Credit M/M Jul 0.60% 0.60%
05:00 JPY Housing Starts Y/Y Jul -9.60% -15.60%
05:00 JPY Consumer Confidence Aug 34.2 33.7
06:00 EUR Germany Import Price Index M/M Jul -0.30% 0.00%
06:00 EUR Germany Retail Sales M/M Jul -0.20% 1.00%
06:45 EUR France GDP Q/Q Q2 0.30% 0.30%
07:00 CHF KOF Economic Barometer Aug 97.9 101.1
07:55 EUR Germany Unemployment Change Jul 10K 2K
07:55 EUR Germany Unemployment Rate Jul 6.30% 6.30%
12:00 EUR Germany CPI M/M Aug P 0.00% 0.30%
12:00 EUR Germany CPI Y/Y Aug P 2.10% 2.00%
12:30 CAD GDP M/M Jun 0.20% -0.10%
12:30 USD Personal Income M/M Jul 0.40% 0.30%
12:30 USD Personal Spending M/M Jul 0.50% 0.30%
12:30 USD PCE Price Index M/M Jul 0.30% 0.30%
12:30 USD PCE Price Index Y/Y Jul 2.60% 2.60%
12:30 USD Core PCE Price Index M/M Jul 0.30% 0.30%
12:30 USD Core PCE Price Index Y/Y Jul 2.90% 2.80%
12:30 USD Goods Trade Balance (USD) Jul P -90.7B -84.9B
12:30 USD Wholesale Inventories Jul P 0.20% 0.10%
13:45 USD Chicago PMI Aug 45.3 47.1
14:00 USD UoM Consumer Sentiment Index Aug F 58.6 58.6
14:00 USD UoM 1-year Inflation Expectations Aug F 4.90% 4.90%
