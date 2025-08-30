Summary 9/1 – 9/5

Monday, Sep 1, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|22:45
|NZD
|Building Permits M/M Jul
|-6.40%
|23:50
|JPY
|Capital Spending Q2
|6.20%
|6.40%
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Aug
|49.9
|49.9
|01:00
|AUD
|TD-MI Inflation Gauge M/M Aug
|0.90%
|01:30
|AUD
|Building Permits M/M Jul
|-4.80%
|11.90%
|01:45
|CNY
|Caixin Manufacturing PMI Aug
|49.9
|49.5
|06:30
|CHF
|Real Retail Sales Y/Y Jul
|3.60%
|3.80%
|07:30
|CHF
|Manufacturing PMI Aug
|47
|48.8
|07:50
|EUR
|France Manufacturing PMI Aug F
|49.9
|49.9
|07:55
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Aug F
|49.9
|49.9
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Aug F
|50.5
|50.5
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI Aug F
|47.3
|47.3
|08:30
|GBP
|Mortgage Approvals Jul
|64K
|64K
|08:30
|GBP
|M4 Money Supply M/M Jul
|0.20%
|0.30%
|09:00
|EUR
|Eurozone Unemployment Rate Jul
|6.20%
|6.20%
|22:45
|NZD
|Terms of Trade Index Q2
|1.90%
|1.90%
|23:50
|JPY
|Monetary Base Y/Y Aug
|-3.50%
|-3.90%
Tuesday, Sep 2, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|01:00
|AUD
|TD-MI Inflation Gauge Y/Y Aug
|2.40%
|01:30
|AUD
|Current Account (AUD) Q2
|-16.0B
|-14.7B
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Aug P
|2.10%
|2%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Aug P
|2.20%
|2.30%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI M/M Aug P
|-0.20%
|13:30
|CAD
|Manufacturing PMI Aug
|46.1
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Aug F
|53.3
|53.3
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing PMI Aug
|48.6
|48
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Prices Paid Aug
|65.2
|64.8
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Employment Index Aug
|43.4
|14:00
|USD
|Construction Spending M/M Jul
|0.20%
|-0.40%
Wednesday, Sep 3, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|01:30
|AUD
|GDP Q/Q Q2
|0.50%
|0.20%
|01:45
|CNY
|Caixin Services PMI Aug
|52.5
|52.6
|07:50
|EUR
|France Services PMI Aug F
|49.7
|49.7
|07:55
|EUR
|Germany Services PMI Aug F
|50.1
|50.1
|08:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Aug F
|50.7
|50.7
|08:30
|GBP
|Services PMI Aug F
|53.6
|53.6
|09:00
|EUR
|Eurozone PPI M/M Jul
|0.20%
|0.80%
|09:00
|EUR
|Eurozone PPI Y/Y Jul
|0.60%
|12:30
|CAD
|Labor Productivity Q/Q Q2
|0.20%
|0.20%
|14:00
|USD
|Factory Orders M/M Jul
|-1.40%
|-4.80%
Thursday, Sep 4, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|01:30
|AUD
|Trade Balance (AUD) Jul
|4.92B
|5.37B
|05:45
|CHF
|Unemployment Rate M/M Aug
|2.90%
|2.90%
|06:30
|CHF
|CPI M/M Aug
|0.00%
|0%
|06:30
|CHF
|CPI Y/Y Aug
|0.20%
|08:30
|GBP
|Construction PMI Aug
|45.2
|44.3
|09:00
|EUR
|Eurozone Retail Sales M/M Jul
|-0.20%
|0.30%
|12:15
|USD
|ADP Employment Change Aug
|72K
|104K
|12:30
|CAD
|International Merchandise Trade Jul
|-4.2B
|-5.9B
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Aug 29)
|232K
|229K
|12:30
|USD
|Goods and Services Trade Balance (USD) Jul
|-64.2B
|-60.2B
|12:30
|USD
|Nonfarm Productivity Q2
|2.40%
|2.40%
|12:30
|USD
|Unit Labor Costs Q2
|1.60%
|1.60%
|13:45
|USD
|Services PMI Aug F
|55.4
|55.4
|14:00
|USD
|ISM Services PMI Aug
|50.9
|50.1
|14:00
|USD
|ISM Services Employment Index Aug
|46.4
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Aug 29)
|18B
|16:00
|USD
|Crude Oil Inventories (Aug 29)
|-2.4M
|23:30
|JPY
|Overall Household Spending Y/Y Jul
|2.30%
|1.30%
Friday, Sep 5, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|06:00
|GBP
|Retail Sales M/M Jul
|0.40%
|0.90%
|06:00
|EUR
|Germany Factory Orders M/M Jul
|0.50%
|-1%
|09:00
|EUR
|Eurozone GDP Q/Q Q2 F
|0.10%
|0.10%
|12:30
|USD
|Nonfarm Payrolls Aug
|78K
|73K
|12:30
|USD
|Unemployment Rate Aug
|4.30%
|4.20%
|12:30
|USD
|Average Hourly Earnings M/M Aug
|0.30%
|0.30%
|12:30
|CAD
|Net Change in Employment Aug
|-40.8K
|12:30
|CAD
|Unemployment Rate Aug
|6.90%
|14:00
|CAD
|Ivey PMI Aug
|55.8
