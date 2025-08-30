Sat, Aug 30, 2025 @ 06:29 GMT
Summary 9/1 – 9/5

Monday, Sep 1, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
22:45 NZD Building Permits M/M Jul -6.40%
23:50 JPY Capital Spending Q2 6.20% 6.40%
00:30 JPY Manufacturing PMI Aug 49.9 49.9
01:00 AUD TD-MI Inflation Gauge M/M Aug 0.90%
01:30 AUD Building Permits M/M Jul -4.80% 11.90%
01:45 CNY Caixin Manufacturing PMI Aug 49.9 49.5
06:30 CHF Real Retail Sales Y/Y Jul 3.60% 3.80%
07:30 CHF Manufacturing PMI Aug 47 48.8
07:50 EUR France Manufacturing PMI Aug F 49.9 49.9
07:55 EUR Germany Manufacturing PMI Aug F 49.9 49.9
08:00 EUR Eurozone Manufacturing PMI Aug F 50.5 50.5
08:30 GBP Manufacturing PMI Aug F 47.3 47.3
08:30 GBP Mortgage Approvals Jul 64K 64K
08:30 GBP M4 Money Supply M/M Jul 0.20% 0.30%
09:00 EUR Eurozone Unemployment Rate Jul 6.20% 6.20%
22:45 NZD Terms of Trade Index Q2 1.90% 1.90%
23:50 JPY Monetary Base Y/Y Aug -3.50% -3.90%
Tuesday, Sep 2, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
01:00 AUD TD-MI Inflation Gauge Y/Y Aug 2.40%
01:30 AUD Current Account (AUD) Q2 -16.0B -14.7B
09:00 EUR Eurozone CPI Y/Y Aug P 2.10% 2%
09:00 EUR Eurozone Core CPI Y/Y Aug P 2.20% 2.30%
09:00 EUR Eurozone Core CPI M/M Aug P -0.20%
13:30 CAD Manufacturing PMI Aug 46.1
13:45 USD Manufacturing PMI Aug F 53.3 53.3
14:00 USD ISM Manufacturing PMI Aug 48.6 48
14:00 USD ISM Manufacturing Prices Paid Aug 65.2 64.8
14:00 USD ISM Manufacturing Employment Index Aug 43.4
14:00 USD Construction Spending M/M Jul 0.20% -0.40%
Wednesday, Sep 3, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
01:30 AUD GDP Q/Q Q2 0.50% 0.20%
01:45 CNY Caixin Services PMI Aug 52.5 52.6
07:50 EUR France Services PMI Aug F 49.7 49.7
07:55 EUR Germany Services PMI Aug F 50.1 50.1
08:00 EUR Eurozone Services PMI Aug F 50.7 50.7
08:30 GBP Services PMI Aug F 53.6 53.6
09:00 EUR Eurozone PPI M/M Jul 0.20% 0.80%
09:00 EUR Eurozone PPI Y/Y Jul 0.60%
12:30 CAD Labor Productivity Q/Q Q2 0.20% 0.20%
14:00 USD Factory Orders M/M Jul -1.40% -4.80%
Thursday, Sep 4, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
01:30 AUD Trade Balance (AUD) Jul 4.92B 5.37B
05:45 CHF Unemployment Rate M/M Aug 2.90% 2.90%
06:30 CHF CPI M/M Aug 0.00% 0%
06:30 CHF CPI Y/Y Aug 0.20%
08:30 GBP Construction PMI Aug 45.2 44.3
09:00 EUR Eurozone Retail Sales M/M Jul -0.20% 0.30%
12:15 USD ADP Employment Change Aug 72K 104K
12:30 CAD International Merchandise Trade Jul -4.2B -5.9B
12:30 USD Initial Jobless Claims (Aug 29) 232K 229K
12:30 USD Goods and Services Trade Balance (USD) Jul -64.2B -60.2B
12:30 USD Nonfarm Productivity Q2 2.40% 2.40%
12:30 USD Unit Labor Costs Q2 1.60% 1.60%
13:45 USD Services PMI Aug F 55.4 55.4
14:00 USD ISM Services PMI Aug 50.9 50.1
14:00 USD ISM Services Employment Index Aug 46.4
14:30 USD Natural Gas Storage (Aug 29) 18B
16:00 USD Crude Oil Inventories (Aug 29) -2.4M
23:30 JPY Overall Household Spending Y/Y Jul 2.30% 1.30%
Friday, Sep 5, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
06:00 GBP Retail Sales M/M Jul 0.40% 0.90%
06:00 EUR Germany Factory Orders M/M Jul 0.50% -1%
09:00 EUR Eurozone GDP Q/Q Q2 F 0.10% 0.10%
12:30 USD Nonfarm Payrolls Aug 78K 73K
12:30 USD Unemployment Rate Aug 4.30% 4.20%
12:30 USD Average Hourly Earnings M/M Aug 0.30% 0.30%
12:30 CAD Net Change in Employment Aug -40.8K
12:30 CAD Unemployment Rate Aug 6.90%
14:00 CAD Ivey PMI Aug 55.8
