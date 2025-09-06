Sun, Sep 07, 2025 @ 18:18 GMT
Summary 9/8 – 9/12

Monday, Sep 8, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
23:50 JPY Bank Lending Y/Y Aug 3.20% 3.20%
23:50 JPY GDP Q/Q Q2 F 0.30% 0.30%
23:50 JPY GDP Deflator Y/Y Q2 F 3.00% 3.00%
23:50 JPY Current Account (JPY) Jul 2.60T 2.40T
03:00 CNY Trade Balance (USD) Aug 99.4B 98.2B
05:00 JPY Eco Watchers Survey: Current Aug 45.7 45.2
06:00 EUR Germany Industrial Production M/M Jul 1.30% -1.90%
06:00 EUR Germany Trade Balance (EUR)Jul 15.3B 14.9B
08:30 EUR Eurozone Sentix Investor Confidence Sep -1.1 -3.7
22:45 NZD Manufacturing Sales Q2 5.10%
23:50 JPY Money Supply M2+CD Y/Y Aug 1.10% 1.00%
Tuesday, Sep 9, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
00:30 AUD Westpac Consumer Confidence Sep 5.70%
01:30 AUD NAB Business Conditions Aug 5
01:30 AUD NAB Business Confidence Aug 7
06:00 JPY Machine Tool Orders Y/Y Aug F 3.60%
06:45 EUR France Industrial Output M/M Jul -1.20% 3.80%
10:00 USD NFIB Business Optimism Index Aug 101 100.3
Wednesday, Sep 10, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
01:30 CNY CPI Y/Y Aug -0.20% 0.00%
01:30 CNY PPI Y/Y Aug -2.90% -3.60%
12:30 USD PPI M/M Aug 0.30% 0.90%
12:30 USD PPI Y/Y Aug 3.30%
12:30 USD PPI Core M/M Aug 0.30% 0.90%
12:30 USD PPI Core Y/Y Aug 3.70%
14:00 USD Wholele Inventories Jul F 0.20% 0.20%
14:30 USD Crude Oil Inventories (Sep 5) 2.4M
23:01 GBP RICS Housing Price Balance Aug -10% -13%
23:50 JPY PPI Y/Y Aug 2.70% 2.60%
23:50 JPY BSI Large Manufacturing Index Q3 -3.3 -4.8
Thursday, Sep 11, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
12:15 EUR ECB Rate On Deposit Facility 2.00% 2.00%
12:15 EUR ECB Main Refinancing Rate 2.15% 2.15%
12:30 USD Initial Jobless Claims (Sep 5) 240K 237K
12:30 USD CPI M/M Aug 0.30% 0.20%
12:30 USD CPI Y/Y Aug 2.90% 2.70%
12:30 USD CPI Core M/M Aug 0.30% 0.30%
12:30 USD CPI Core Y/Y Aug 3.10% 3.10%
12:45 EUR ECB Press Conference
14:30 USD Natural Gas Storage (Sep 5) 66B 55B
22:30 NZD BusinessNZ PMI Aug 52.8
Friday, Sep 12, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
04:30 JPY Industrial Production M/M Jul F -1.60% -1.60%
06:00 EUR Germany CPI M/M Aug F 0.10% 0.10%
06:00 EUR Germany CPI Y/Y Aug F 2.10% 2.10%
06:00 GBP GDP M/M Jul 0.00% 0.40%
06:00 GBP Manufacturing Production M/M Jul 0.00% 0.50%
06:00 GBP Manufacturing Production Y/Y Jul 0.00%
06:00 GBP Industrial Production M/M Jul 0.00% 0.70%
06:00 GBP Industrial Production Y/Y Jul 0.20%
06:00 GBP Goods Trade Balance (GBP) Jul -21.5B -22.2B
12:30 CAD Building Permits M/M Jul -9.00%
12:30 CAD Capacity Utilization Q2 78.90% 80.10%
14:00 USD UoM Consumer Sentiment Sep P 59.4 58.2
14:00 USD UoM 1-Yr Inflation Expectations Sep P 4.80%
