Summary 9/8 – 9/12

Monday, Sep 8, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|23:50
|JPY
|Bank Lending Y/Y Aug
|3.20%
|3.20%
|23:50
|JPY
|GDP Q/Q Q2 F
|0.30%
|0.30%
|23:50
|JPY
|GDP Deflator Y/Y Q2 F
|3.00%
|3.00%
|23:50
|JPY
|Current Account (JPY) Jul
|2.60T
|2.40T
|03:00
|CNY
|Trade Balance (USD) Aug
|99.4B
|98.2B
|05:00
|JPY
|Eco Watchers Survey: Current Aug
|45.7
|45.2
|06:00
|EUR
|Germany Industrial Production M/M Jul
|1.30%
|-1.90%
|06:00
|EUR
|Germany Trade Balance (EUR)Jul
|15.3B
|14.9B
|08:30
|EUR
|Eurozone Sentix Investor Confidence Sep
|-1.1
|-3.7
|22:45
|NZD
|Manufacturing Sales Q2
|5.10%
|23:50
|JPY
|Money Supply M2+CD Y/Y Aug
|1.10%
|1.00%
Tuesday, Sep 9, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:30
|AUD
|Westpac Consumer Confidence Sep
|5.70%
|01:30
|AUD
|NAB Business Conditions Aug
|5
|01:30
|AUD
|NAB Business Confidence Aug
|7
|06:00
|JPY
|Machine Tool Orders Y/Y Aug F
|3.60%
|06:45
|EUR
|France Industrial Output M/M Jul
|-1.20%
|3.80%
|10:00
|USD
|NFIB Business Optimism Index Aug
|101
|100.3
Wednesday, Sep 10, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|01:30
|CNY
|CPI Y/Y Aug
|-0.20%
|0.00%
|01:30
|CNY
|PPI Y/Y Aug
|-2.90%
|-3.60%
|12:30
|USD
|PPI M/M Aug
|0.30%
|0.90%
|12:30
|USD
|PPI Y/Y Aug
|3.30%
|12:30
|USD
|PPI Core M/M Aug
|0.30%
|0.90%
|12:30
|USD
|PPI Core Y/Y Aug
|3.70%
|14:00
|USD
|Wholele Inventories Jul F
|0.20%
|0.20%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Sep 5)
|2.4M
|23:01
|GBP
|RICS Housing Price Balance Aug
|-10%
|-13%
|23:50
|JPY
|PPI Y/Y Aug
|2.70%
|2.60%
|23:50
|JPY
|BSI Large Manufacturing Index Q3
|-3.3
|-4.8
Thursday, Sep 11, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|12:15
|EUR
|ECB Rate On Deposit Facility
|2.00%
|2.00%
|12:15
|EUR
|ECB Main Refinancing Rate
|2.15%
|2.15%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Sep 5)
|240K
|237K
|12:30
|USD
|CPI M/M Aug
|0.30%
|0.20%
|12:30
|USD
|CPI Y/Y Aug
|2.90%
|2.70%
|12:30
|USD
|CPI Core M/M Aug
|0.30%
|0.30%
|12:30
|USD
|CPI Core Y/Y Aug
|3.10%
|3.10%
|12:45
|EUR
|ECB Press Conference
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Sep 5)
|66B
|55B
|22:30
|NZD
|BusinessNZ PMI Aug
|52.8
Friday, Sep 12, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|04:30
|JPY
|Industrial Production M/M Jul F
|-1.60%
|-1.60%
|06:00
|EUR
|Germany CPI M/M Aug F
|0.10%
|0.10%
|06:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Aug F
|2.10%
|2.10%
|06:00
|GBP
|GDP M/M Jul
|0.00%
|0.40%
|06:00
|GBP
|Manufacturing Production M/M Jul
|0.00%
|0.50%
|06:00
|GBP
|Manufacturing Production Y/Y Jul
|0.00%
|06:00
|GBP
|Industrial Production M/M Jul
|0.00%
|0.70%
|06:00
|GBP
|Industrial Production Y/Y Jul
|0.20%
|06:00
|GBP
|Goods Trade Balance (GBP) Jul
|-21.5B
|-22.2B
|12:30
|CAD
|Building Permits M/M Jul
|-9.00%
|12:30
|CAD
|Capacity Utilization Q2
|78.90%
|80.10%
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Sep P
|59.4
|58.2
|14:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Sep P
|4.80%
