Eco Data 9/8/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|23:50
|JPY
|Bank Lending Y/Y Aug
|3.60%
|3.20%
|3.20%
|23:50
|JPY
|GDP Q/Q Q2 F
|0.50%
|0.30%
|0.30%
|23:50
|JPY
|GDP Deflator Y/Y Q2 F
|3.00%
|3.00%
|3.00%
|23:50
|JPY
|Current Account (JPY) Jul
|1.88T
|2.60T
|2.40T
|03:00
|CNY
|Trade Balance (USD) Aug
|102.3B
|99.4B
|98.2B
|05:00
|JPY
|Eco Watchers Survey: Current Aug
|46.7
|45.7
|45.2
|06:00
|EUR
|Germany Industrial Production M/M Jul
|1.30%
|1.30%
|-1.90%
|06:00
|EUR
|Germany Trade Balance (EUR)Jul
|14.7B
|15.3B
|14.9B
|08:30
|EUR
|Eurozone Sentix Investor Confidence Sep
|-9.2
|-1.1
|-3.7
