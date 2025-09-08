Tue, Sep 09, 2025 @ 18:22 GMT
Eco Data 9/8/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
23:50 JPY Bank Lending Y/Y Aug 3.60% 3.20% 3.20%
23:50 JPY GDP Q/Q Q2 F 0.50% 0.30% 0.30%
23:50 JPY GDP Deflator Y/Y Q2 F 3.00% 3.00% 3.00%
23:50 JPY Current Account (JPY) Jul 1.88T 2.60T 2.40T
03:00 CNY Trade Balance (USD) Aug 102.3B 99.4B 98.2B
05:00 JPY Eco Watchers Survey: Current Aug 46.7 45.7 45.2
06:00 EUR Germany Industrial Production M/M Jul 1.30% 1.30% -1.90%
06:00 EUR Germany Trade Balance (EUR)Jul 14.7B 15.3B 14.9B
08:30 EUR Eurozone Sentix Investor Confidence Sep -9.2 -1.1 -3.7
