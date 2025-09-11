Eco Data 9/11/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|23:01
|GBP
|RICS Housing Price Balance Aug
|-19%
|-10%
|-13%
|23:50
|JPY
|PPI Y/Y Aug
|2.70%
|2.70%
|2.60%
|2.50%
|23:50
|JPY
|BSI Large Manufacturing Index Q3
|3.8
|-3.3
|-4.8
|12:15
|EUR
|ECB Rate On Deposit Facility
|2.00%
|2.00%
|2.00%
|12:15
|EUR
|ECB Main Refinancing Rate
|2.15%
|2.15%
|2.15%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Sep 5)
|263K
|240K
|237K
|236K
|12:30
|USD
|CPI M/M Aug
|0.40%
|0.30%
|0.20%
|12:30
|USD
|CPI Y/Y Aug
|2.90%
|2.90%
|2.70%
|12:30
|USD
|CPI Core M/M Aug
|0.30%
|0.30%
|0.30%
|12:30
|USD
|CPI Core Y/Y Aug
|3.10%
|3.10%
|3.10%
|12:45
|EUR
|ECB Press Conference
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Sep 5)
|66B
|55B
