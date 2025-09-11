Thu, Dec 11, 2025 @ 18:26 GMT
Eco Data 9/11/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
23:01 GBP RICS Housing Price Balance Aug -19% -10% -13%
23:50 JPY PPI Y/Y Aug 2.70% 2.70% 2.60% 2.50%
23:50 JPY BSI Large Manufacturing Index Q3 3.8 -3.3 -4.8
12:15 EUR ECB Rate On Deposit Facility 2.00% 2.00% 2.00%
12:15 EUR ECB Main Refinancing Rate 2.15% 2.15% 2.15%
12:30 USD Initial Jobless Claims (Sep 5) 263K 240K 237K 236K
12:30 USD CPI M/M Aug 0.40% 0.30% 0.20%
12:30 USD CPI Y/Y Aug 2.90% 2.90% 2.70%
12:30 USD CPI Core M/M Aug 0.30% 0.30% 0.30%
12:30 USD CPI Core Y/Y Aug 3.10% 3.10% 3.10%
12:45 EUR ECB Press Conference
14:30 USD Natural Gas Storage (Sep 5) 66B 55B
