Thu, Dec 11, 2025 @ 18:26 GMT
Eco Data 9/12/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
22:30 NZD BusinessNZ PMI Aug 49.9 52.8
04:30 JPY Industrial Production M/M Jul F -1.20% -1.60% -1.60%
06:00 EUR Germany CPI M/M Aug F 0.10% 0.10% 0.10%
06:00 EUR Germany CPI Y/Y Aug F 2.20% 2.20% 2.20%
06:00 GBP GDP M/M Jul 0.00% 0.00% 0.40%
06:00 GBP Manufacturing Production M/M Jul -1.30% 0.00% 0.50%
06:00 GBP Manufacturing Production Y/Y Jul 0.20% 1.60% 0.00%
06:00 GBP Industrial Production M/M Jul -0.90% 0.00% 0.70%
06:00 GBP Industrial Production Y/Y Jul 0.10% 1.10% 0.20%
06:00 GBP Goods Trade Balance (GBP) Jul -22.2B -21.5B -22.2B
12:30 CAD Building Permits M/M Jul -0.10% 3.70% -9.00% -9.50%
12:30 CAD Capacity Utilization Q2 79.30% 78.90% 80.10% 79.90%
14:00 USD UoM Consumer Sentiment Sep P 55.4 59.4 58.2
14:00 USD UoM 1-Yr Inflation Expectations Sep P 4.80% 4.80%
