Eco Data 9/12/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|22:30
|NZD
|BusinessNZ PMI Aug
|49.9
|52.8
|04:30
|JPY
|Industrial Production M/M Jul F
|-1.20%
|-1.60%
|-1.60%
|06:00
|EUR
|Germany CPI M/M Aug F
|0.10%
|0.10%
|0.10%
|06:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Aug F
|2.20%
|2.20%
|2.20%
|06:00
|GBP
|GDP M/M Jul
|0.00%
|0.00%
|0.40%
|06:00
|GBP
|Manufacturing Production M/M Jul
|-1.30%
|0.00%
|0.50%
|06:00
|GBP
|Manufacturing Production Y/Y Jul
|0.20%
|1.60%
|0.00%
|06:00
|GBP
|Industrial Production M/M Jul
|-0.90%
|0.00%
|0.70%
|06:00
|GBP
|Industrial Production Y/Y Jul
|0.10%
|1.10%
|0.20%
|06:00
|GBP
|Goods Trade Balance (GBP) Jul
|-22.2B
|-21.5B
|-22.2B
|12:30
|CAD
|Building Permits M/M Jul
|-0.10%
|3.70%
|-9.00%
|-9.50%
|12:30
|CAD
|Capacity Utilization Q2
|79.30%
|78.90%
|80.10%
|79.90%
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Sep P
|55.4
|59.4
|58.2
|14:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Sep P
|4.80%
|4.80%
