Summary 9/15 – 9/19

Monday, Sep 15, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|22:30
|NZD
|Business NZ PSI Aug
|48.9
|02:00
|CNY
|Industrial Production Y/Y Aug
|5.80%
|5.70%
|02:00
|CNY
|Retail Sales Y/Y Aug
|3.80%
|3.70%
|02:00
|CNY
|Fixed Asset Investment YTD Y/Y Aug
|1.40%
|1.60%
|06:30
|CHF
|Producer and Import Prices M/M Aug
|0.10%
|-0.20%
|06:30
|CHF
|Producer and Import Prices Y/Y Aug
|-0.90%
|09:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR) Jul
|12.2B
|2.8B
|12:30
|CAD
|Manufacturing Sales M/M Jul
|1.80%
|0.30%
|12:30
|CAD
|Wholesales Sales M/M Jul
|1.30%
|0.70%
|12:30
|USD
|Empire State Manufacturing Sep
|3
|11.9
Tuesday, Sep 16, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|04:30
|JPY
|Tertiary Industry Index M/M Jul
|0.20%
|0.50%
|06:00
|GBP
|Claimant Count Change Aug
|20.3K
|-6.2K
|06:00
|GBP
|ILO Unemployment Rate (3M) Jul
|4.70%
|4.70%
|06:00
|GBP
|Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Jul
|4.80%
|5.00%
|06:00
|GBP
|Average Earnings Including Bonus 3M/Y Jul
|4.70%
|4.60%
|09:00
|EUR
|Eurozone Industrial Production M/M Jul
|0.50%
|-1.30%
|09:00
|EUR
|Germany ZEW Economic Sentiment Sep
|25
|34.7
|09:00
|EUR
|Germany ZEW Current Situation Sep
|-65
|-68.6
|09:00
|EUR
|Eurozone ZEW Economic Sentiment Sep
|20.3
|25.1
|12:15
|CAD
|Housing Starts Aug
|273K
|294.1K
|12:30
|CAD
|CPI M/M Aug
|0.10%
|0.30%
|12:30
|CAD
|CPI Y/Y Aug
|1.70%
|12:30
|CAD
|CPI Median Y/Y Aug
|3.10%
|3.10%
|12:30
|CAD
|CPI Trimmed Y/Y Aug
|3.00%
|3.00%
|12:30
|CAD
|CPI Common Y/Y Aug
|2.60%
|2.60%
|12:30
|USD
|Retail Sales M/M Aug
|0.20%
|0.50%
|12:30
|USD
|Retail Sales ex Autos M/M Aug
|0.30%
|0.30%
|12:30
|USD
|Import Price Index M/M Aug
|-0.20%
|0.40%
|13:15
|USD
|Industrial Production M/M Aug
|0.00%
|-0.10%
|13:15
|USD
|Capacity Utilization Aug
|77.40%
|77.50%
|14:00
|USD
|Business Inventories Jul
|0.20%
|0.20%
|21:00
|NZD
|Westpac Consumer Sentiment Q3
|91.2
|22:45
|NZD
|Current Account (NZD) Q2
|-2.65B
|-2.32B
|23:50
|JPY
|Trade Balance (JPY) Aug
|-0.34T
|-0.30T
Wednesday, Sep 17, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:30
|AUD
|Westpac Leading Index M/M Aug
|0.10%
|06:00
|GBP
|CPI M/M Aug
|0.10%
|06:00
|GBP
|CPI Y/Y Aug
|3.80%
|3.80%
|06:00
|GBP
|Core CPI Y/Y Aug
|3.70%
|3.80%
|06:00
|GBP
|RPI M/M Aug
|0.40%
|06:00
|GBP
|RPI Y/Y Aug
|4.70%
|4.80%
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Aug F
|2.10%
|2.10%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Aug F
|2.30%
|2.30%
|12:30
|USD
|Building Permits Aug
|1.37M
|1.35M
|12:30
|USD
|Housing Starts Aug
|1.38M
|1.43M
|13:45
|CAD
|BoC Interest Rate Decision
|2.50%
|2.75%
|14:30
|CAD
|BoC Press Conference
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Sep 12)
|3.9M
|18:00
|USD
|Fed Interest Rate Decision
|4.25%
|4.50%
|18:30
|USD
|FOMC Press Conference
|22:45
|NZD
|GDP Q/Q Q2
|-0.30%
|0.80%
|23:50
|JPY
|Machinery Orders M/M Jul
|-1.40%
|3.00%
Thursday, Sep 18, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|01:30
|AUD
|Employment Change Aug
|21.2K
|24.5K
|01:30
|AUD
|Unemployment Rate Aug
|4.20%
|4.20%
|06:00
|CHF
|Trade Balance (CHF) Aug
|5.22B
|4.59B
|08:00
|EUR
|Eurozone Current Account (EUR)v Jul
|35.8B
|11:00
|GBP
|BoE Interest Rate Decision
|4.00%
|4.00%
|11:00
|GBP
|MPC Official Bank Rate Votes
|0--1--8
|0--5--4
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Sep 12)
|240K
|263K
|12:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Survey Sep
|3
|-0.3
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Sep 12)
|71B
|22:45
|NZD
|Trade Balance (NZD) Aug
|-578M
|23:01
|GBP
|GfK Consumer Confidence Sep
|-18
|-17
|23:30
|JPY
|National CPI Y/Y Aug
|3.10%
|23:30
|JPY
|National CPI Core Y/Y Aug
|2.70%
|3.10%
|23:30
|JPY
|National CPI Core-Core Y/Y Aug
|3.40%
Friday, Sep 19, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|JPY
|BoJ Interest Rate Decision
|0.50%
|0.50%
|06:00
|GBP
|Retail Sales M/M Aug
|0.40%
|0.60%
|06:00
|EUR
|Germany PPI M/M Aug
|-0.10%
|-0.10%
|06:00
|EUR
|Germany PPI Y/Y Aug
|-1.80%
|-1.50%
|12:30
|CAD
|Retail Sales M/M Jul
|0.00%
|1.50%
|12:30
|CAD
|Retail Sales ex Autos M/M Jul
|0.20%
|1.90%
