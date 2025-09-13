Sat, Sep 13, 2025 @ 03:04 GMT
Summary 9/15 – 9/19

Monday, Sep 15, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
22:30 NZD Business NZ PSI Aug 48.9
02:00 CNY Industrial Production Y/Y Aug 5.80% 5.70%
02:00 CNY Retail Sales Y/Y Aug 3.80% 3.70%
02:00 CNY Fixed Asset Investment YTD Y/Y Aug 1.40% 1.60%
06:30 CHF Producer and Import Prices M/M Aug 0.10% -0.20%
06:30 CHF Producer and Import Prices Y/Y Aug -0.90%
09:00 EUR Eurozone Trade Balance (EUR) Jul 12.2B 2.8B
12:30 CAD Manufacturing Sales M/M Jul 1.80% 0.30%
12:30 CAD Wholesales Sales M/M Jul 1.30% 0.70%
12:30 USD Empire State Manufacturing Sep 3 11.9
Tuesday, Sep 16, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
04:30 JPY Tertiary Industry Index M/M Jul 0.20% 0.50%
06:00 GBP Claimant Count Change Aug 20.3K -6.2K
06:00 GBP ILO Unemployment Rate (3M) Jul 4.70% 4.70%
06:00 GBP Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Jul 4.80% 5.00%
06:00 GBP Average Earnings Including Bonus 3M/Y Jul 4.70% 4.60%
09:00 EUR Eurozone Industrial Production M/M Jul 0.50% -1.30%
09:00 EUR Germany ZEW Economic Sentiment Sep 25 34.7
09:00 EUR Germany ZEW Current Situation Sep -65 -68.6
09:00 EUR Eurozone ZEW Economic Sentiment Sep 20.3 25.1
12:15 CAD Housing Starts Aug 273K 294.1K
12:30 CAD CPI M/M Aug 0.10% 0.30%
12:30 CAD CPI Y/Y Aug 1.70%
12:30 CAD CPI Median Y/Y Aug 3.10% 3.10%
12:30 CAD CPI Trimmed Y/Y Aug 3.00% 3.00%
12:30 CAD CPI Common Y/Y Aug 2.60% 2.60%
12:30 USD Retail Sales M/M Aug 0.20% 0.50%
12:30 USD Retail Sales ex Autos M/M Aug 0.30% 0.30%
12:30 USD Import Price Index M/M Aug -0.20% 0.40%
13:15 USD Industrial Production M/M Aug 0.00% -0.10%
13:15 USD Capacity Utilization Aug 77.40% 77.50%
14:00 USD Business Inventories Jul 0.20% 0.20%
21:00 NZD Westpac Consumer Sentiment Q3 91.2
22:45 NZD Current Account (NZD) Q2 -2.65B -2.32B
23:50 JPY Trade Balance (JPY) Aug -0.34T -0.30T
Wednesday, Sep 17, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
00:30 AUD Westpac Leading Index M/M Aug 0.10%
06:00 GBP CPI M/M Aug 0.10%
06:00 GBP CPI Y/Y Aug 3.80% 3.80%
06:00 GBP Core CPI Y/Y Aug 3.70% 3.80%
06:00 GBP RPI M/M Aug 0.40%
06:00 GBP RPI Y/Y Aug 4.70% 4.80%
09:00 EUR Eurozone CPI Y/Y Aug F 2.10% 2.10%
09:00 EUR Eurozone Core CPI Y/Y Aug F 2.30% 2.30%
12:30 USD Building Permits Aug 1.37M 1.35M
12:30 USD Housing Starts Aug 1.38M 1.43M
13:45 CAD BoC Interest Rate Decision 2.50% 2.75%
14:30 CAD BoC Press Conference
14:30 USD Crude Oil Inventories (Sep 12) 3.9M
18:00 USD Fed Interest Rate Decision 4.25% 4.50%
18:30 USD FOMC Press Conference
22:45 NZD GDP Q/Q Q2 -0.30% 0.80%
23:50 JPY Machinery Orders M/M Jul -1.40% 3.00%
Thursday, Sep 18, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
01:30 AUD Employment Change Aug 21.2K 24.5K
01:30 AUD Unemployment Rate Aug 4.20% 4.20%
06:00 CHF Trade Balance (CHF) Aug 5.22B 4.59B
08:00 EUR Eurozone Current Account (EUR)v Jul 35.8B
11:00 GBP BoE Interest Rate Decision 4.00% 4.00%
11:00 GBP MPC Official Bank Rate Votes 0--1--8 0--5--4
12:30 USD Initial Jobless Claims (Sep 12) 240K 263K
12:30 USD Philadelphia Fed Manufacturing Survey Sep 3 -0.3
14:30 USD Natural Gas Storage (Sep 12) 71B
22:45 NZD Trade Balance (NZD) Aug -578M
23:01 GBP GfK Consumer Confidence Sep -18 -17
23:30 JPY National CPI Y/Y Aug 3.10%
23:30 JPY National CPI Core Y/Y Aug 2.70% 3.10%
23:30 JPY National CPI Core-Core Y/Y Aug 3.40%
Friday, Sep 19, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
JPY BoJ Interest Rate Decision 0.50% 0.50%
06:00 GBP Retail Sales M/M Aug 0.40% 0.60%
06:00 EUR Germany PPI M/M Aug -0.10% -0.10%
06:00 EUR Germany PPI Y/Y Aug -1.80% -1.50%
12:30 CAD Retail Sales M/M Jul 0.00% 1.50%
12:30 CAD Retail Sales ex Autos M/M Jul 0.20% 1.90%
ActionForex.com

