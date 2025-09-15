Eco Data 9/15/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|22:30
|NZD
|Business NZ PSI Aug
|47.5
|48.9
|02:00
|CNY
|Industrial Production Y/Y Aug
|5.20%
|5.80%
|5.70%
|02:00
|CNY
|Retail Sales Y/Y Aug
|3.40%
|3.80%
|3.70%
|02:00
|CNY
|Fixed Asset Investment YTD Y/Y Aug
|0.50%
|1.40%
|1.60%
|06:30
|CHF
|Producer and Import Prices M/M Aug
|0.10%
|-0.20%
|06:30
|CHF
|Producer and Import Prices Y/Y Aug
|-0.90%
|09:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR) Jul
|12.2B
|2.8B
|12:30
|CAD
|Manufacturing Sales M/M Jul
|1.80%
|0.30%
|12:30
|CAD
|Wholesales Sales M/M Jul
|1.30%
|0.70%
|12:30
|USD
|Empire State Manufacturing Sep
|3
|11.9
|GMT
|Ccy
|Events
|22:30
|NZD
|Business NZ PSI Aug
|Actual: 47.5
|Forecast:
|Previous: 48.9
|Revised:
|02:00
|CNY
|Industrial Production Y/Y Aug
|Actual: 5.20%
|Forecast: 5.80%
|Previous: 5.70%
|Revised:
|02:00
|CNY
|Retail Sales Y/Y Aug
|Actual: 3.40%
|Forecast: 3.80%
|Previous: 3.70%
|Revised:
|02:00
|CNY
|Fixed Asset Investment YTD Y/Y Aug
|Actual: 0.50%
|Forecast: 1.40%
|Previous: 1.60%
|Revised:
|06:30
|CHF
|Producer and Import Prices M/M Aug
|Actual:
|Forecast: 0.10%
|Previous: -0.20%
|Revised:
|06:30
|CHF
|Producer and Import Prices Y/Y Aug
|Actual:
|Forecast:
|Previous: -0.90%
|Revised:
|09:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR) Jul
|Actual:
|Forecast: 12.2B
|Previous: 2.8B
|Revised:
|12:30
|CAD
|Manufacturing Sales M/M Jul
|Actual:
|Forecast: 1.80%
|Previous: 0.30%
|Revised:
|12:30
|CAD
|Wholesales Sales M/M Jul
|Actual:
|Forecast: 1.30%
|Previous: 0.70%
|Revised:
|12:30
|USD
|Empire State Manufacturing Sep
|Actual:
|Forecast: 3
|Previous: 11.9
|Revised: