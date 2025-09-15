Mon, Sep 15, 2025 @ 03:09 GMT
Eco Data 9/15/25

GMT Ccy Events
22:30 NZD Business NZ PSI Aug
    Actual: 47.5 Forecast:
    Previous: 48.9 Revised:
02:00 CNY Industrial Production Y/Y Aug
    Actual: 5.20% Forecast: 5.80%
    Previous: 5.70% Revised:
02:00 CNY Retail Sales Y/Y Aug
    Actual: 3.40% Forecast: 3.80%
    Previous: 3.70% Revised:
02:00 CNY Fixed Asset Investment YTD Y/Y Aug
    Actual: 0.50% Forecast: 1.40%
    Previous: 1.60% Revised:
06:30 CHF Producer and Import Prices M/M Aug
    Actual: Forecast: 0.10%
    Previous: -0.20% Revised:
06:30 CHF Producer and Import Prices Y/Y Aug
    Actual: Forecast:
    Previous: -0.90% Revised:
09:00 EUR Eurozone Trade Balance (EUR) Jul
    Actual: Forecast: 12.2B
    Previous: 2.8B Revised:
12:30 CAD Manufacturing Sales M/M Jul
    Actual: Forecast: 1.80%
    Previous: 0.30% Revised:
12:30 CAD Wholesales Sales M/M Jul
    Actual: Forecast: 1.30%
    Previous: 0.70% Revised:
12:30 USD Empire State Manufacturing Sep
    Actual: Forecast: 3
    Previous: 11.9 Revised:
