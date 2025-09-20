Sat, Sep 20, 2025 @ 02:08 GMT
Summary 9/22 – 9/26

Monday, Sep 22, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
01:00 CNY 1-Y Loan Prime Rate 3.00% 3.00%
01:00 CNY 5-Y Loan Prime Rate 3.50% 3.50%
12:30 CAD Raw Material Price Index Aug 0.90% 0.30%
12:30 CAD Industrial Product Price M/M Aug 1.20% 0.70%
14:00 EUR Eurozone Consumer Confidence Sep P -15 -16
23:00 AUD Manufacturing PMI Sep P 53
23:00 AUD Services PMI Sep P 55.8
Tuesday, Sep 23, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
07:15 EUR France Manufacturing PMI Sep P 50.5 50.4
07:15 EUR France Services PMI Sep P 49.7 49.8
07:30 EUR Germany Manufacturing PMI Sep P 50.1 49.8
07:30 EUR Germany Services PMI Sep P 49.5 49.3
08:00 EUR Eurozone Manufacturing PMI Sep P 50.8 50.7
08:00 EUR Eurozone Services PMI Sep P 50.2 50.5
08:30 GBP Manufacturing PMI Sep P 47.2 47
08:30 GBP Services PMI Sep P 53.6 54.2
12:30 CAD New Housing Price Index M/M Aug 0.00% -0.10%
12:30 USD Current Account (USD) Q2 -270B -450.2B
13:45 USD Manufacturing PMI Sep P 51.6 53
13:45 USD Services PMI Sep P 53 54.5
Wednesday, Sep 24, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
00:30 JPY Manufacturing PMI Sep P 50.2 49.7
00:30 JPY Services PMI Sep P 53.1
01:30 AUD Monthly CPI Y/Y Aug 2.80% 2.80%
08:00 CHF UBS Economic Expectations Sep -53.8
08:00 EUR Germany IFO Business Climate Sep 89.5 89
08:00 EUR Germany IFO Current Assessment Sep 86.6 86.4
08:00 EUR Germany IFO Expectations Sep 92 91.6
14:00 USD New Homeles M/M Aug 650K 652K
14:30 USD Crude Oil Inventories (Sep 19) -9.3M
23:50 JPY BoJ Minutes
23:50 JPY Corporate Service Price Index Y/Y Aug 2.90% 2.90%
Thursday, Sep 25, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
06:00 EUR Germany GfK Consumer Confidence Oct -23.3 -23.6
07:30 CHF SNB Interest Rate Decision 0.00% 0.00%
08:00 CHF SNB Press Conference
08:00 EUR Eurozone M3 Money Supply Y/Y Aug 3.40% 3.40%
12:30 USD Initial Jobless Claims (Sep 19) 240K 231K
12:30 USD GDP Annualized Q2 F 3.30% 3.30%
12:30 USD GDP Price Index Q2 F 2% 2%
12:30 USD Goods Trade Balance (USD) Aug P -95.2B -103.9B
12:30 USD Wholele Inventories Aug P 0.10% 0.10%
12:30 USD Durable Goods Orders Aug -0.50% -2.80%
12:30 USD Durable Goods Orders ex Transport Aug -0.10% 1.00%
14:00 USD Existing Home Sales Aug 3.98M 4.01M
14:30 USD Natural Gas Storage (Sep 19) 90B
23:30 JPY Tokyo CPI Y/Y Sep 2.60%
23:30 JPY Tokyo CPI Core Y/Y Sep 2.80% 2.50%
23:30 JPY Tokyo CPI Core-Core Y/Y Sep 3%
Friday, Sep 26, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
12:30 CAD GDP M/M Jul 0.10% -0.10%
12:30 USD Personal Income M/M Aug 0.30% 0.40%
12:30 USD Personal Spending Aug 0.50% 0.50%
12:30 USD PCE Price Index M/M Aug 0.20%
12:30 USD PCE Price Index Y/Y Aug 2.60%
12:30 USD Core PCE Price Index M/M Aug 0.20% 0.30%
12:30 USD Core PCE Price Index Y/Y Aug 2.90%
14:00 USD UoM Consumer Sentiment Sep F 55.4 55.4
14:00 USD UoM 1-Yr Inflation Expectations Sep F 4.80% 4.80%
Featured Analysis

