Summary 9/22 – 9/26

Monday, Sep 22, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|01:00
|CNY
|1-Y Loan Prime Rate
|3.00%
|3.00%
|01:00
|CNY
|5-Y Loan Prime Rate
|3.50%
|3.50%
|12:30
|CAD
|Raw Material Price Index Aug
|0.90%
|0.30%
|12:30
|CAD
|Industrial Product Price M/M Aug
|1.20%
|0.70%
|14:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Sep P
|-15
|-16
|23:00
|AUD
|Manufacturing PMI Sep P
|53
|23:00
|AUD
|Services PMI Sep P
|55.8
Tuesday, Sep 23, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|07:15
|EUR
|France Manufacturing PMI Sep P
|50.5
|50.4
|07:15
|EUR
|France Services PMI Sep P
|49.7
|49.8
|07:30
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Sep P
|50.1
|49.8
|07:30
|EUR
|Germany Services PMI Sep P
|49.5
|49.3
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Sep P
|50.8
|50.7
|08:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Sep P
|50.2
|50.5
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI Sep P
|47.2
|47
|08:30
|GBP
|Services PMI Sep P
|53.6
|54.2
|12:30
|CAD
|New Housing Price Index M/M Aug
|0.00%
|-0.10%
|12:30
|USD
|Current Account (USD) Q2
|-270B
|-450.2B
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Sep P
|51.6
|53
|13:45
|USD
|Services PMI Sep P
|53
|54.5
Wednesday, Sep 24, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Sep P
|50.2
|49.7
|00:30
|JPY
|Services PMI Sep P
|53.1
|01:30
|AUD
|Monthly CPI Y/Y Aug
|2.80%
|2.80%
|08:00
|CHF
|UBS Economic Expectations Sep
|-53.8
|08:00
|EUR
|Germany IFO Business Climate Sep
|89.5
|89
|08:00
|EUR
|Germany IFO Current Assessment Sep
|86.6
|86.4
|08:00
|EUR
|Germany IFO Expectations Sep
|92
|91.6
|14:00
|USD
|New Homeles M/M Aug
|650K
|652K
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Sep 19)
|-9.3M
|23:50
|JPY
|BoJ Minutes
|23:50
|JPY
|Corporate Service Price Index Y/Y Aug
|2.90%
|2.90%
Thursday, Sep 25, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|06:00
|EUR
|Germany GfK Consumer Confidence Oct
|-23.3
|-23.6
|07:30
|CHF
|SNB Interest Rate Decision
|0.00%
|0.00%
|08:00
|CHF
|SNB Press Conference
|08:00
|EUR
|Eurozone M3 Money Supply Y/Y Aug
|3.40%
|3.40%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Sep 19)
|240K
|231K
|12:30
|USD
|GDP Annualized Q2 F
|3.30%
|3.30%
|12:30
|USD
|GDP Price Index Q2 F
|2%
|2%
|12:30
|USD
|Goods Trade Balance (USD) Aug P
|-95.2B
|-103.9B
|12:30
|USD
|Wholele Inventories Aug P
|0.10%
|0.10%
|12:30
|USD
|Durable Goods Orders Aug
|-0.50%
|-2.80%
|12:30
|USD
|Durable Goods Orders ex Transport Aug
|-0.10%
|1.00%
|14:00
|USD
|Existing Home Sales Aug
|3.98M
|4.01M
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Sep 19)
|90B
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Y/Y Sep
|2.60%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core Y/Y Sep
|2.80%
|2.50%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core-Core Y/Y Sep
|3%
Friday, Sep 26, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|12:30
|CAD
|GDP M/M Jul
|0.10%
|-0.10%
|12:30
|USD
|Personal Income M/M Aug
|0.30%
|0.40%
|12:30
|USD
|Personal Spending Aug
|0.50%
|0.50%
|12:30
|USD
|PCE Price Index M/M Aug
|0.20%
|12:30
|USD
|PCE Price Index Y/Y Aug
|2.60%
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index M/M Aug
|0.20%
|0.30%
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index Y/Y Aug
|2.90%
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Sep F
|55.4
|55.4
|14:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Sep F
|4.80%
|4.80%
