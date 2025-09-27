Sun, Sep 28, 2025 @ 16:22 GMT
Summary 9/29 – 10/3

Monday, Sep 29, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
08:30 GBP M4 Money Supply M/M Aug 0.20% 0.10%
08:30 GBP Mortgage Approvals Aug 65K 65K
09:00 EUR Eurozone Economic Sentiment Indicator Sep 95.2
09:00 EUR Eurozone Industrial Confidence Sep -10.3
09:00 EUR Eurozone Services Sentiment Sep 3.6
09:00 EUR Eurozone Consumer Confidence Sep F -14.9 -14.9
14:00 USD Pending Homeles M/M Aug 0.10% -0.40%
23:50 JPY BoJ Summary of Opinions
23:50 JPY Industrial Production M/M Aug P -0.80% -1.20%
23:50 JPY Retail Trade Y/Y Aug 1.00% 0.30%
Tuesday, Sep 30, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
00:00 NZD ANZ Business Confidence Sep 49.7
00:00 NZD ANZ Activity Outlook Sep 38.7
01:30 AUD Building Permits M/M Aug 2.70% -8.20%
01:30 AUD Private Sector Credit M/M Aug 0.60% 0.70%
01:30 CNY NBS Manufacturing PMI Sep 49.6 49.4
01:30 CNY NBS Non-Manufacturing PMI Sep 50.3 50.3
01:45 CNY RatingDog Manufacturing PMI Sep 50.3 50.5
01:45 CNY RatingDog Services PMI Sep 52.3 53.0
04:30 AUD RBA Interest Rate Decision 3.60% 3.60%
05:00 JPY Housing Starts Y/Y Aug -4.80% -9.70%
05:00 JPY Construction Orders Y/Y Aug -19%
05:30 AUD RBA Press Conference
06:00 EUR Germany Import Price Index M/M Aug -0.20% -0.40%
06:00 EUR Germany Retail Sales M/M Aug 0.60% -1.50%
06:00 GBP GDP Q/Q Q2 F 0.30% 0.30%
06:00 GBP Current Account (GBP) Q2 -25.2B -23.5B
06:45 EUR France Consumer Spending M/M Aug 0.30% -0.30%
07:00 CHF KOF Economic Barometer Sep 97.3 97.4
07:55 EUR Germany Unemployment Change Aug 9K -9K
07:55 EUR Germany Unemployment RateAug 6.30% 6.30%
12:00 EUR Germany CPI M/M Sep P 0.10% 0.10%
12:00 EUR Germany CPI Y/Y Sep P 2.20% 2.20%
13:00 USD Housing Price Index M/M Jul 0.10% -0.20%
13:00 USD S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Jul 2.30% 2.10%
13:45 USD Chicago PMI Sep 43.2 41.5
14:00 USD Consumer Confidence Sep 95.9 97.4
21:45 NZD Building Permits M/M Aug 5.40%
23:50 JPY Tankan Large Manufacturing Index Q3 14 13
23:50 JPY Tankan Large Manufacturing Outlook Q3 13 12
23:50 JPY Tankan Non - Manufacturing Index Q3 33 34
23:50 JPY Tankan Non - Manufacturing Outlook Q3 29 27
23:50 JPY Tankan Large All Industry Capex Q3 11.50%
Wednesday, Oct 1, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
00:30 JPY Manufacturing PMI Sep F 48.4 48.4
06:30 CHF Real Retail Sales Y/Y Aug 0.50% 0.70%
07:30 CHF Manufacturing PMI Sep 47.7 49
07:50 EUR France Manufacturing PMI Sep F 48.1 48.1
07:55 EUR Germany Manufacturing PMI Sep F 48.5 48.5
08:00 EUR Eurozone Manufacturing PMI Sep F 49.5 49.5
08:30 GBP Manufacturing PMI Sep F 46.2 46.2
09:00 EUR Eurozone CPI Y/Y Sep P 2.20% 2.00%
09:00 EUR Eurozone Core CPI Y/Y Sep P 2.30% 2.30%
12:15 USD ADP Employment Change Sep 50K 54K
13:30 CAD Manufacturing PMI Sep 48.3
13:45 USD Manufacturing PMI Sep F 52 52
14:00 USD ISM Manufacturing PMI Sep 49.2 48.7
14:00 USD ISM Manufacturing Prices Paid Sep 64.5 63.7
14:00 USD ISM Manufacturing Employment Index Sep 43.8
14:00 USD Construction Spending M/M Aug -0.10% -0.10%
14:30 USD Crude Oil Inventories (Sep 26) -0.6M
17:30 CAD BoC Summary of Deliberations
23:50 JPY Monetary Base Y/Y Sep -4.10%
Thursday, Oct 2, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
01:30 AUD Trade Balance (AUD) Aug 6.50B 7.31B
05:00 JPY Consumer Confidence Index Sep 35.2 34.9
06:30 CHF CPI M/M Sep 0.10% -0.10%
06:30 CHF CPI Y/Y Sep 0.30% 0.20%
09:00 EUR Eurozone Unemployment Rate Aug 6.20% 6.20%
11:30 USD Challenger Job Cuts Y/Y Sep 13.30%
12:30 USD Initial Jobless Claims (Sep 26) 215K 218K
14:00 USD Factory Orders M/M Aug 0.10% -1.30%
14:30 USD Natural Gas Storage (Sep 26) 75B
23:30 JPY Unemployment Rate Aug 2.40% 2.30%
Friday, Oct 3, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
00:30 JPY Services PMI Sep F 53 53
06:45 EUR France Industrial Output M/M Aug 0.30% -1.10%
07:50 EUR France Services PMI Sep F 48.9 48.9
07:55 EUR Germany Services PMI Sep F 52.5 52.5
08:00 EUR Eurozone Services PMI Sep F 51.4 51.4
08:30 GBP Services PMI Sep F 51.9 51.9
09:00 EUR Eurozone PPI M/M Aug 0.00% 0.40%
09:00 EUR Eurozone PPI Y/Y Aug 0.20%
12:30 USD Nonfarm Payrolls Sep 50K 22K
12:30 USD Unemployment Rate Sep 4.30% 4.30%
12:30 USD Average Hourly Earnings M/M Sep 0.30% 0.30%
13:45 USD Services PMI Sep F 53.9 53.9
14:00 USD ISM Services PMI Sep 52 52
