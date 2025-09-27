Summary 9/29 – 10/3

Monday, Sep 29, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|00:00
|NZD
|ANZ Business Confidence Sep
|Forecast:
|Previous: 49.7
|00:00
|NZD
|ANZ Activity Outlook Sep
|Forecast:
|Previous: 38.7
|01:30
|AUD
|Building Permits M/M Aug
|Forecast: 2.70%
|Previous: -8.20%
|01:30
|AUD
|Private Sector Credit M/M Aug
|Forecast: 0.60%
|Previous: 0.70%
|01:30
|CNY
|NBS Manufacturing PMI Sep
|Forecast: 49.6
|Previous: 49.4
|01:30
|CNY
|NBS Non-Manufacturing PMI Sep
|Forecast: 50.3
|Previous: 50.3
|01:45
|CNY
|RatingDog Manufacturing PMI Sep
|Forecast: 50.3
|Previous: 50.5
|01:45
|CNY
|RatingDog Services PMI Sep
|Forecast: 52.3
|Previous: 53.0
|04:30
|AUD
|RBA Interest Rate Decision
|Forecast: 3.60%
|Previous: 3.60%
|05:00
|JPY
|Housing Starts Y/Y Aug
|Forecast: -4.80%
|Previous: -9.70%
|05:00
|JPY
|Construction Orders Y/Y Aug
|Forecast:
|Previous: -19%
|05:30
|AUD
|RBA Press Conference
|Forecast:
|Previous:
|06:00
|EUR
|Germany Import Price Index M/M Aug
|Forecast: -0.20%
|Previous: -0.40%
|06:00
|EUR
|Germany Retail Sales M/M Aug
|Forecast: 0.60%
|Previous: -1.50%
|06:00
|GBP
|GDP Q/Q Q2 F
|Forecast: 0.30%
|Previous: 0.30%
|06:00
|GBP
|Current Account (GBP) Q2
|Forecast: -25.2B
|Previous: -23.5B
|06:45
|EUR
|France Consumer Spending M/M Aug
|Forecast: 0.30%
|Previous: -0.30%
|07:00
|CHF
|KOF Economic Barometer Sep
|Forecast: 97.3
|Previous: 97.4
|07:55
|EUR
|Germany Unemployment Change Aug
|Forecast: 9K
|Previous: -9K
|07:55
|EUR
|Germany Unemployment RateAug
|Forecast: 6.30%
|Previous: 6.30%
|12:00
|EUR
|Germany CPI M/M Sep P
|Forecast: 0.10%
|Previous: 0.10%
|12:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Sep P
|Forecast: 2.20%
|Previous: 2.20%
|13:00
|USD
|Housing Price Index M/M Jul
|Forecast: 0.10%
|Previous: -0.20%
|13:00
|USD
|S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Jul
|Forecast: 2.30%
|Previous: 2.10%
|13:45
|USD
|Chicago PMI Sep
|Forecast: 43.2
|Previous: 41.5
|14:00
|USD
|Consumer Confidence Sep
|Forecast: 95.9
|Previous: 97.4
|21:45
|NZD
|Building Permits M/M Aug
|Forecast:
|Previous: 5.40%
|23:50
|JPY
|Tankan Large Manufacturing Index Q3
|Forecast: 14
|Previous: 13
|23:50
|JPY
|Tankan Large Manufacturing Outlook Q3
|Forecast: 13
|Previous: 12
|23:50
|JPY
|Tankan Non - Manufacturing Index Q3
|Forecast: 33
|Previous: 34
|23:50
|JPY
|Tankan Non - Manufacturing Outlook Q3
|Forecast: 29
|Previous: 27
|23:50
|JPY
|Tankan Large All Industry Capex Q3
|Forecast:
|Previous: 11.50%
Wednesday, Oct 1, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Sep F
|Forecast: 48.4
|Previous: 48.4
|06:30
|CHF
|Real Retail Sales Y/Y Aug
|Forecast: 0.50%
|Previous: 0.70%
|07:30
|CHF
|Manufacturing PMI Sep
|Forecast: 47.7
|Previous: 49
|07:50
|EUR
|France Manufacturing PMI Sep F
|Forecast: 48.1
|Previous: 48.1
|07:55
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Sep F
|Forecast: 48.5
|Previous: 48.5
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Sep F
|Forecast: 49.5
|Previous: 49.5
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI Sep F
|Forecast: 46.2
|Previous: 46.2
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Sep P
|Forecast: 2.20%
|Previous: 2.00%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Sep P
|Forecast: 2.30%
|Previous: 2.30%
|12:15
|USD
|ADP Employment Change Sep
|Forecast: 50K
|Previous: 54K
|13:30
|CAD
|Manufacturing PMI Sep
|Forecast:
|Previous: 48.3
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Sep F
|Forecast: 52
|Previous: 52
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing PMI Sep
|Forecast: 49.2
|Previous: 48.7
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Prices Paid Sep
|Forecast: 64.5
|Previous: 63.7
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Employment Index Sep
|Forecast:
|Previous: 43.8
|14:00
|USD
|Construction Spending M/M Aug
|Forecast: -0.10%
|Previous: -0.10%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Sep 26)
|Forecast:
|Previous: -0.6M
|17:30
|CAD
|BoC Summary of Deliberations
|Forecast:
|Previous:
|23:50
|JPY
|Monetary Base Y/Y Sep
|Forecast:
|Previous: -4.10%
Thursday, Oct 2, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|01:30
|AUD
|Trade Balance (AUD) Aug
|Forecast: 6.50B
|Previous: 7.31B
|05:00
|JPY
|Consumer Confidence Index Sep
|Forecast: 35.2
|Previous: 34.9
|06:30
|CHF
|CPI M/M Sep
|Forecast: 0.10%
|Previous: -0.10%
|06:30
|CHF
|CPI Y/Y Sep
|Forecast: 0.30%
|Previous: 0.20%
|09:00
|EUR
|Eurozone Unemployment Rate Aug
|Forecast: 6.20%
|Previous: 6.20%
|11:30
|USD
|Challenger Job Cuts Y/Y Sep
|Forecast:
|Previous: 13.30%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Sep 26)
|Forecast: 215K
|Previous: 218K
|14:00
|USD
|Factory Orders M/M Aug
|Forecast: 0.10%
|Previous: -1.30%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Sep 26)
|Forecast:
|Previous: 75B
|23:30
|JPY
|Unemployment Rate Aug
|Forecast: 2.40%
|Previous: 2.30%
Friday, Oct 3, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|00:30
|JPY
|Services PMI Sep F
|Forecast: 53
|Previous: 53
|06:45
|EUR
|France Industrial Output M/M Aug
|Forecast: 0.30%
|Previous: -1.10%
|07:50
|EUR
|France Services PMI Sep F
|Forecast: 48.9
|Previous: 48.9
|07:55
|EUR
|Germany Services PMI Sep F
|Forecast: 52.5
|Previous: 52.5
|08:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Sep F
|Forecast: 51.4
|Previous: 51.4
|08:30
|GBP
|Services PMI Sep F
|Forecast: 51.9
|Previous: 51.9
|09:00
|EUR
|Eurozone PPI M/M Aug
|Forecast: 0.00%
|Previous: 0.40%
|09:00
|EUR
|Eurozone PPI Y/Y Aug
|Forecast:
|Previous: 0.20%
|12:30
|USD
|Nonfarm Payrolls Sep
|Forecast: 50K
|Previous: 22K
|12:30
|USD
|Unemployment Rate Sep
|Forecast: 4.30%
|Previous: 4.30%
|12:30
|USD
|Average Hourly Earnings M/M Sep
|Forecast: 0.30%
|Previous: 0.30%
|13:45
|USD
|Services PMI Sep F
|Forecast: 53.9
|Previous: 53.9
|14:00
|USD
|ISM Services PMI Sep
|Forecast: 52
|Previous: 52