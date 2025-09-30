Tue, Sep 30, 2025 @ 16:26 GMT
Eco Data 9/30/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
23:50 JPY BoJ Summary of Opinions
23:50 JPY Industrial Production M/M Aug P -1.20% -0.80% -1.20%
23:50 JPY Retail Trade Y/Y Aug -1.10% 1.00% 0.30% 0.40%
00:00 NZD ANZ Business Confidence Sep 49.6 49.7
00:00 NZD ANZ Activity Outlook Sep 43.4 38.7
01:30 AUD Building Permits M/M Aug -6.00% 2.70% -8.20% -10.00%
01:30 AUD Private Sector Credit M/M Aug 0.60% 0.60% 0.70%
01:30 CNY NBS Manufacturing PMI Sep 49.8 49.6 49.4
01:30 CNY NBS Non-Manufacturing PMI Sep 50 50.3 50.3
01:45 CNY RatingDog Manufacturing PMI Sep 51.2 50.3 50.5
01:45 CNY RatingDog Services PMI Sep 52.9 52.3 53
04:30 AUD RBA Interest Rate Decision 3.60% 3.60% 3.60%
05:00 JPY Housing Starts Y/Y Aug -9.80% -4.80% -9.70%
05:30 AUD RBA Press Conference
06:00 EUR Germany Import Price Index M/M Aug -0.50% -0.20% -0.40%
06:00 EUR Germany Retail Sales M/M Aug -0.20% 0.60% -1.50%
06:00 GBP GDP Q/Q Q2 F 0.30% 0.30% 0.30%
06:00 GBP Current Account (GBP) Q2 -28.9B -25.2B -23.5B -21.2B
06:45 EUR France Consumer Spending M/M Aug 0.10% 0.30% -0.30% -0.60%
07:00 CHF KOF Economic Barometer Sep 98 97.3 97.4 96.2
07:55 EUR Germany Unemployment Change Aug 14K 9K -9K
07:55 EUR Germany Unemployment RateAug 6.30% 6.30% 6.30%
12:00 EUR Germany CPI M/M Sep P 0.20% 0.10% 0.10%
12:00 EUR Germany CPI Y/Y Sep P 2.40% 2.20% 2.20%
13:00 USD Housing Price Index M/M Jul -0.10% 0.10% -0.20%
13:00 USD S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Jul 1.80% 2.30% 2.10% 2.20%
13:45 USD Chicago PMI Sep 40.6 43.2 41.5
14:00 USD Consumer Confidence Sep 94.2 95.9 97.4 97.8
