Eco Data 9/30/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|23:50
|JPY
|BoJ Summary of Opinions
|23:50
|JPY
|Industrial Production M/M Aug P
|-1.20%
|-0.80%
|-1.20%
|23:50
|JPY
|Retail Trade Y/Y Aug
|-1.10%
|1.00%
|0.30%
|0.40%
|00:00
|NZD
|ANZ Business Confidence Sep
|49.6
|49.7
|00:00
|NZD
|ANZ Activity Outlook Sep
|43.4
|38.7
|01:30
|AUD
|Building Permits M/M Aug
|-6.00%
|2.70%
|-8.20%
|-10.00%
|01:30
|AUD
|Private Sector Credit M/M Aug
|0.60%
|0.60%
|0.70%
|01:30
|CNY
|NBS Manufacturing PMI Sep
|49.8
|49.6
|49.4
|01:30
|CNY
|NBS Non-Manufacturing PMI Sep
|50
|50.3
|50.3
|01:45
|CNY
|RatingDog Manufacturing PMI Sep
|51.2
|50.3
|50.5
|01:45
|CNY
|RatingDog Services PMI Sep
|52.9
|52.3
|53
|04:30
|AUD
|RBA Interest Rate Decision
|3.60%
|3.60%
|3.60%
|05:00
|JPY
|Housing Starts Y/Y Aug
|-9.80%
|-4.80%
|-9.70%
|05:30
|AUD
|RBA Press Conference
|06:00
|EUR
|Germany Import Price Index M/M Aug
|-0.50%
|-0.20%
|-0.40%
|06:00
|EUR
|Germany Retail Sales M/M Aug
|-0.20%
|0.60%
|-1.50%
|06:00
|GBP
|GDP Q/Q Q2 F
|0.30%
|0.30%
|0.30%
|06:00
|GBP
|Current Account (GBP) Q2
|-28.9B
|-25.2B
|-23.5B
|-21.2B
|06:45
|EUR
|France Consumer Spending M/M Aug
|0.10%
|0.30%
|-0.30%
|-0.60%
|07:00
|CHF
|KOF Economic Barometer Sep
|98
|97.3
|97.4
|96.2
|07:55
|EUR
|Germany Unemployment Change Aug
|14K
|9K
|-9K
|07:55
|EUR
|Germany Unemployment RateAug
|6.30%
|6.30%
|6.30%
|12:00
|EUR
|Germany CPI M/M Sep P
|0.20%
|0.10%
|0.10%
|12:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Sep P
|2.40%
|2.20%
|2.20%
|13:00
|USD
|Housing Price Index M/M Jul
|-0.10%
|0.10%
|-0.20%
|13:00
|USD
|S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Jul
|1.80%
|2.30%
|2.10%
|2.20%
|13:45
|USD
|Chicago PMI Sep
|40.6
|43.2
|41.5
|14:00
|USD
|Consumer Confidence Sep
|94.2
|95.9
|97.4
|97.8
