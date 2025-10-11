Summary 10/13 – 10/17

Monday, Oct 13, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|21:30
|NZD
|Business NZ PSI Sep
|47.5
|03:00
|CNY
|Trade Balance (USD) Sep
|98.5B
|102.3B
Tuesday, Oct 14, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|23:01
|GBP
|BRC Like-For-Like Retail Sales Y/Y Aug
|2.50%
|2.90%
|00:30
|AUD
|RBA Meeting Minutes
|00:30
|AUD
|NAB Business Confidence Sep
|4
|00:30
|AUD
|NAB Business Conditions Sep
|7
|06:00
|EUR
|Germany CPI M/M Sep F
|0.20%
|0.20%
|06:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Sep F
|2.40%
|2.40%
|06:00
|GBP
|Claimant Count Change Sep
|17.4K
|06:00
|GBP
|ILO Unemployment Rate (3M) Sep
|4.70%
|4.70%
|06:00
|GBP
|Average Earnings Including Bonus 3M/Y Sep
|4.70%
|4.70%
|06:00
|GBP
|Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Sep
|4.80%
|06:30
|CHF
|Producer and Import Prices M/M Sep
|0
|-0.60%
|06:30
|CHF
|Producer and Import Prices Y/Y Sep
|-1.80%
|09:00
|EUR
|Germany ZEW Economic Sentiment Oct
|41.7
|37.3
|09:00
|EUR
|Germany ZEW Current Situation Oct
|-76.4
|09:00
|EUR
|Eurozone ZEW Economic Sentiment Oct
|30.2
|26.1
|10:00
|USD
|NFIB Business Optimism Index Sep
|100.5
|100.8
|12:30
|CAD
|Building Permits M/M Aug
|0.20%
|-0.10%
Wednesday, Oct 15, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:00
|AUD
|Westpac Leading Index M/M Sep
|-0.05%
|01:30
|CNY
|CPI Y/Y Sep
|-0.20%
|-0.40%
|01:30
|CNY
|PPI Y/Y Sep
|-2.30%
|-2.90%
|04:30
|JPY
|Industrial Production M/M Aug F
|-1.20%
|-1.20%
|09:00
|EUR
|Eurozone Industrial Production M/M Aug
|-1.80%
|0.30%
|12:30
|CAD
|Manufacturingles M/M Aug
|-1.50%
|2.50%
|12:30
|CAD
|Wholeleles M/M Aug
|0.80%
|1.20%
|12:30
|USD
|Empire State Manufacturing Oct
|0.2
|-8.7
|12:30
|USD
|CPI M/M Sep
|0.40%
|12:30
|USD
|CPI Y/Y Sep
|2.90%
|12:30
|USD
|CPI Core M/M Sep
|0.30%
|12:30
|USD
|CPI Core Y/Y Sep
|3.10%
|18:00
|USD
|Fed's Beige Book
|23:50
|JPY
|Machinery Orders M/M Aug
|0.50%
|-4.60%
Thursday, Oct 16, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:30
|AUD
|Employment Change Sep
|20.0K
|-5.4K
|00:30
|AUD
|Unemployment Rate Sep
|4.30%
|4.20%
|04:30
|JPY
|Tertiary Industry Index M/M Aug
|-0.20%
|0.50%
|06:00
|GBP
|GDP M/M Aug
|0.10%
|0%
|06:00
|GBP
|Manufacturing Production M/M Aug
|0.20%
|-1.30%
|06:00
|GBP
|Manufacturing Production Y/Y Aug
|0.20%
|06:00
|GBP
|Industrial Production M/M Aug
|0.20%
|-0.90%
|06:00
|GBP
|Industrial Production Y/Y Aug
|0.10%
|06:00
|GBP
|Goods Trade Balance (GBP) Aug
|-22.0B
|-22.2B
|07:00
|CHF
|SECO Economic Forecasts
|09:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR) Aug
|4.2B
|5.3B
|12:15
|CAD
|Housing Starts Y/Y Sep
|248K
|246K
|12:30
|USD
|Retail Sales M/M Sep
|0.60%
|12:30
|USD
|Retail Sales ex Autos M/M Sep
|0.70%
|12:30
|USD
|PPI M/M Sep
|-0.10%
|12:30
|USD
|PPI Y/Y Sep
|2.60%
|12:30
|USD
|PPI Core M/M Sep
|-0.10%
|12:30
|USD
|PPI Core Y/Y Sep
|2.80%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Oct 10)
|218K
|12:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Survey Oct
|23.2
|14:00
|USD
|Business Inventories Aug
|0.20%
|14:00
|USD
|NAHB Housing Market Index Oct
|32
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Oct 10)
|80B
|18:00
|USD
|Crude Oil Inventories (Oct 10)
|3.715M
Friday, Oct 17, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Sep F
|2.20%
|2.20%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Sep F
|2.30%
|2.30%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI M/M Sep
|0.10%
|12:30
|USD
|Housing Starts Sep
|1.307M
|12:30
|USD
|Building Permits Sep
|1.312M
|12:30
|USD
|Import Price Index M/M Sep
|0.30%
|13:15
|USD
|Industrial Production M/M Sep
|0.10%
|0.10%
|13:15
|USD
|Capacity Utilization Sep
|77.30%
|77.40%
