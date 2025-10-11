Summary 10/13 – 10/17

Sun, Oct 12, 2025 @ 16:27 GMT
Monday, Oct 13, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
21:30 NZD Business NZ PSI Sep 47.5
03:00 CNY Trade Balance (USD) Sep 98.5B 102.3B
GMT Ccy Events
21:30 NZD Business NZ PSI Sep
    Forecast: Previous: 47.5
03:00 CNY Trade Balance (USD) Sep
    Forecast: 98.5B Previous: 102.3B

Tuesday, Oct 14, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
23:01 GBP BRC Like-For-Like Retail Sales Y/Y Aug 2.50% 2.90%
00:30 AUD RBA Meeting Minutes
00:30 AUD NAB Business Confidence Sep 4
00:30 AUD NAB Business Conditions Sep 7
06:00 EUR Germany CPI M/M Sep F 0.20% 0.20%
06:00 EUR Germany CPI Y/Y Sep F 2.40% 2.40%
06:00 GBP Claimant Count Change Sep 17.4K
06:00 GBP ILO Unemployment Rate (3M) Sep 4.70% 4.70%
06:00 GBP Average Earnings Including Bonus 3M/Y Sep 4.70% 4.70%
06:00 GBP Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Sep 4.80%
06:30 CHF Producer and Import Prices M/M Sep 0 -0.60%
06:30 CHF Producer and Import Prices Y/Y Sep -1.80%
09:00 EUR Germany ZEW Economic Sentiment Oct 41.7 37.3
09:00 EUR Germany ZEW Current Situation Oct -76.4
09:00 EUR Eurozone ZEW Economic Sentiment Oct 30.2 26.1
10:00 USD NFIB Business Optimism Index Sep 100.5 100.8
12:30 CAD Building Permits M/M Aug 0.20% -0.10%
Wednesday, Oct 15, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
00:00 AUD Westpac Leading Index M/M Sep -0.05%
01:30 CNY CPI Y/Y Sep -0.20% -0.40%
01:30 CNY PPI Y/Y Sep -2.30% -2.90%
04:30 JPY Industrial Production M/M Aug F -1.20% -1.20%
09:00 EUR Eurozone Industrial Production M/M Aug -1.80% 0.30%
12:30 CAD Manufacturingles M/M Aug -1.50% 2.50%
12:30 CAD Wholeleles M/M Aug 0.80% 1.20%
12:30 USD Empire State Manufacturing Oct 0.2 -8.7
12:30 USD CPI M/M Sep 0.40%
12:30 USD CPI Y/Y Sep 2.90%
12:30 USD CPI Core M/M Sep 0.30%
12:30 USD CPI Core Y/Y Sep 3.10%
18:00 USD Fed's Beige Book
23:50 JPY Machinery Orders M/M Aug 0.50% -4.60%
Thursday, Oct 16, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
00:30 AUD Employment Change Sep 20.0K -5.4K
00:30 AUD Unemployment Rate Sep 4.30% 4.20%
04:30 JPY Tertiary Industry Index M/M Aug -0.20% 0.50%
06:00 GBP GDP M/M Aug 0.10% 0%
06:00 GBP Manufacturing Production M/M Aug 0.20% -1.30%
06:00 GBP Manufacturing Production Y/Y Aug 0.20%
06:00 GBP Industrial Production M/M Aug 0.20% -0.90%
06:00 GBP Industrial Production Y/Y Aug 0.10%
06:00 GBP Goods Trade Balance (GBP) Aug -22.0B -22.2B
07:00 CHF SECO Economic Forecasts
09:00 EUR Eurozone Trade Balance (EUR) Aug 4.2B 5.3B
12:15 CAD Housing Starts Y/Y Sep 248K 246K
12:30 USD Retail Sales M/M Sep 0.60%
12:30 USD Retail Sales ex Autos M/M Sep 0.70%
12:30 USD PPI M/M Sep -0.10%
12:30 USD PPI Y/Y Sep 2.60%
12:30 USD PPI Core M/M Sep -0.10%
12:30 USD PPI Core Y/Y Sep 2.80%
12:30 USD Initial Jobless Claims (Oct 10) 218K
12:30 USD Philadelphia Fed Manufacturing Survey Oct 23.2
14:00 USD Business Inventories Aug 0.20%
14:00 USD NAHB Housing Market Index Oct 32
14:30 USD Natural Gas Storage (Oct 10) 80B
18:00 USD Crude Oil Inventories (Oct 10) 3.715M
Friday, Oct 17, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
09:00 EUR Eurozone CPI Y/Y Sep F 2.20% 2.20%
09:00 EUR Eurozone Core CPI Y/Y Sep F 2.30% 2.30%
09:00 EUR Eurozone Core CPI M/M Sep 0.10%
12:30 USD Housing Starts Sep 1.307M
12:30 USD Building Permits Sep 1.312M
12:30 USD Import Price Index M/M Sep 0.30%
13:15 USD Industrial Production M/M Sep 0.10% 0.10%
13:15 USD Capacity Utilization Sep 77.30% 77.40%
