Eco Data 10/14/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|23:01
|GBP
|BRC Like-For-Like Retail Sales Y/Y Aug
|2.00%
|2.50%
|2.90%
|00:30
|AUD
|RBA Meeting Minutes
|00:30
|AUD
|NAB Business Confidence Sep
|7
|4
|00:30
|AUD
|NAB Business Conditions Sep
|8
|7
|06:00
|EUR
|Germany CPI M/M Sep F
|0.20%
|0.20%
|0.20%
|06:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Sep F
|2.40%
|2.40%
|2.40%
|06:00
|GBP
|Claimant Count Change Sep
|25.8K
|10.3K
|17.4K
|-2.0K
|06:00
|GBP
|ILO Unemployment Rate (3M) Aug
|4.80%
|4.70%
|4.70%
|06:00
|GBP
|Average Earnings Including Bonus 3M/Y Aug
|5.00%
|4.70%
|4.70%
|06:00
|GBP
|Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Aug
|4.70%
|4.70%
|4.80%
|06:30
|CHF
|Producer and Import Prices M/M Sep
|-0.20%
|-0.20%
|-0.60%
|06:30
|CHF
|Producer and Import Prices Y/Y Sep
|-1.80%
|-1.80%
|09:00
|EUR
|Germany ZEW Economic Sentiment Oct
|39.3
|41.7
|37.3
|09:00
|EUR
|Germany ZEW Current Situation Oct
|-80
|-75
|-76.4
|09:00
|EUR
|Eurozone ZEW Economic Sentiment Oct
|22.7
|30.2
|26.1
|10:00
|USD
|NFIB Business Optimism Index Sep
|98.8
|100.5
|100.8
|12:30
|CAD
|Building Permits M/M Aug
|-1.20%
|0.20%
|-0.10%
|-1.10%
