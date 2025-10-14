Tue, Oct 14, 2025 @ 16:32 GMT
Eco Data 10/14/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
23:01 GBP BRC Like-For-Like Retail Sales Y/Y Aug 2.00% 2.50% 2.90%
00:30 AUD RBA Meeting Minutes
00:30 AUD NAB Business Confidence Sep 7 4
00:30 AUD NAB Business Conditions Sep 8 7
06:00 EUR Germany CPI M/M Sep F 0.20% 0.20% 0.20%
06:00 EUR Germany CPI Y/Y Sep F 2.40% 2.40% 2.40%
06:00 GBP Claimant Count Change Sep 25.8K 10.3K 17.4K -2.0K
06:00 GBP ILO Unemployment Rate (3M) Aug 4.80% 4.70% 4.70%
06:00 GBP Average Earnings Including Bonus 3M/Y Aug 5.00% 4.70% 4.70%
06:00 GBP Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Aug 4.70% 4.70% 4.80%
06:30 CHF Producer and Import Prices M/M Sep -0.20% -0.20% -0.60%
06:30 CHF Producer and Import Prices Y/Y Sep -1.80% -1.80%
09:00 EUR Germany ZEW Economic Sentiment Oct 39.3 41.7 37.3
09:00 EUR Germany ZEW Current Situation Oct -80 -75 -76.4
09:00 EUR Eurozone ZEW Economic Sentiment Oct 22.7 30.2 26.1
10:00 USD NFIB Business Optimism Index Sep 98.8 100.5 100.8
12:30 CAD Building Permits M/M Aug -1.20% 0.20% -0.10% -1.10%
