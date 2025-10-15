Thu, Jan 15, 2026 16:35 GMT
    Eco Data 10/15/25

    GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
    00:00 AUD Westpac Leading Index M/M Sep 0.00% -0.05% -0.10%
    01:30 CNY CPI Y/Y Sep -0.30% -0.20% -0.40%
    01:30 CNY PPI Y/Y Sep -2.30% -2.30% -2.90%
    04:30 JPY Industrial Production M/M Aug F -1.50% -1.20% -1.20%
    09:00 EUR Eurozone Industrial Production M/M Aug -1.20% -1.80% 0.30% 0.50%
    12:30 CAD Manufacturingles M/M Aug -1.00% -1.50% 2.50% 2.20%
    12:30 CAD Wholeleles M/M Aug -1.20% -1.30% 1.20% 1.70%
    12:30 USD Empire State Manufacturing Oct 10.7 0.2 -8.7
    18:00 USD Fed's Beige Book
