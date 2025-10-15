Eco Data 10/15/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|00:00
|AUD
|Westpac Leading Index M/M Sep
|0.00%
|-0.05%
|-0.10%
|01:30
|CNY
|CPI Y/Y Sep
|-0.30%
|-0.20%
|-0.40%
|01:30
|CNY
|PPI Y/Y Sep
|-2.30%
|-2.30%
|-2.90%
|04:30
|JPY
|Industrial Production M/M Aug F
|-1.50%
|-1.20%
|-1.20%
|09:00
|EUR
|Eurozone Industrial Production M/M Aug
|-1.20%
|-1.80%
|0.30%
|0.50%
|12:30
|CAD
|Manufacturingles M/M Aug
|-1.00%
|-1.50%
|2.50%
|2.20%
|12:30
|CAD
|Wholeleles M/M Aug
|-1.20%
|-1.30%
|1.20%
|1.70%
|12:30
|USD
|Empire State Manufacturing Oct
|10.7
|0.2
|-8.7
|18:00
|USD
|Fed's Beige Book
