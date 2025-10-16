Thu, Jan 15, 2026 16:35 GMT
    Eco Data 10/16/25

    GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
    23:50 JPY Machinery Orders M/M Aug -0.90% 0.50% -4.60%
    00:30 AUD Employment Change Sep 14.9K 20.0K -5.4K
    00:30 AUD Unemployment Rate Sep 4.50% 4.30% 4.20%
    04:30 JPY Tertiary Industry Index M/M Aug -0.40% -0.20% 0.50%
    06:00 GBP GDP M/M Aug 0.10% 0.10% 0.00% -0.10%
    06:00 GBP Manufacturing Production M/M Aug 0.70% 0.20% -1.30%
    06:00 GBP Manufacturing Production Y/Y Aug -0.80% -1.00% 0.20% -0.10%
    06:00 GBP Industrial Production M/M Aug 0.40% 0.20% -0.90% -0.40%
    06:00 GBP Industrial Production Y/Y Aug -0.70% -0.60% 0.10% -0.10%
    06:00 GBP Goods Trade Balance (GBP) Aug -21.2B -22.0B -22.2B
    07:00 CHF SECO Economic Forecasts
    09:00 EUR Eurozone Trade Balance (EUR) Aug 9.7B 4.2B 5.3B 6.0B
    12:15 CAD Housing Starts Y/Y Sep 279K 248K 246K 245K
    12:30 USD Philadelphia Fed Manufacturing Oct -12.8 8.6 23.2
    14:00 USD NAHB Housing Market Index Oct 37 33 32
    14:30 USD Natural Gas Storage (Oct 10) 80B 76B 80B
    18:00 USD Crude Oil Inventories (Oct 10) 3.5M 0.3M 3.7M
    Featured Analysis

    Learn Forex Trading

