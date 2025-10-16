Eco Data 10/16/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|23:50
|JPY
|Machinery Orders M/M Aug
|-0.90%
|0.50%
|-4.60%
|00:30
|AUD
|Employment Change Sep
|14.9K
|20.0K
|-5.4K
|00:30
|AUD
|Unemployment Rate Sep
|4.50%
|4.30%
|4.20%
|04:30
|JPY
|Tertiary Industry Index M/M Aug
|-0.40%
|-0.20%
|0.50%
|06:00
|GBP
|GDP M/M Aug
|0.10%
|0.10%
|0.00%
|-0.10%
|06:00
|GBP
|Manufacturing Production M/M Aug
|0.70%
|0.20%
|-1.30%
|06:00
|GBP
|Manufacturing Production Y/Y Aug
|-0.80%
|-1.00%
|0.20%
|-0.10%
|06:00
|GBP
|Industrial Production M/M Aug
|0.40%
|0.20%
|-0.90%
|-0.40%
|06:00
|GBP
|Industrial Production Y/Y Aug
|-0.70%
|-0.60%
|0.10%
|-0.10%
|06:00
|GBP
|Goods Trade Balance (GBP) Aug
|-21.2B
|-22.0B
|-22.2B
|07:00
|CHF
|SECO Economic Forecasts
|09:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR) Aug
|9.7B
|4.2B
|5.3B
|6.0B
|12:15
|CAD
|Housing Starts Y/Y Sep
|279K
|248K
|246K
|245K
|12:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Oct
|-12.8
|8.6
|23.2
|14:00
|USD
|NAHB Housing Market Index Oct
|37
|33
|32
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Oct 10)
|80B
|76B
|80B
|18:00
|USD
|Crude Oil Inventories (Oct 10)
|3.5M
|0.3M
|3.7M
