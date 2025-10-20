Eco Data 10/20/25

Thu, Jan 22, 2026 19:43 GMT
    GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
    21:45 NZD CPI Q/Q Q3 1.00% 0.80% 0.50%
    21:45 NZD CPI Y/Y Q3 3.00% 3.00% 2.70%
    01:00 CNY 1-Y Loan Prime Rate 3.00% 3.00% 3.00%
    01:00 CNY 5-Y Loan Prime Rate 3.50% 3.50% 3.50%
    02:00 CNY GDP Y/Y Q3 4.80% 4.70% 5.20%
    02:00 CNY Industrial Production Y/Y Sep 6.50% 5.00% 5.20%
    02:00 CNY Retail Sales Y/Y Sep 3.00% 2.90% 3.40%
    02:00 CNY Fixed Asset Investment (YTD) Y/Y Sep -0.50% 0.20% 0.50%
    06:00 EUR Germany PPI M/M Sep -0.10% 0.10% -0.50%
    06:00 EUR Germany PPI Y/Y Sep -1.70% -2.20%
    08:00 EUR Eurozone Current Account (EUR) Aug 11.9B 22.5B 27.7B 29.8B
    12:30 CAD Industrial Product Price M/M Sep 0.80% 0.20% 0.50% 0.20%
    12:30 CAD Raw Material Price Index Sep 1.70% -0.30% -0.60% -0.80%
    14:30 CAD BoC Business Outlook Survey
