Eco Data 10/20/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|21:45
|NZD
|CPI Q/Q Q3
|1.00%
|0.80%
|0.50%
|21:45
|NZD
|CPI Y/Y Q3
|3.00%
|3.00%
|2.70%
|01:00
|CNY
|1-Y Loan Prime Rate
|3.00%
|3.00%
|3.00%
|01:00
|CNY
|5-Y Loan Prime Rate
|3.50%
|3.50%
|3.50%
|02:00
|CNY
|GDP Y/Y Q3
|4.80%
|4.70%
|5.20%
|02:00
|CNY
|Industrial Production Y/Y Sep
|6.50%
|5.00%
|5.20%
|02:00
|CNY
|Retail Sales Y/Y Sep
|3.00%
|2.90%
|3.40%
|02:00
|CNY
|Fixed Asset Investment (YTD) Y/Y Sep
|-0.50%
|0.20%
|0.50%
|06:00
|EUR
|Germany PPI M/M Sep
|-0.10%
|0.10%
|-0.50%
|06:00
|EUR
|Germany PPI Y/Y Sep
|-1.70%
|-2.20%
|08:00
|EUR
|Eurozone Current Account (EUR) Aug
|11.9B
|22.5B
|27.7B
|29.8B
|12:30
|CAD
|Industrial Product Price M/M Sep
|0.80%
|0.20%
|0.50%
|0.20%
|12:30
|CAD
|Raw Material Price Index Sep
|1.70%
|-0.30%
|-0.60%
|-0.80%
|14:30
|CAD
|BoC Business Outlook Survey
|GMT
|Ccy
|Events
|21:45
|NZD
|CPI Q/Q Q3
|Actual: 1.00%
|Forecast: 0.80%
|Previous: 0.50%
|Revised:
|21:45
|NZD
|CPI Y/Y Q3
|Actual: 3.00%
|Forecast: 3.00%
|Previous: 2.70%
|Revised:
|01:00
|CNY
|1-Y Loan Prime Rate
|Actual: 3.00%
|Forecast: 3.00%
|Previous: 3.00%
|Revised:
|01:00
|CNY
|5-Y Loan Prime Rate
|Actual: 3.50%
|Forecast: 3.50%
|Previous: 3.50%
|Revised:
|02:00
|CNY
|GDP Y/Y Q3
|Actual: 4.80%
|Forecast: 4.70%
|Previous: 5.20%
|Revised:
|02:00
|CNY
|Industrial Production Y/Y Sep
|Actual: 6.50%
|Forecast: 5.00%
|Previous: 5.20%
|Revised:
|02:00
|CNY
|Retail Sales Y/Y Sep
|Actual: 3.00%
|Forecast: 2.90%
|Previous: 3.40%
|Revised:
|02:00
|CNY
|Fixed Asset Investment (YTD) Y/Y Sep
|Actual: -0.50%
|Forecast: 0.20%
|Previous: 0.50%
|Revised:
|06:00
|EUR
|Germany PPI M/M Sep
|Actual: -0.10%
|Forecast: 0.10%
|Previous: -0.50%
|Revised:
|06:00
|EUR
|Germany PPI Y/Y Sep
|Actual: -1.70%
|Forecast:
|Previous: -2.20%
|Revised:
|08:00
|EUR
|Eurozone Current Account (EUR) Aug
|Actual: 11.9B
|Forecast: 22.5B
|Previous: 27.7B
|Revised: 29.8B
|12:30
|CAD
|Industrial Product Price M/M Sep
|Actual: 0.80%
|Forecast: 0.20%
|Previous: 0.50%
|Revised: 0.20%
|12:30
|CAD
|Raw Material Price Index Sep
|Actual: 1.70%
|Forecast: -0.30%
|Previous: -0.60%
|Revised: -0.80%
|14:30
|CAD
|BoC Business Outlook Survey
|Actual:
|Forecast:
|Previous:
|Revised: