Eco Data 10/22/25

|GMT
|Ccy
|Events
|23:50
|JPY
|Trade Balance (JPY) Sep
|Actual: -0.31T
|Forecast: -0.09T
|Previous: -0.15T
|Revised:
|06:00
|GBP
|CPI M/M Sep
|Actual: 0%
|Forecast:
|Previous: 0.30%
|Revised:
|06:00
|GBP
|CPI Y/Y Sep
|Actual: 3.80%
|Forecast: 4.00%
|Previous: 3.80%
|Revised:
|06:00
|GBP
|Core CPI Y/Y Sep
|Actual: 3.50%
|Forecast: 3.70%
|Previous: 3.60%
|Revised:
|06:00
|GBP
|RPI M/M Sep
|Actual: -0.40%
|Forecast: -0.10%
|Previous: 0.40%
|Revised:
|06:00
|GBP
|RPI Y/Y Sep
|Actual: 4.50%
|Forecast: 4.70%
|Previous: 4.60%
|Revised:
|06:00
|GBP
|PPI Input M/M Sep
|Actual: -0.10%
|Forecast: 0.30%
|Previous: 0.80%
|Revised:
|06:00
|GBP
|PPI Input Y/YS ep
|Actual: 0.80%
|Forecast:
|Previous: -0.10%
|Revised:
|06:00
|GBP
|PPI Output M/M Sep
|Actual: 0.00%
|Forecast: 0.20%
|Previous: 0.50%
|Revised:
|06:00
|GBP
|PPI Output Y/Y Sep
|Actual: 3.40%
|Forecast:
|Previous: 0.30%
|Revised:
|06:00
|GBP
|PPI Core Output M/M Sep
|Actual: 0.00%
|Forecast:
|Previous: 0.30%
|Revised:
|06:00
|GBP
|PPI Core Output Y/Y Sep
|Actual: 3.60%
|Forecast:
|Previous: 1.50%
|Revised:
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Oct 17)
|Actual: -1.0M
|Forecast: 2.2M
|Previous: 3.5M
|Revised: