Thu, Jan 22, 2026 19:43 GMT
More
    HomeEconomic CalendarEco Data 10/22/25

    Eco Data 10/22/25

    GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
    23:50 JPY Trade Balance (JPY) Sep -0.31T -0.09T -0.15T
    06:00 GBP CPI M/M Sep 0% 0.30%
    06:00 GBP CPI Y/Y Sep 3.80% 4.00% 3.80%
    06:00 GBP Core CPI Y/Y Sep 3.50% 3.70% 3.60%
    06:00 GBP RPI M/M Sep -0.40% -0.10% 0.40%
    06:00 GBP RPI Y/Y Sep 4.50% 4.70% 4.60%
    06:00 GBP PPI Input M/M Sep -0.10% 0.30% 0.80%
    06:00 GBP PPI Input Y/YS ep 0.80% -0.10%
    06:00 GBP PPI Output M/M Sep 0.00% 0.20% 0.50%
    06:00 GBP PPI Output Y/Y Sep 3.40% 0.30%
    06:00 GBP PPI Core Output M/M Sep 0.00% 0.30%
    06:00 GBP PPI Core Output Y/Y Sep 3.60% 1.50%
    14:30 USD Crude Oil Inventories (Oct 17) -1.0M 2.2M 3.5M
    GMT Ccy Events
    23:50 JPY Trade Balance (JPY) Sep
        Actual: -0.31T Forecast: -0.09T
        Previous: -0.15T Revised:
    06:00 GBP CPI M/M Sep
        Actual: 0% Forecast:
        Previous: 0.30% Revised:
    06:00 GBP CPI Y/Y Sep
        Actual: 3.80% Forecast: 4.00%
        Previous: 3.80% Revised:
    06:00 GBP Core CPI Y/Y Sep
        Actual: 3.50% Forecast: 3.70%
        Previous: 3.60% Revised:
    06:00 GBP RPI M/M Sep
        Actual: -0.40% Forecast: -0.10%
        Previous: 0.40% Revised:
    06:00 GBP RPI Y/Y Sep
        Actual: 4.50% Forecast: 4.70%
        Previous: 4.60% Revised:
    06:00 GBP PPI Input M/M Sep
        Actual: -0.10% Forecast: 0.30%
        Previous: 0.80% Revised:
    06:00 GBP PPI Input Y/YS ep
        Actual: 0.80% Forecast:
        Previous: -0.10% Revised:
    06:00 GBP PPI Output M/M Sep
        Actual: 0.00% Forecast: 0.20%
        Previous: 0.50% Revised:
    06:00 GBP PPI Output Y/Y Sep
        Actual: 3.40% Forecast:
        Previous: 0.30% Revised:
    06:00 GBP PPI Core Output M/M Sep
        Actual: 0.00% Forecast:
        Previous: 0.30% Revised:
    06:00 GBP PPI Core Output Y/Y Sep
        Actual: 3.60% Forecast:
        Previous: 1.50% Revised:
    14:30 USD Crude Oil Inventories (Oct 17)
        Actual: -1.0M Forecast: 2.2M
        Previous: 3.5M Revised:
    ActionForex
    ActionForex

    Featured Analysis

    Load more

    Learn Forex Trading

    ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

    Contact us: contact@actionforex.com

    © ActionForex.com © 2025 All rights reserved.