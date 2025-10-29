Eco Data 10/29/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|00:30
|AUD
|Monthly CPI Y/Y Sep
|3.50%
|3.10%
|3%
|00:30
|AUD
|CPI Q/Q Q3
|1.30%
|1.10%
|0.70%
|00:30
|AUD
|CPI Y/Y Q3
|3.20%
|3.00%
|2.10%
|00:30
|AUD
|RBA Trimmed Mean CPI Q/Q Q3
|1.00%
|0.80%
|0.60%
|0.70%
|00:30
|AUD
|RBA Trimmed Mean CPI Y/Y Q3
|3.00%
|2.70%
|2.70%
|05:00
|JPY
|Consumer Confidence Oct
|35.8
|35.6
|35.3
|09:00
|CHF
|UBS Economic Expectations Oct
|-7.7
|-46.4
|09:30
|GBP
|Mortgage Approvals Sep
|66K
|64K
|65K
|09:30
|GBP
|M4 Money Supply M/M Sep
|0.60%
|0.30%
|0.40%
|13:45
|CAD
|BoC Interest Rate Decision
|2.25%
|2.25%
|2.50%
|14:00
|USD
|Pending Home Sales M/M Sep
|0.00%
|1.70%
|4%
|4.20%
|14:30
|CAD
|BoC Press Conference
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Oct 24)
|-6.9M
|-0.9M
|-1.0M
|18:00
|USD
|Fed Interest Rate Decision
|4.00%
|4.00%
|4.25%
|GMT
|Ccy
|Events
|00:30
|AUD
|Monthly CPI Y/Y Sep
|Actual: 3.50%
|Forecast: 3.10%
|Previous: 3%
|Revised:
|00:30
|AUD
|CPI Q/Q Q3
|Actual: 1.30%
|Forecast: 1.10%
|Previous: 0.70%
|Revised:
|00:30
|AUD
|CPI Y/Y Q3
|Actual: 3.20%
|Forecast: 3.00%
|Previous: 2.10%
|Revised:
|00:30
|AUD
|RBA Trimmed Mean CPI Q/Q Q3
|Actual: 1.00%
|Forecast: 0.80%
|Previous: 0.60%
|Revised: 0.70%
|00:30
|AUD
|RBA Trimmed Mean CPI Y/Y Q3
|Actual: 3.00%
|Forecast: 2.70%
|Previous: 2.70%
|Revised:
|05:00
|JPY
|Consumer Confidence Oct
|Actual: 35.8
|Forecast: 35.6
|Previous: 35.3
|Revised:
|09:00
|CHF
|UBS Economic Expectations Oct
|Actual: -7.7
|Forecast:
|Previous: -46.4
|Revised:
|09:30
|GBP
|Mortgage Approvals Sep
|Actual: 66K
|Forecast: 64K
|Previous: 65K
|Revised:
|09:30
|GBP
|M4 Money Supply M/M Sep
|Actual: 0.60%
|Forecast: 0.30%
|Previous: 0.40%
|Revised:
|13:45
|CAD
|BoC Interest Rate Decision
|Actual: 2.25%
|Forecast: 2.25%
|Previous: 2.50%
|Revised:
|14:00
|USD
|Pending Home Sales M/M Sep
|Actual: 0.00%
|Forecast: 1.70%
|Previous: 4%
|Revised: 4.20%
|14:30
|CAD
|BoC Press Conference
|Actual:
|Forecast:
|Previous:
|Revised:
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Oct 24)
|Actual: -6.9M
|Forecast: -0.9M
|Previous: -1.0M
|Revised:
|18:00
|USD
|Fed Interest Rate Decision
|Actual: 4.00%
|Forecast: 4.00%
|Previous: 4.25%
|Revised: