Thu, Jan 29, 2026 17:49 GMT
    Eco Data 10/29/25

    GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
    00:30 AUD Monthly CPI Y/Y Sep 3.50% 3.10% 3%
    00:30 AUD CPI Q/Q Q3 1.30% 1.10% 0.70%
    00:30 AUD CPI Y/Y Q3 3.20% 3.00% 2.10%
    00:30 AUD RBA Trimmed Mean CPI Q/Q Q3 1.00% 0.80% 0.60% 0.70%
    00:30 AUD RBA Trimmed Mean CPI Y/Y Q3 3.00% 2.70% 2.70%
    05:00 JPY Consumer Confidence Oct 35.8 35.6 35.3
    09:00 CHF UBS Economic Expectations Oct -7.7 -46.4
    09:30 GBP Mortgage Approvals Sep 66K 64K 65K
    09:30 GBP M4 Money Supply M/M Sep 0.60% 0.30% 0.40%
    13:45 CAD BoC Interest Rate Decision 2.25% 2.25% 2.50%
    14:00 USD Pending Home Sales M/M Sep 0.00% 1.70% 4% 4.20%
    14:30 CAD BoC Press Conference
    14:30 USD Crude Oil Inventories (Oct 24) -6.9M -0.9M -1.0M
    18:00 USD Fed Interest Rate Decision 4.00% 4.00% 4.25%
