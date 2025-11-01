Sat, Nov 01, 2025 @ 16:18 GMT
Summary 11/3 – 11/7

Monday, Nov 3, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
21:45 NZD Building Permits M/M Sep 5.10% 5.80%
00:00 AUD TD-MI Inflation Gauge M/M Oct 0.40%
00:30 AUD Building Permits M/M Sep 5.50% -6.00%
01:45 CNY RatingDog Manufacturing PMI Oct 50.9 51.2
07:30 CHF CPI M/M Oct -0.10% -0.20%
07:30 CHF CPI Y/Y Oct 0.30% 0.20%
08:30 CHF Manufacturing PMI Oct 47.5 46.3
08:50 EUR France Manufacturing PMI Oct F 48.3 48.3
08:55 EUR Germany Manufacturing PMI Oct F 49.6 49.6
09:00 EUR Eurozone Manufacturing PMI Oct F 50 50
09:30 GBP Manufacturing PMI Oct F 49.6 49.6
14:30 CAD Manufacturing PMI Oct 47.7
14:45 USD Manufacturing PMI Oct F 52.2 52.2
15:00 USD ISM Manufacturing PMI Oct 49.4 49.1
15:00 USD ISM Manufacturing Prices Paid Oct 62.4 61.9
15:00 USD ISM Manufacturing Employment Index Oct 45.3
Tuesday, Nov 4, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
00:30 JPY Manufacturing PMI Oct F 48.3 48.3
03:30 AUD RBA Interest Rate Decision 3.60% 3.60%
13:30 CAD Trade Balance (CAD) Sep 6.3B
21:45 NZD Employment Change Q3 0.10% -0.10%
21:45 NZD Unemployment Rate Q3 5.30% 5.20%
23:50 JPY Monetary Base Y/Y Oct -5.00% -6.20%
23:50 JPY BoJ Minutes
Wednesday, Nov 5, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
01:45 CNY RatingDog Services PMI Oct 52.6 52.9
07:00 EUR Germany Factory Orders M/M Sep 0.80% -0.80%
08:50 EUR France Services PMI Oct F 47.1 47.1
08:55 EUR Germany Services PMI Oct F 54.5 54.5
09:00 EUR Eurozone Services PMI Oct F 52.6 52.6
09:30 GBP Services PMI Oct F 51.1 51.1
10:00 EUR Eurozone PPI M/M Sep -0.10% -0.30%
10:00 EUR Eurozone PPI Y/Y Sep -0.60%
13:15 USD ADP Employment Change Oct 28K -32K
14:45 USD Services PMI Oct F 55.2 55.2
15:00 USD ISM Services PMI Oct 50.8 50
15:30 USD Crude Oil Inventories (Oct 31) -6.9M
23:30 JPY Labor Cash Earnings Y/Y Sep 2.00% 1.50%
Thursday, Nov 6, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
00:30 JPY Services PMI Oct 52.4 52.4
00:30 AUD Trade Balance (AUD) M/M Sep 3.85B 1.83B
06:45 CHF Unemployment Rate M/M Oct 3%
07:00 EUR Germany Industrial Production M/M Sep 2.80% -4.30%
09:30 GBP Construction PMI Oct 3.00% 46.2
10:00 EUR Eurozone Retail Sales M/M Sep 0.20% 0.10%
12:00 GBP BoE Interest Rate Decision 4.00% 4.00%
12:00 GBP BoE MPC Official Bank Rate Votes 0--1--8 0--2--7
12:30 USD Challenger Job Cuts Y/Y Oct -25.80%
15:00 CAD Ivey PMI Oct 55.2 59.8
15:30 USD Natural Gas Storage (Oct 31) 74B
23:30 JPY Overall Household Spending Y/Y Sep 2.30%
Friday, Nov 7, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
03:00 CNY Trade Balance (USD) Oct 95.6B 90.5B
07:00 EUR Germany Trade Balance (EUR) Sep 17.0B 17.2B
08:00 CHF Foreign Currency Reserves (CHF) Oct 727B
13:30 CAD Net Change in Employment Oct -4.0K 60.4K
13:30 CAD Unemployment Rate Oct 7.20% 7.10%
