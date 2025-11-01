Summary 11/3 – 11/7

Monday, Nov 3, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|21:45
|NZD
|Building Permits M/M Sep
|5.10%
|5.80%
|00:00
|AUD
|TD-MI Inflation Gauge M/M Oct
|0.40%
|00:30
|AUD
|Building Permits M/M Sep
|5.50%
|-6.00%
|01:45
|CNY
|RatingDog Manufacturing PMI Oct
|50.9
|51.2
|07:30
|CHF
|CPI M/M Oct
|-0.10%
|-0.20%
|07:30
|CHF
|CPI Y/Y Oct
|0.30%
|0.20%
|08:30
|CHF
|Manufacturing PMI Oct
|47.5
|46.3
|08:50
|EUR
|France Manufacturing PMI Oct F
|48.3
|48.3
|08:55
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Oct F
|49.6
|49.6
|09:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Oct F
|50
|50
|09:30
|GBP
|Manufacturing PMI Oct F
|49.6
|49.6
|14:30
|CAD
|Manufacturing PMI Oct
|47.7
|14:45
|USD
|Manufacturing PMI Oct F
|52.2
|52.2
|15:00
|USD
|ISM Manufacturing PMI Oct
|49.4
|49.1
|15:00
|USD
|ISM Manufacturing Prices Paid Oct
|62.4
|61.9
|15:00
|USD
|ISM Manufacturing Employment Index Oct
|45.3
|GMT
|Ccy
|Events
|21:45
|NZD
|Building Permits M/M Sep
|Forecast: 5.10%
|Previous: 5.80%
|00:00
|AUD
|TD-MI Inflation Gauge M/M Oct
|Forecast:
|Previous: 0.40%
|00:30
|AUD
|Building Permits M/M Sep
|Forecast: 5.50%
|Previous: -6.00%
|01:45
|CNY
|RatingDog Manufacturing PMI Oct
|Forecast: 50.9
|Previous: 51.2
|07:30
|CHF
|CPI M/M Oct
|Forecast: -0.10%
|Previous: -0.20%
|07:30
|CHF
|CPI Y/Y Oct
|Forecast: 0.30%
|Previous: 0.20%
|08:30
|CHF
|Manufacturing PMI Oct
|Forecast: 47.5
|Previous: 46.3
|08:50
|EUR
|France Manufacturing PMI Oct F
|Forecast: 48.3
|Previous: 48.3
|08:55
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Oct F
|Forecast: 49.6
|Previous: 49.6
|09:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Oct F
|Forecast: 50
|Previous: 50
|09:30
|GBP
|Manufacturing PMI Oct F
|Forecast: 49.6
|Previous: 49.6
|14:30
|CAD
|Manufacturing PMI Oct
|Forecast:
|Previous: 47.7
|14:45
|USD
|Manufacturing PMI Oct F
|Forecast: 52.2
|Previous: 52.2
|15:00
|USD
|ISM Manufacturing PMI Oct
|Forecast: 49.4
|Previous: 49.1
|15:00
|USD
|ISM Manufacturing Prices Paid Oct
|Forecast: 62.4
|Previous: 61.9
|15:00
|USD
|ISM Manufacturing Employment Index Oct
|Forecast:
|Previous: 45.3
Tuesday, Nov 4, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Oct F
|48.3
|48.3
|03:30
|AUD
|RBA Interest Rate Decision
|3.60%
|3.60%
|13:30
|CAD
|Trade Balance (CAD) Sep
|6.3B
|21:45
|NZD
|Employment Change Q3
|0.10%
|-0.10%
|21:45
|NZD
|Unemployment Rate Q3
|5.30%
|5.20%
|23:50
|JPY
|Monetary Base Y/Y Oct
|-5.00%
|-6.20%
|23:50
|JPY
|BoJ Minutes
|GMT
|Ccy
|Events
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Oct F
|Forecast: 48.3
|Previous: 48.3
|03:30
|AUD
|RBA Interest Rate Decision
|Forecast: 3.60%
|Previous: 3.60%
|13:30
|CAD
|Trade Balance (CAD) Sep
|Forecast:
|Previous: 6.3B
|21:45
|NZD
|Employment Change Q3
|Forecast: 0.10%
|Previous: -0.10%
|21:45
|NZD
|Unemployment Rate Q3
|Forecast: 5.30%
|Previous: 5.20%
|23:50
|JPY
|Monetary Base Y/Y Oct
|Forecast: -5.00%
|Previous: -6.20%
|23:50
|JPY
|BoJ Minutes
|Forecast:
|Previous:
Wednesday, Nov 5, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|01:45
|CNY
|RatingDog Services PMI Oct
|52.6
|52.9
|07:00
|EUR
|Germany Factory Orders M/M Sep
|0.80%
|-0.80%
|08:50
|EUR
|France Services PMI Oct F
|47.1
|47.1
|08:55
|EUR
|Germany Services PMI Oct F
|54.5
|54.5
|09:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Oct F
|52.6
|52.6
|09:30
|GBP
|Services PMI Oct F
|51.1
|51.1
|10:00
|EUR
|Eurozone PPI M/M Sep
|-0.10%
|-0.30%
|10:00
|EUR
|Eurozone PPI Y/Y Sep
|-0.60%
|13:15
|USD
|ADP Employment Change Oct
|28K
|-32K
|14:45
|USD
|Services PMI Oct F
|55.2
|55.2
|15:00
|USD
|ISM Services PMI Oct
|50.8
|50
|15:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Oct 31)
|-6.9M
|23:30
|JPY
|Labor Cash Earnings Y/Y Sep
|2.00%
|1.50%
|GMT
|Ccy
|Events
|01:45
|CNY
|RatingDog Services PMI Oct
|Forecast: 52.6
|Previous: 52.9
|07:00
|EUR
|Germany Factory Orders M/M Sep
|Forecast: 0.80%
|Previous: -0.80%
|08:50
|EUR
|France Services PMI Oct F
|Forecast: 47.1
|Previous: 47.1
|08:55
|EUR
|Germany Services PMI Oct F
|Forecast: 54.5
|Previous: 54.5
|09:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Oct F
|Forecast: 52.6
|Previous: 52.6
|09:30
|GBP
|Services PMI Oct F
|Forecast: 51.1
|Previous: 51.1
|10:00
|EUR
|Eurozone PPI M/M Sep
|Forecast: -0.10%
|Previous: -0.30%
|10:00
|EUR
|Eurozone PPI Y/Y Sep
|Forecast:
|Previous: -0.60%
|13:15
|USD
|ADP Employment Change Oct
|Forecast: 28K
|Previous: -32K
|14:45
|USD
|Services PMI Oct F
|Forecast: 55.2
|Previous: 55.2
|15:00
|USD
|ISM Services PMI Oct
|Forecast: 50.8
|Previous: 50
|15:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Oct 31)
|Forecast:
|Previous: -6.9M
|23:30
|JPY
|Labor Cash Earnings Y/Y Sep
|Forecast: 2.00%
|Previous: 1.50%
Thursday, Nov 6, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:30
|JPY
|Services PMI Oct
|52.4
|52.4
|00:30
|AUD
|Trade Balance (AUD) M/M Sep
|3.85B
|1.83B
|06:45
|CHF
|Unemployment Rate M/M Oct
|3%
|07:00
|EUR
|Germany Industrial Production M/M Sep
|2.80%
|-4.30%
|09:30
|GBP
|Construction PMI Oct
|3.00%
|46.2
|10:00
|EUR
|Eurozone Retail Sales M/M Sep
|0.20%
|0.10%
|12:00
|GBP
|BoE Interest Rate Decision
|4.00%
|4.00%
|12:00
|GBP
|BoE MPC Official Bank Rate Votes
|0--1--8
|0--2--7
|12:30
|USD
|Challenger Job Cuts Y/Y Oct
|-25.80%
|15:00
|CAD
|Ivey PMI Oct
|55.2
|59.8
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Oct 31)
|74B
|23:30
|JPY
|Overall Household Spending Y/Y Sep
|2.30%
|GMT
|Ccy
|Events
|00:30
|JPY
|Services PMI Oct
|Forecast: 52.4
|Previous: 52.4
|00:30
|AUD
|Trade Balance (AUD) M/M Sep
|Forecast: 3.85B
|Previous: 1.83B
|06:45
|CHF
|Unemployment Rate M/M Oct
|Forecast:
|Previous: 3%
|07:00
|EUR
|Germany Industrial Production M/M Sep
|Forecast: 2.80%
|Previous: -4.30%
|09:30
|GBP
|Construction PMI Oct
|Forecast: 3.00%
|Previous: 46.2
|10:00
|EUR
|Eurozone Retail Sales M/M Sep
|Forecast: 0.20%
|Previous: 0.10%
|12:00
|GBP
|BoE Interest Rate Decision
|Forecast: 4.00%
|Previous: 4.00%
|12:00
|GBP
|BoE MPC Official Bank Rate Votes
|Forecast: 0--1--8
|Previous: 0--2--7
|12:30
|USD
|Challenger Job Cuts Y/Y Oct
|Forecast:
|Previous: -25.80%
|15:00
|CAD
|Ivey PMI Oct
|Forecast: 55.2
|Previous: 59.8
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Oct 31)
|Forecast:
|Previous: 74B
|23:30
|JPY
|Overall Household Spending Y/Y Sep
|Forecast:
|Previous: 2.30%
Friday, Nov 7, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|03:00
|CNY
|Trade Balance (USD) Oct
|95.6B
|90.5B
|07:00
|EUR
|Germany Trade Balance (EUR) Sep
|17.0B
|17.2B
|08:00
|CHF
|Foreign Currency Reserves (CHF) Oct
|727B
|13:30
|CAD
|Net Change in Employment Oct
|-4.0K
|60.4K
|13:30
|CAD
|Unemployment Rate Oct
|7.20%
|7.10%
|GMT
|Ccy
|Events
|03:00
|CNY
|Trade Balance (USD) Oct
|Forecast: 95.6B
|Previous: 90.5B
|07:00
|EUR
|Germany Trade Balance (EUR) Sep
|Forecast: 17.0B
|Previous: 17.2B
|08:00
|CHF
|Foreign Currency Reserves (CHF) Oct
|Forecast:
|Previous: 727B
|13:30
|CAD
|Net Change in Employment Oct
|Forecast: -4.0K
|Previous: 60.4K
|13:30
|CAD
|Unemployment Rate Oct
|Forecast: 7.20%
|Previous: 7.10%