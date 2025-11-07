Eco Data 11/7/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|23:30
|JPY
|Overall Household Spending Y/Y Sep
|1.80%
|2.50%
|2.30%
|03:00
|CNY
|Trade Balance (USD) Oct
|90.1B
|95.6B
|90.5B
|07:00
|EUR
|Germany Trade Balance (EUR) Sep
|17.0B
|17.2B
|08:00
|CHF
|Foreign Currency Reserves (CHF) Oct
|727B
|13:30
|CAD
|Net Change in Employment Oct
|-4.0K
|60.4K
|13:30
|CAD
|Unemployment Rate Oct
|7.20%
|7.10%
