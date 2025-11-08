Sat, Nov 08, 2025 @ 00:54 GMT
Summary 11/10 – 11/14

Monday, Nov 10, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
23:50 JPY BoJ Summary of Opinions
05:00 JPY Leading Economic Index Sep P 107.9 107
09:30 EUR Eurozone Sentix Investor Confidence Nov -3.9 -5.4
23:30 AUD Westpac Consumer Confidence Nov -3.50%
23:50 JPY Bank Lending Y/Y Oct 3.80% 3.80%
23:50 JPY Current Account (JPY) Sep 2.26T 2.46T
Tuesday, Nov 11, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
00:30 AUD NAB Business Confidence Oct 7
00:30 AUD NAB Business Conditions Oct 8
02:00 NZD RBNZ Inflation ExpectationsQ4 2.28%
05:00 JPY Eco Watchers Survey: Current Oct 47.6 47.1
07:00 GBP Claimant Count Change Oct 20.3K 25.8K
07:00 GBP ILO Unemployment Rate (3M) Oct 4.90% 4.80%
07:00 GBP Average Earnings Including Bonus 3M/Y Oct 4.90% 5.00%
07:00 GBP Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Oct 4.60% 4.70%
10:00 EUR Germany ZEW Economic Sentiment Nov 42.5 39.3
10:00 EUR Germany ZEW Current Situation Nov -80
10:00 EUR Eurozone ZEW Economic Sentiment Nov 23.5 22.7
11:00 USD NFIB Business Optimism Index Oct 98.3 98.8
23:50 JPY Money Supply M2+CD Y/Y Oct 1.60%
Wednesday, Nov 12, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
06:00 JPY Machine Tool Orders Y/Y Oct P 9.90%
07:00 EUR Germany CPI M/M Oct F 0.30% 0.30%
07:00 EUR Germany CPI Y/Y Oct F 2.30% 2.30%
13:30 CAD Building Permits M/M Sep 0.90% -1.20%
18:30 CAD BoC Summary of Deliberations
23:50 JPY PPI Y/Y Oct 2.50% 2.70%
Thursday, Nov 13, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
00:00 AUD Consumer Inflation Expectations Nov 4.80%
00:01 GBP RICS Housing Price Balance Oct -14% -15%
00:30 AUD Employment Change Oct 20.3K 14.9K
00:30 AUD Unemployment RateOct 4.40% 4.50%
07:00 GBP GDP M/M Sep 0.00% 0.10%
07:00 GBP GDP Q/Q Q3 P 0.20% 0.30%
07:00 GBP Industrial Production M/M Sep -0.10% 0.40%
07:00 GBP Industrial Production Y/Y Sep -0.70%
07:00 GBP Manufacturing Production M/M Sep -0.30% 0.70%
07:00 GBP Manufacturing Production Y/Y Sep -0.80%
07:00 GBP Goods Trade Balance (GBP) Sep -20.8B -21.2B
07:30 CHF Producer and Import Prices M/M Oct 0.10% -0.20%
07:30 CHF Producer and Import Prices Y/Y Oct -1.80%
09:00 EUR ECB Economic Bulletin
10:00 EUR Eurozone Industrial Production M/M Sep 0.80% -1.20%
17:00 USD Crude Oil Inventories (Nov 7) 5.2M
21:30 NZD Business NZ PMI Oct 49.9
Friday, Nov 14, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
02:00 CNY Industrial Production Y/Y Oct 5.60% 6.50%
02:00 CNY Retail Sales Y/Y Oct 2.70% 3.00%
02:00 CNY Fixed Asset Investment (YTD) Y/Y Oct -0.70% -0.50%
04:30 JPY Tertiary Industry Index M/M Sep 0.30% -0.40%
10:00 EUR Eurozone GDP Q/Q Q3 P 0.20% 0.20%
10:00 EUR Eurozone Trade Balance (EUR) Sep 9.7B
13:30 CAD Manufacturingles M/M Sep 2.80% -1.00%
13:30 CAD Wholeleles M/M Sep 0.00% -1.20%
15:30 USD Natural Gas Storage (Nov 7) 33B
