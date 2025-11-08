Summary 11/10 – 11/14

Monday, Nov 10, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|23:50
|JPY
|BoJ Summary of Opinions
|05:00
|JPY
|Leading Economic Index Sep P
|107.9
|107
|09:30
|EUR
|Eurozone Sentix Investor Confidence Nov
|-3.9
|-5.4
|23:30
|AUD
|Westpac Consumer Confidence Nov
|-3.50%
|23:50
|JPY
|Bank Lending Y/Y Oct
|3.80%
|3.80%
|23:50
|JPY
|Current Account (JPY) Sep
|2.26T
|2.46T
Tuesday, Nov 11, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:30
|AUD
|NAB Business Confidence Oct
|7
|00:30
|AUD
|NAB Business Conditions Oct
|8
|02:00
|NZD
|RBNZ Inflation ExpectationsQ4
|2.28%
|05:00
|JPY
|Eco Watchers Survey: Current Oct
|47.6
|47.1
|07:00
|GBP
|Claimant Count Change Oct
|20.3K
|25.8K
|07:00
|GBP
|ILO Unemployment Rate (3M) Oct
|4.90%
|4.80%
|07:00
|GBP
|Average Earnings Including Bonus 3M/Y Oct
|4.90%
|5.00%
|07:00
|GBP
|Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Oct
|4.60%
|4.70%
|10:00
|EUR
|Germany ZEW Economic Sentiment Nov
|42.5
|39.3
|10:00
|EUR
|Germany ZEW Current Situation Nov
|-80
|10:00
|EUR
|Eurozone ZEW Economic Sentiment Nov
|23.5
|22.7
|11:00
|USD
|NFIB Business Optimism Index Oct
|98.3
|98.8
|23:50
|JPY
|Money Supply M2+CD Y/Y Oct
|1.60%
|GMT
Wednesday, Nov 12, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|06:00
|JPY
|Machine Tool Orders Y/Y Oct P
|9.90%
|07:00
|EUR
|Germany CPI M/M Oct F
|0.30%
|0.30%
|07:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Oct F
|2.30%
|2.30%
|13:30
|CAD
|Building Permits M/M Sep
|0.90%
|-1.20%
|18:30
|CAD
|BoC Summary of Deliberations
|23:50
|JPY
|PPI Y/Y Oct
|2.50%
|2.70%
Thursday, Nov 13, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:00
|AUD
|Consumer Inflation Expectations Nov
|4.80%
|00:01
|GBP
|RICS Housing Price Balance Oct
|-14%
|-15%
|00:30
|AUD
|Employment Change Oct
|20.3K
|14.9K
|00:30
|AUD
|Unemployment RateOct
|4.40%
|4.50%
|07:00
|GBP
|GDP M/M Sep
|0.00%
|0.10%
|07:00
|GBP
|GDP Q/Q Q3 P
|0.20%
|0.30%
|07:00
|GBP
|Industrial Production M/M Sep
|-0.10%
|0.40%
|07:00
|GBP
|Industrial Production Y/Y Sep
|-0.70%
|07:00
|GBP
|Manufacturing Production M/M Sep
|-0.30%
|0.70%
|07:00
|GBP
|Manufacturing Production Y/Y Sep
|-0.80%
|07:00
|GBP
|Goods Trade Balance (GBP) Sep
|-20.8B
|-21.2B
|07:30
|CHF
|Producer and Import Prices M/M Oct
|0.10%
|-0.20%
|07:30
|CHF
|Producer and Import Prices Y/Y Oct
|-1.80%
|09:00
|EUR
|ECB Economic Bulletin
|10:00
|EUR
|Eurozone Industrial Production M/M Sep
|0.80%
|-1.20%
|17:00
|USD
|Crude Oil Inventories (Nov 7)
|5.2M
|21:30
|NZD
|Business NZ PMI Oct
|49.9
Friday, Nov 14, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|02:00
|CNY
|Industrial Production Y/Y Oct
|5.60%
|6.50%
|02:00
|CNY
|Retail Sales Y/Y Oct
|2.70%
|3.00%
|02:00
|CNY
|Fixed Asset Investment (YTD) Y/Y Oct
|-0.70%
|-0.50%
|04:30
|JPY
|Tertiary Industry Index M/M Sep
|0.30%
|-0.40%
|10:00
|EUR
|Eurozone GDP Q/Q Q3 P
|0.20%
|0.20%
|10:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR) Sep
|9.7B
|13:30
|CAD
|Manufacturingles M/M Sep
|2.80%
|-1.00%
|13:30
|CAD
|Wholeleles M/M Sep
|0.00%
|-1.20%
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Nov 7)
|33B
