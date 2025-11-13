Thu, Nov 13, 2025 @ 02:17 GMT
Eco Data 11/13/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
23:50 JPY PPI Y/Y Oct 2.70% 2.50% 2.70% 2.80%
00:00 AUD Consumer Inflation Expectations Nov 4.50% 4.80%
00:01 GBP RICS Housing Price Balance Oct -19% -14% -15% -17%
00:30 AUD Employment Change Oct 42.2K 20.3K 14.9K 12.8K
00:30 AUD Unemployment Rate Oct 4.30% 4.40% 4.50%
07:00 GBP GDP M/M Sep 0.00% 0.10%
07:00 GBP GDP Q/Q Q3 P 0.20% 0.30%
07:00 GBP Industrial Production M/M Sep -0.10% 0.40%
07:00 GBP Industrial Production Y/Y Sep -1.20% -0.70%
07:00 GBP Manufacturing Production M/M Sep -0.30% 0.70%
07:00 GBP Manufacturing Production Y/Y Sep -0.80% -0.80%
07:00 GBP Goods Trade Balance (GBP) Sep -20.8B -21.2B
07:30 CHF Producer and Import Prices M/M Oct 0.10% -0.20%
07:30 CHF Producer and Import Prices Y/Y Oct -1.80%
09:00 EUR ECB Economic Bulletin
10:00 EUR Eurozone Industrial Production M/M Sep 0.80% -1.20%
17:00 USD Crude Oil Inventories (Nov 7) 1.0M 5.2M
