Eco Data 11/14/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|21:30
|NZD
|Business NZ PMI Oct
|51.4
|49.9
|50.1
|02:00
|CNY
|Industrial Production Y/Y Oct
|4.90%
|5.60%
|6.50%
|02:00
|CNY
|Retail Sales Y/Y Oct
|2.90%
|2.70%
|3.00%
|02:00
|CNY
|Fixed Asset Investment (YTD) Y/Y Oct
|-1.70%
|-0.70%
|-0.50%
|04:30
|JPY
|Tertiary Industry Index M/M Sep
|0.30%
|0.30%
|-0.40%
|10:00
|EUR
|Eurozone GDP Q/Q Q3 P
|0.20%
|0.20%
|10:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR) Sep
|8.8B
|9.7B
|13:30
|CAD
|Manufacturingles M/M Sep
|2.80%
|-1.00%
|13:30
|CAD
|Wholeleles M/M Sep
|0.00%
|-1.20%
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Nov 7)
|34B
|33B
|GMT
|Ccy
|Events
|21:30
|NZD
|Business NZ PMI Oct
|Actual: 51.4
|Forecast:
|Previous: 49.9
|Revised: 50.1
|02:00
|CNY
|Industrial Production Y/Y Oct
|Actual: 4.90%
|Forecast: 5.60%
|Previous: 6.50%
|Revised:
|02:00
|CNY
|Retail Sales Y/Y Oct
|Actual: 2.90%
|Forecast: 2.70%
|Previous: 3.00%
|Revised:
|02:00
|CNY
|Fixed Asset Investment (YTD) Y/Y Oct
|Actual: -1.70%
|Forecast: -0.70%
|Previous: -0.50%
|Revised:
|04:30
|JPY
|Tertiary Industry Index M/M Sep
|Actual: 0.30%
|Forecast: 0.30%
|Previous: -0.40%
|Revised:
|10:00
|EUR
|Eurozone GDP Q/Q Q3 P
|Actual:
|Forecast: 0.20%
|Previous: 0.20%
|Revised:
|10:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR) Sep
|Actual:
|Forecast: 8.8B
|Previous: 9.7B
|Revised:
|13:30
|CAD
|Manufacturingles M/M Sep
|Actual:
|Forecast: 2.80%
|Previous: -1.00%
|Revised:
|13:30
|CAD
|Wholeleles M/M Sep
|Actual:
|Forecast: 0.00%
|Previous: -1.20%
|Revised:
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Nov 7)
|Actual:
|Forecast: 34B
|Previous: 33B
|Revised: