Eco Data 11/14/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
21:30 NZD Business NZ PMI Oct 51.4 49.9 50.1
02:00 CNY Industrial Production Y/Y Oct 4.90% 5.60% 6.50%
02:00 CNY Retail Sales Y/Y Oct 2.90% 2.70% 3.00%
02:00 CNY Fixed Asset Investment (YTD) Y/Y Oct -1.70% -0.70% -0.50%
04:30 JPY Tertiary Industry Index M/M Sep 0.30% 0.30% -0.40%
10:00 EUR Eurozone GDP Q/Q Q3 P 0.20% 0.20%
10:00 EUR Eurozone Trade Balance (EUR) Sep 8.8B 9.7B
13:30 CAD Manufacturingles M/M Sep 2.80% -1.00%
13:30 CAD Wholeleles M/M Sep 0.00% -1.20%
15:30 USD Natural Gas Storage (Nov 7) 34B 33B
