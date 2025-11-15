Summary 11/17 – 11/21

Monday, Nov 17, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|21:30
|NZD
|Business NZ PSI Oct
|48.3
|23:50
|JPY
|GDP Q/Q Q3 P
|-0.60%
|0.50%
|23:50
|JPY
|GDP Deflator Y/Y Q3 P
|3.10%
|2.90%
|04:30
|JPY
|Industrial Production M/M Sep F
|2.20%
|2.20%
|10:00
|EUR
|EU Economic Forecasts
|13:30
|CAD
|CPI M/M Oct
|0.20%
|0.10%
|13:30
|CAD
|CPI Y/Y Oct
|2.40%
|13:30
|CAD
|CPI Median Y/Y Oct
|3.10%
|3.20%
|13:30
|CAD
|CPI Trimmed Y/Y Oct
|3.00%
|3.10%
|13:30
|CAD
|CPI Common Y/Y Oct
|2.80%
|2.70%
Tuesday, Nov 18, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:30
|AUD
|RBA Meeting Minutes
|13:30
|USD
|Import Price Index M/M Oct
|0.30%
|14:15
|USD
|Industrial Production M/M Oct
|0.10%
|14:15
|USD
|Capacity Utilization Oct
|77.30%
|77.40%
|15:00
|USD
|NAHB Housing Market Index Nov
|36
|37
|21:45
|NZD
|PPI Input Q/Q Q3
|0.60%
|21:45
|NZD
|PPI Output Q/Q Q3
|0.60%
|23:50
|JPY
|Trade Balance (JPY) Oct
|-0.13T
|-0.31T
|23:50
|JPY
|Machinery Orders M/M Sep
|2.50%
|-0.90%
|23:50
|JPY
|Machinery Orders Y/Y Sep
|5.40%
|1.60%
Wednesday, Nov 19, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:00
|AUD
|Westpac Leading Index M/M Oct
|-0.03%
|00:30
|AUD
|Wage Price Index Q/Q Q3
|0.80%
|0.80%
|07:00
|GBP
|CPI M/M Oct
|0.00%
|07:00
|GBP
|CPI Y/Y Oct
|3.60%
|3.80%
|07:00
|GBP
|Core CPI Y/Y Oct
|3.40%
|3.50%
|07:00
|GBP
|RPI M/M Oct
|-0.40%
|07:00
|GBP
|RPI Y/Y Oct
|4.30%
|4.50%
|07:00
|GBP
|PPI Input M/M Oct
|-0.10%
|07:00
|GBP
|PPI Input Y/ YOct
|0.80%
|07:00
|GBP
|PPI Output M/M Oct
|0%
|07:00
|GBP
|PPI Output Y/Y Oct
|3.40%
|07:00
|GBP
|PPI Core Output M/M Oct
|0%
|07:00
|GBP
|PPI Core Output Y/Y Oct
|3.60%
|09:00
|EUR
|Eurozone Current Account (EUR) Sep
|14.5B
|11.9B
|10:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Oct F
|2.10%
|2.10%
|10:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Oct F
|2.40%
|2.40%
|13:30
|USD
|Building Permits Oct
|1.312M
|13:30
|USD
|Housing Starts Oct
|1.307M
|15:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Nov 14)
|6.4M
|19:00
|USD
|FOMC Minutes
Thursday, Nov 20, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|01:15
|CNY
|1-Y Loan Prime Rate
|3.00%
|3.00%
|01:15
|CNY
|5-Y Loan Prime Rate
|3.50%
|3.50%
|07:00
|CHF
|Trade Balance (CHF) Oct
|4.90B
|4.07B
|07:00
|EUR
|Germany PPI M/M Oct
|0.00%
|-0.10%
|07:00
|EUR
|Germany PPI Y/Y Oct
|-1.70%
|13:30
|CAD
|Industrial Product Price M/M Oct
|0.80%
|13:30
|CAD
|Raw Material Price Index Oct
|1.70%
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims
|13:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Nov
|-1.4
|-12.8
|15:00
|USD
|Existing Home Sales Oct
|4.06M
|4.06M
|15:00
|USD
|Existing Home Sales Change M/M Oct
|1.50%
|15:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Nov P
|-14
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Nov 14)
|21:45
|NZD
|Trade Balance (NZD) Oct
|1355M
|22:00
|AUD
|Manufacturing PMI Nov P
|49.7
|22:00
|AUD
|Services PMI Nov P
|52.5
|23:30
|JPY
|National CPI Y/Y Oct
|2.90%
|23:30
|JPY
|National CPI Core Y/Y Oct
|3.00%
|2.90%
|23:30
|JPY
|National CPI Core-Core Y/Y Oct
|3%
Friday, Nov 21, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:01
|GBP
|GfK Consumer Confidence Nov
|-18
|-17
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Nov P
|48.2
|00:30
|JPY
|Services PMI Nov P
|53.1
|07:00
|GBP
|Retail Sales M/M Oct
|0.10%
|0.50%
|07:00
|GBP
|Public Sector Net Borrowing (GBP) Oct
|15.2B
|20.2B
|08:15
|EUR
|France Manufacturing PMI Nov P
|49
|48.8
|08:15
|EUR
|France Services PMI Nov P
|48.6
|48
|08:30
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Nov P
|49.8
|49.6
|08:30
|EUR
|Germany Services PMI Nov P
|54
|54.6
|09:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Nov P
|50.2
|50
|09:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Nov P
|53
|53
|09:30
|GBP
|Manufacturing PMI Nov P
|49.3
|49.7
|09:30
|GBP
|Services PMI Nov P
|52
|52.3
|13:30
|CAD
|New Housing Price Index M/M Oct
|0.00%
|-0.20%
|13:30
|CAD
|Retail Sales M/M Sep
|-0.70%
|1.00%
|13:30
|CAD
|Retail Sales ex Autos M/M Sep
|-0.30%
|0.70%
|14:45
|USD
|Manufacturing PMI Nov P
|52.5
|14:45
|USD
|Services PMI Nov P
|54.8
|15:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Nov F
|50.3
|50.3
|15:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Nov F
|4.70%
|4.70%
