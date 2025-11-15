Sat, Nov 15, 2025 @ 03:43 GMT
Summary 11/17 – 11/21

Monday, Nov 17, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
21:30 NZD Business NZ PSI Oct 48.3
23:50 JPY GDP Q/Q Q3 P -0.60% 0.50%
23:50 JPY GDP Deflator Y/Y Q3 P 3.10% 2.90%
04:30 JPY Industrial Production M/M Sep F 2.20% 2.20%
10:00 EUR EU Economic Forecasts
13:30 CAD CPI M/M Oct 0.20% 0.10%
13:30 CAD CPI Y/Y Oct 2.40%
13:30 CAD CPI Median Y/Y Oct 3.10% 3.20%
13:30 CAD CPI Trimmed Y/Y Oct 3.00% 3.10%
13:30 CAD CPI Common Y/Y Oct 2.80% 2.70%
Tuesday, Nov 18, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
00:30 AUD RBA Meeting Minutes
13:30 USD Import Price Index M/M Oct 0.30%
14:15 USD Industrial Production M/M Oct 0.10%
14:15 USD Capacity Utilization Oct 77.30% 77.40%
15:00 USD NAHB Housing Market Index Nov 36 37
21:45 NZD PPI Input Q/Q Q3 0.60%
21:45 NZD PPI Output Q/Q Q3 0.60%
23:50 JPY Trade Balance (JPY) Oct -0.13T -0.31T
23:50 JPY Machinery Orders M/M Sep 2.50% -0.90%
23:50 JPY Machinery Orders Y/Y Sep 5.40% 1.60%
Wednesday, Nov 19, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
00:00 AUD Westpac Leading Index M/M Oct -0.03%
00:30 AUD Wage Price Index Q/Q Q3 0.80% 0.80%
07:00 GBP CPI M/M Oct 0.00%
07:00 GBP CPI Y/Y Oct 3.60% 3.80%
07:00 GBP Core CPI Y/Y Oct 3.40% 3.50%
07:00 GBP RPI M/M Oct -0.40%
07:00 GBP RPI Y/Y Oct 4.30% 4.50%
07:00 GBP PPI Input M/M Oct -0.10%
07:00 GBP PPI Input Y/ YOct 0.80%
07:00 GBP PPI Output M/M Oct 0%
07:00 GBP PPI Output Y/Y Oct 3.40%
07:00 GBP PPI Core Output M/M Oct 0%
07:00 GBP PPI Core Output Y/Y Oct 3.60%
09:00 EUR Eurozone Current Account (EUR) Sep 14.5B 11.9B
10:00 EUR Eurozone CPI Y/Y Oct F 2.10% 2.10%
10:00 EUR Eurozone Core CPI Y/Y Oct F 2.40% 2.40%
13:30 USD Building Permits Oct 1.312M
13:30 USD Housing Starts Oct 1.307M
15:30 USD Crude Oil Inventories (Nov 14) 6.4M
19:00 USD FOMC Minutes
Thursday, Nov 20, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
01:15 CNY 1-Y Loan Prime Rate 3.00% 3.00%
01:15 CNY 5-Y Loan Prime Rate 3.50% 3.50%
07:00 CHF Trade Balance (CHF) Oct 4.90B 4.07B
07:00 EUR Germany PPI M/M Oct 0.00% -0.10%
07:00 EUR Germany PPI Y/Y Oct -1.70%
13:30 CAD Industrial Product Price M/M Oct 0.80%
13:30 CAD Raw Material Price Index Oct 1.70%
13:30 USD Initial Jobless Claims
13:30 USD Philadelphia Fed Manufacturing Nov -1.4 -12.8
15:00 USD Existing Home Sales Oct 4.06M 4.06M
15:00 USD Existing Home Sales Change M/M Oct 1.50%
15:00 EUR Eurozone Consumer Confidence Nov P -14
15:30 USD Natural Gas Storage (Nov 14)
21:45 NZD Trade Balance (NZD) Oct 1355M
22:00 AUD Manufacturing PMI Nov P 49.7
22:00 AUD Services PMI Nov P 52.5
23:30 JPY National CPI Y/Y Oct 2.90%
23:30 JPY National CPI Core Y/Y Oct 3.00% 2.90%
23:30 JPY National CPI Core-Core Y/Y Oct 3%
Friday, Nov 21, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
00:01 GBP GfK Consumer Confidence Nov -18 -17
00:30 JPY Manufacturing PMI Nov P 48.2
00:30 JPY Services PMI Nov P 53.1
07:00 GBP Retail Sales M/M Oct 0.10% 0.50%
07:00 GBP Public Sector Net Borrowing (GBP) Oct 15.2B 20.2B
08:15 EUR France Manufacturing PMI Nov P 49 48.8
08:15 EUR France Services PMI Nov P 48.6 48
08:30 EUR Germany Manufacturing PMI Nov P 49.8 49.6
08:30 EUR Germany Services PMI Nov P 54 54.6
09:00 EUR Eurozone Manufacturing PMI Nov P 50.2 50
09:00 EUR Eurozone Services PMI Nov P 53 53
09:30 GBP Manufacturing PMI Nov P 49.3 49.7
09:30 GBP Services PMI Nov P 52 52.3
13:30 CAD New Housing Price Index M/M Oct 0.00% -0.20%
13:30 CAD Retail Sales M/M Sep -0.70% 1.00%
13:30 CAD Retail Sales ex Autos M/M Sep -0.30% 0.70%
14:45 USD Manufacturing PMI Nov P 52.5
14:45 USD Services PMI Nov P 54.8
15:00 USD UoM Consumer Sentiment Nov F 50.3 50.3
15:00 USD UoM 1-Yr Inflation Expectations Nov F 4.70% 4.70%
