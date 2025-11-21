Eco Data 11/21/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|21:45
|NZD
|Trade Balance (NZD) Oct
|-1542M
|-955M
|1355M
|-1384M
|22:00
|AUD
|Manufacturing PMI Nov P
|51.6
|49.7
|22:00
|AUD
|Services PMI Nov P
|52.7
|52.5
|23:30
|JPY
|National CPI Y/Y Oct
|3.00%
|2.90%
|23:30
|JPY
|National CPI Core Y/Y Oct
|3.00%
|3.00%
|2.90%
|23:30
|JPY
|National CPI Core-Core Y/Y Oct
|3.10%
|3.00%
|23:50
|JPY
|Trade Balance (JPY) Oct
|0.00T
|-0.13T
|-0.30T
|00:01
|GBP
|GfK Consumer Confidence Nov
|-19
|-18
|-17
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Nov P
|48.8
|48.8
|48.2
|00:30
|JPY
|Services PMI Nov P
|53.1
|53.1
|07:00
|GBP
|Retail Sales M/M Oct
|0.10%
|0.50%
|07:00
|GBP
|Public Sector Net Borrowing (GBP) Oct
|15.2B
|20.2B
|08:15
|EUR
|France Manufacturing PMI Nov P
|49
|48.8
|08:15
|EUR
|France Services PMI Nov P
|48.6
|48
|08:30
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Nov P
|49.8
|49.6
|08:30
|EUR
|Germany Services PMI Nov P
|54
|54.6
|09:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Nov P
|50.2
|50
|09:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Nov P
|53
|53
|09:30
|GBP
|Manufacturing PMI Nov P
|49.3
|49.7
|09:30
|GBP
|Services PMI Nov P
|52
|52.3
|13:30
|CAD
|New Housing Price Index M/M Oct
|0.00%
|-0.20%
|13:30
|CAD
|Retail Sales M/M Sep
|-0.70%
|1.00%
|13:30
|CAD
|Retail Sales ex Autos M/M Sep
|-0.30%
|0.70%
|14:45
|USD
|Manufacturing PMI Nov P
|52.5
|14:45
|USD
|Services PMI Nov P
|54.8
|15:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Nov F
|50.3
|50.3
|15:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Nov F
|4.70%
|4.70%
