Eco Data 11/21/25

Eco Data 11/21/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
21:45 NZD Trade Balance (NZD) Oct -1542M -955M 1355M -1384M
22:00 AUD Manufacturing PMI Nov P 51.6 49.7
22:00 AUD Services PMI Nov P 52.7 52.5
23:30 JPY National CPI Y/Y Oct 3.00% 2.90%
23:30 JPY National CPI Core Y/Y Oct 3.00% 3.00% 2.90%
23:30 JPY National CPI Core-Core Y/Y Oct 3.10% 3.00%
23:50 JPY Trade Balance (JPY) Oct 0.00T -0.13T -0.30T
00:01 GBP GfK Consumer Confidence Nov -19 -18 -17
00:30 JPY Manufacturing PMI Nov P 48.8 48.8 48.2
00:30 JPY Services PMI Nov P 53.1 53.1
07:00 GBP Retail Sales M/M Oct 0.10% 0.50%
07:00 GBP Public Sector Net Borrowing (GBP) Oct 15.2B 20.2B
08:15 EUR France Manufacturing PMI Nov P 49 48.8
08:15 EUR France Services PMI Nov P 48.6 48
08:30 EUR Germany Manufacturing PMI Nov P 49.8 49.6
08:30 EUR Germany Services PMI Nov P 54 54.6
09:00 EUR Eurozone Manufacturing PMI Nov P 50.2 50
09:00 EUR Eurozone Services PMI Nov P 53 53
09:30 GBP Manufacturing PMI Nov P 49.3 49.7
09:30 GBP Services PMI Nov P 52 52.3
13:30 CAD New Housing Price Index M/M Oct 0.00% -0.20%
13:30 CAD Retail Sales M/M Sep -0.70% 1.00%
13:30 CAD Retail Sales ex Autos M/M Sep -0.30% 0.70%
14:45 USD Manufacturing PMI Nov P 52.5
14:45 USD Services PMI Nov P 54.8
15:00 USD UoM Consumer Sentiment Nov F 50.3 50.3
15:00 USD UoM 1-Yr Inflation Expectations Nov F 4.70% 4.70%
