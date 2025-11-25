Eco Data 11/25/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|07:00
|EUR
|Germany GDP Q/Q Q3 F
|0.00%
|0.00%
|13:30
|USD
|Retail Sales M/M Sep
|0.40%
|0.60%
|13:30
|USD
|Retail Sales ex Autos M/M Sep
|0.30%
|0.70%
|13:30
|USD
|PPI M/M Sep
|0.30%
|-0.10%
|13:30
|USD
|PPI Y/Y Sep
|2.70%
|2.60%
|13:30
|USD
|PPI Core M/M Sep
|0.30%
|-0.10%
|13:30
|USD
|PPI Core Y/Y Sep
|2.70%
|2.80%
|14:00
|USD
|S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Sep
|1.40%
|1.60%
|14:00
|USD
|Housing Price Index M/M Sep
|0.20%
|0.40%
|15:00
|USD
|Consumer Confidence Nov
|93.4
|94.6
|15:00
|USD
|Pending Homeles M/M Oct
|0.50%
|0.00%
|15:00
|USD
|Business Inventories Aug
|0.10%
|0.20%
