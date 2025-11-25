Tue, Nov 25, 2025 @ 03:17 GMT
Eco Data 11/25/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
07:00 EUR Germany GDP Q/Q Q3 F 0.00% 0.00%
13:30 USD Retail Sales M/M Sep 0.40% 0.60%
13:30 USD Retail Sales ex Autos M/M Sep 0.30% 0.70%
13:30 USD PPI M/M Sep 0.30% -0.10%
13:30 USD PPI Y/Y Sep 2.70% 2.60%
13:30 USD PPI Core M/M Sep 0.30% -0.10%
13:30 USD PPI Core Y/Y Sep 2.70% 2.80%
14:00 USD S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Sep 1.40% 1.60%
14:00 USD Housing Price Index M/M Sep 0.20% 0.40%
15:00 USD Consumer Confidence Nov 93.4 94.6
15:00 USD Pending Homeles M/M Oct 0.50% 0.00%
15:00 USD Business Inventories Aug 0.10% 0.20%
