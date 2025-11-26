Eco Data 11/26/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|23:50
|JPY
|Corporate Service Price Index Y/Y Oct
|2.70%
|3.00%
|00:30
|AUD
|Monthly CPI Y/Y Oct
|3.60%
|3.50%
|01:00
|NZD
|RBNZ Interest Rate Decision
|2.25%
|2.50%
|09:00
|CHF
|UBS Economic Expectations Nov
|-7.7
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Nov 21)
|226K
|220K
|13:30
|USD
|Durable Goods Orders Sep
|0.50%
|2.90%
|13:30
|USD
|Durable Goods Orders ex Transport Sep
|0.20%
|0.30%
|14:45
|USD
|Chicago PMI Nov
|43.9
|43.8
|15:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Nov 21)
|-3.4M
|17:00
|USD
|Natural Gas Storage (Nov 21)
|-14B
|19:00
|USD
|Fed's Beige Book
