Wed, Nov 26, 2025
Eco Data 11/26/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
23:50 JPY Corporate Service Price Index Y/Y Oct 2.70% 3.00%
00:30 AUD Monthly CPI Y/Y Oct 3.60% 3.50%
01:00 NZD RBNZ Interest Rate Decision 2.25% 2.50%
09:00 CHF UBS Economic Expectations Nov -7.7
13:30 USD Initial Jobless Claims (Nov 21) 226K 220K
13:30 USD Durable Goods Orders Sep 0.50% 2.90%
13:30 USD Durable Goods Orders ex Transport Sep 0.20% 0.30%
14:45 USD Chicago PMI Nov 43.9 43.8
15:30 USD Crude Oil Inventories (Nov 21) -3.4M
17:00 USD Natural Gas Storage (Nov 21) -14B
19:00 USD Fed's Beige Book
