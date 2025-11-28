Eco Data 11/28/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Y/Y Nov
|2.80%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core Y/Y Nov
|2.70%
|2.80%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core-Core Y/Y Nov
|2.80%
|23:30
|JPY
|Unemployment Rate Oct
|2.50%
|2.60%
|23:50
|JPY
|Industrial Production M/M Oct P
|-0.60%
|2.60%
|23:50
|JPY
|Retail Trade Y/Y Oct
|0.80%
|0.50%
|00:30
|AUD
|Private Sector Credit M/M Oct
|0.60%
|0.60%
|05:00
|JPY
|Housing Starts Y/Y Oct
|-4.90%
|-7.30%
|07:00
|EUR
|Germany Import Price Index M/M Oct
|0.30%
|0.20%
|07:00
|EUR
|Germany Retail Sales M/M Oct
|0.30%
|0.20%
|07:45
|EUR
|France GDP Q/Q Q3
|0.50%
|0.50%
|08:00
|CHF
|KOF Leading Indicator Nov
|100.8
|101.3
|08:00
|CHF
|GDP Q/Q Q3
|-0.50%
|0.10%
|08:55
|EUR
|Germany Unemployment Rate Oct
|6.30%
|08:55
|EUR
|Germany Unemployment Change Oct
|6K
|-1K
|13:00
|EUR
|Germany CPI M/M Nov P
|-0.20%
|0.30%
|13:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Nov P
|2.30%
|13:30
|CAD
|GDP M/M Sep
|0.20%
|-0.30%
