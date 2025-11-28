Fri, Nov 28, 2025 @ 01:42 GMT
Eco Data 11/28/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
23:30 JPY Tokyo CPI Y/Y Nov 2.80%
23:30 JPY Tokyo CPI Core Y/Y Nov 2.70% 2.80%
23:30 JPY Tokyo CPI Core-Core Y/Y Nov 2.80%
23:30 JPY Unemployment Rate Oct 2.50% 2.60%
23:50 JPY Industrial Production M/M Oct P -0.60% 2.60%
23:50 JPY Retail Trade Y/Y Oct 0.80% 0.50%
00:30 AUD Private Sector Credit M/M Oct 0.60% 0.60%
05:00 JPY Housing Starts Y/Y Oct -4.90% -7.30%
07:00 EUR Germany Import Price Index M/M Oct 0.30% 0.20%
07:00 EUR Germany Retail Sales M/M Oct 0.30% 0.20%
07:45 EUR France GDP Q/Q Q3 0.50% 0.50%
08:00 CHF KOF Leading Indicator Nov 100.8 101.3
08:00 CHF GDP Q/Q Q3 -0.50% 0.10%
08:55 EUR Germany Unemployment Rate Oct 6.30%
08:55 EUR Germany Unemployment Change Oct 6K -1K
13:00 EUR Germany CPI M/M Nov P -0.20% 0.30%
13:00 EUR Germany CPI Y/Y Nov P 2.30%
13:30 CAD GDP M/M Sep 0.20% -0.30%
