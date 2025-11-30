Sun, Nov 30, 2025 @ 03:59 GMT
Summary 12/1 – 12/5

Monday, Dec 1, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
01:30 CNY NBS Non-Manufacturing PMI Nov 50 50.1
01:30 CNY NBS Manufacturing PMI Nov 49.2 49
21:45 NZD Building Permits M/M Oct 7.20%
23:50 JPY Capital Spending Q3 7.60%
00:00 AUD TD-MI Inflation Gauge M/M Nov 0.30%
00:30 JPY Manufacturing PMI Nov F 48.8
01:45 CNY RatingDog Manufacturing PMI Nov 50.5 50.6
07:30 CHF Real Retail Sales Y/Y Oct 1.50%
08:30 CHF Manufacturing PMI Nov 48.2
08:50 EUR France Manufacturing PMI Nov F 47.8 47.8
08:55 EUR Germany Manufacturing PMI Nov F 48.4 48.4
09:00 EUR Eurozone Manufacturing PMI Nov F 49.7 49.7
09:30 GBP Manufacturing PMI Nov F 50.2 50.2
09:30 GBP Mortgage Approvals Oct 66K
09:30 GBP M4 Money Supply M/M Oct 0.60%
14:30 CAD Manufacturing PMI Nov 49.6
14:45 USD Manufacturing PMI Nov F 51.9 51.9
15:00 USD ISM Manufacturing PMI Nov 48.7
15:00 USD ISM Manufacturing Prices Paid Nov 58
15:00 USD ISM Manufacturing Employment Nov 46
15:00 USD Construction Spending M/M Oct -0.10% 0.20%
21:45 NZD Terms of Trade Index Q3 4.10%
23:50 JPY Monetary Base Y/Y Nov -7.80%
Learn Forex Trading

