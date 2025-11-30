Summary 12/1 – 12/5

Monday, Dec 1, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|01:30
|CNY
|NBS Non-Manufacturing PMI Nov
|50
|50.1
|01:30
|CNY
|NBS Manufacturing PMI Nov
|49.2
|49
|21:45
|NZD
|Building Permits M/M Oct
|7.20%
|23:50
|JPY
|Capital Spending Q3
|7.60%
|00:00
|AUD
|TD-MI Inflation Gauge M/M Nov
|0.30%
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Nov F
|48.8
|01:45
|CNY
|RatingDog Manufacturing PMI Nov
|50.5
|50.6
|07:30
|CHF
|Real Retail Sales Y/Y Oct
|1.50%
|08:30
|CHF
|Manufacturing PMI Nov
|48.2
|08:50
|EUR
|France Manufacturing PMI Nov F
|47.8
|47.8
|08:55
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Nov F
|48.4
|48.4
|09:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Nov F
|49.7
|49.7
|09:30
|GBP
|Manufacturing PMI Nov F
|50.2
|50.2
|09:30
|GBP
|Mortgage Approvals Oct
|66K
|09:30
|GBP
|M4 Money Supply M/M Oct
|0.60%
|14:30
|CAD
|Manufacturing PMI Nov
|49.6
|14:45
|USD
|Manufacturing PMI Nov F
|51.9
|51.9
|15:00
|USD
|ISM Manufacturing PMI Nov
|48.7
|15:00
|USD
|ISM Manufacturing Prices Paid Nov
|58
|15:00
|USD
|ISM Manufacturing Employment Nov
|46
|15:00
|USD
|Construction Spending M/M Oct
|-0.10%
|0.20%
|21:45
|NZD
|Terms of Trade Index Q3
|4.10%
|23:50
|JPY
|Monetary Base Y/Y Nov
|-7.80%
Tuesday, Dec 2, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:01
|GBP
|BRC Shop Price Index Y/Y Nov
|1%
|00:30
|AUD
|Current Account (AUD) Q3
|-13.7B
|00:30
|AUD
|Building Permits M/M Oct
|12%
|05:00
|JPY
|Consumer Confidence Nov
|35.8
|10:00
|EUR
|Eurozone Unemployment Rate Oct
|6.30%
|10:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Nov P
|2.10%
|10:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Nov P
|2.40%
Wednesday, Dec 3, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:30
|AUD
|GDP Q/Q Q3
|0.60%
|00:30
|JPY
|Services PMI Nov F
|53.1
|01:45
|CNY
|RatingDog Services PMI Nov
|52.6
|07:30
|CHF
|CPI M/M Nov
|-0.30%
|07:30
|CHF
|CPI Y/Y Nov
|0.10%
|08:50
|EUR
|France Services PMI Nov F
|50.8
|08:55
|EUR
|Germany Services PMI Nov F
|52.7
|09:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Nov F
|53.1
|09:30
|GBP
|Services PMI Nov F
|50.5
|10:00
|EUR
|Eurozone PPI M/M Oct
|-0.10%
|10:00
|EUR
|Eurozone PPI Y/Y Oct
|-0.20%
|13:15
|USD
|ADP Employment Change Nov
|42K
|13:30
|CAD
|Labor Productivity Q/Q Q3
|-1%
|13:30
|USD
|Import Price Index M/M Sep
|0.10%
|0.30%
|14:45
|USD
|Services PMI Nov F
|55
|15:00
|USD
|ISM Services PMI Nov
|52.4
|15:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Nov 28)
|2.8M
Thursday, Dec 4, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:30
|AUD
|Trade Balance (AUD) Oct
|3.94B
|06:45
|CHF
|Unemployment Rate Nov
|3%
|09:30
|GBP
|Construction PMI Nov
|44.1
|10:00
|EUR
|Eurozone Retail Sales M/M Oct
|-0.10%
|12:30
|USD
|Challenger Job Cuts Nov
|153.074K
|13:30
|USD
|Trade Balance (USD) Oct
|-59.6B
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Nov 28)
|216K
|13:30
|CAD
|Trade Balance (CAD)Oct
|$-6.32B
|13:30
|CAD
|Exports Oct
|$60.58B
|13:30
|CAD
|Imports Oct
|$66.91B
|15:00
|CAD
|Ivey PMINov
|52.4
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Nov 28)
|-11B
|23:30
|JPY
|Household Spending Y/Y Oct
|1.80%
Friday, Dec 5, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|05:00
|JPY
|Leading Economic Index Oct P
|108.6
|05:00
|JPY
|Coincident Index Oct P
|114.6
|07:00
|EUR
|Germany Factory Orders M/M Oct
|1.10%
|07:45
|EUR
|France Industrial Output M/M Oct
|0.80%
|08:00
|CHF
|Foreign Currency Reserves (CHF) Nov
|725B
|10:00
|EUR
|Eurozone GDP Q/Q Q3 F
|0.20%
|0.20%
|10:00
|EUR
|Eurozone Employment Change Q/Q Q3 F
|0.10%
|0.10%
|13:30
|USD
|Personal Income M/M Sep
|0.40%
|13:30
|USD
|Personal Spending Sep
|0.60%
|13:30
|USD
|PCE Price Index M/M Sep
|0.30%
|13:30
|USD
|PCE Price Index Y/Y Sep
|2.70%
|13:30
|USD
|Core PCE Price Index M/M Sep
|0.20%
|13:30
|USD
|Core PCE Price Index Y/Y Sep
|2.90%
|13:30
|CAD
|Net Change in Employment Nov
|66.6K
|13:30
|CAD
|Average Hourly Wages Y/Y Nov
|4%
|13:30
|CAD
|Unemployment Rate Nov
|6.90%
|15:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Dec P
|51
|15:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Dec P
|4.50%
|15:00
|USD
|Factory Orders M/M Oct
|1.40%
