Eco Data 12/2/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
21:45 NZD Terms of Trade Index Q3 0.30% 4.10%
23:50 JPY Monetary Base Y/Y Nov -8.50% -7.80%
00:01 GBP BRC Shop Price Index Y/Y Nov 1.10% 1%
00:30 AUD Current Account (AUD) Q3 -13.4B -13.7B
00:30 AUD Building Permits M/M Oct -4.80% 12%
05:00 JPY Consumer Confidence Nov 36.3 35.8
10:00 EUR Eurozone Unemployment Rate Oct 6.30% 6.30%
10:00 EUR Eurozone CPI Y/Y Nov P 2.10% 2.10%
10:00 EUR Eurozone Core CPI Y/Y Nov P 2.40% 2.40%
