Eco Data 12/2/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|21:45
|NZD
|Terms of Trade Index Q3
|0.30%
|4.10%
|23:50
|JPY
|Monetary Base Y/Y Nov
|-8.50%
|-7.80%
|00:01
|GBP
|BRC Shop Price Index Y/Y Nov
|1.10%
|1%
|00:30
|AUD
|Current Account (AUD) Q3
|-13.4B
|-13.7B
|00:30
|AUD
|Building Permits M/M Oct
|-4.80%
|12%
|05:00
|JPY
|Consumer Confidence Nov
|36.3
|35.8
|10:00
|EUR
|Eurozone Unemployment Rate Oct
|6.30%
|6.30%
|10:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Nov P
|2.10%
|2.10%
|10:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Nov P
|2.40%
|2.40%
