Fri, Dec 12, 2025 @ 05:59 GMT
Facebook Mail RSS Twitter
HomeEconomic CalendarEco Data 12/12/25

Eco Data 12/12/25

ActionForex
By ActionForex
GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
21:30 NZD Business NZ PMI Nov 51.4 51.4 51.2
04:30 JPY Industrial Production M/M Oct F 1.50% 1.40% 1.40%
07:00 EUR Germany CPI M/M Nov F -0.20% -0.20%
07:00 EUR Germany CPI Y/Y Nov F 2.60% 2.60%
07:00 GBP GDP M/M Oct 0.10% -0.10%
07:00 GBP Industrial Production M/M Oct 1.10% -2.00%
07:00 GBP Industrial Production Y/Y Oct -1.20% -2.50%
07:00 GBP Manufacturing Production M/M Oct 1.20% -1.70%
07:00 GBP Manufacturing Production Y/Y Oct -0.10% -2.20%
07:00 GBP Goods Trade Balance (GBP) Oct -19.1B -18.9B
13:30 CAD Building Permits M/M Oct -1.20% 4.50%
13:30 CAD Capacity Utilization Q3 79.30% 79.30%
13:30 CAD Wholeleles M/M Oct -0.10% 0.60%
GMT Ccy Events
21:30 NZD Business NZ PMI Nov
    Actual: 51.4 Forecast:
    Previous: 51.4 Revised: 51.2
04:30 JPY Industrial Production M/M Oct F
    Actual: 1.50% Forecast: 1.40%
    Previous: 1.40% Revised:
07:00 EUR Germany CPI M/M Nov F
    Actual: Forecast: -0.20%
    Previous: -0.20% Revised:
07:00 EUR Germany CPI Y/Y Nov F
    Actual: Forecast: 2.60%
    Previous: 2.60% Revised:
07:00 GBP GDP M/M Oct
    Actual: Forecast: 0.10%
    Previous: -0.10% Revised:
07:00 GBP Industrial Production M/M Oct
    Actual: Forecast: 1.10%
    Previous: -2.00% Revised:
07:00 GBP Industrial Production Y/Y Oct
    Actual: Forecast: -1.20%
    Previous: -2.50% Revised:
07:00 GBP Manufacturing Production M/M Oct
    Actual: Forecast: 1.20%
    Previous: -1.70% Revised:
07:00 GBP Manufacturing Production Y/Y Oct
    Actual: Forecast: -0.10%
    Previous: -2.20% Revised:
07:00 GBP Goods Trade Balance (GBP) Oct
    Actual: Forecast: -19.1B
    Previous: -18.9B Revised:
13:30 CAD Building Permits M/M Oct
    Actual: Forecast: -1.20%
    Previous: 4.50% Revised:
13:30 CAD Capacity Utilization Q3
    Actual: Forecast: 79.30%
    Previous: 79.30% Revised:
13:30 CAD Wholeleles M/M Oct
    Actual: Forecast: -0.10%
    Previous: 0.60% Revised:
ActionForex
ActionForex

Featured Analysis

Load more

Learn Forex Trading

ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

Contact us: contact@actionforex.com

© ActionForex.com © 2025 All rights reserved.