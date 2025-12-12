Eco Data 12/12/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|21:30
|NZD
|Business NZ PMI Nov
|51.4
|51.4
|51.2
|04:30
|JPY
|Industrial Production M/M Oct F
|1.50%
|1.40%
|1.40%
|07:00
|EUR
|Germany CPI M/M Nov F
|-0.20%
|-0.20%
|07:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Nov F
|2.60%
|2.60%
|07:00
|GBP
|GDP M/M Oct
|0.10%
|-0.10%
|07:00
|GBP
|Industrial Production M/M Oct
|1.10%
|-2.00%
|07:00
|GBP
|Industrial Production Y/Y Oct
|-1.20%
|-2.50%
|07:00
|GBP
|Manufacturing Production M/M Oct
|1.20%
|-1.70%
|07:00
|GBP
|Manufacturing Production Y/Y Oct
|-0.10%
|-2.20%
|07:00
|GBP
|Goods Trade Balance (GBP) Oct
|-19.1B
|-18.9B
|13:30
|CAD
|Building Permits M/M Oct
|-1.20%
|4.50%
|13:30
|CAD
|Capacity Utilization Q3
|79.30%
|79.30%
|13:30
|CAD
|Wholeleles M/M Oct
|-0.10%
|0.60%
