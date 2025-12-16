Eco Data 12/16/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|22:00
|AUD
|Manufacturing PMI Dec P
|51.6
|22:00
|AUD
|Services PMI Dec P
|52.8
|23:30
|AUD
|Westpac Consumer Confidence Dec
|12.80%
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Dec P
|48.8
|48.7
|00:30
|JPY
|Services PMI Dec P
|53.2
|07:00
|GBP
|Claimant Count Change Nov
|22.3K
|29.0K
|07:00
|GBP
|ILO Unemployment Rate (3M) Oct
|5.10%
|5%
|07:00
|GBP
|Average Earnings Including Bonus 3M/Y Oct
|4.40%
|4.80%
|07:00
|GBP
|Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Oct
|4.60%
|08:15
|EUR
|France Manufacturing PMI Dec P
|48.2
|47.8
|08:15
|EUR
|France Services PMI Dec P
|51.3
|51.4
|08:30
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Dec P
|48.5
|48.2
|08:30
|EUR
|Germany Services PMI Dec P
|53
|53.1
|09:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Dec P
|49.9
|49.6
|09:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Dec P
|53.9
|53.6
|09:30
|GBP
|Manufacturing PMI Dec P
|50.3
|50.2
|09:30
|GBP
|Services PMI Dec P
|51.6
|51.3
|10:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR Oct
|18.7B
|10:00
|EUR
|Germany ZEW Economic Sentiment Dec
|40
|38.5
|10:00
|EUR
|Germany ZEW Current Situation Dec
|-76.2
|-78.7
|10:00
|EUR
|Eurozone ZEW Economic Sentiment Dec
|26.3
|25
|13:30
|USD
|Retail Sales M/M Oct
|0.20%
|0.20%
|13:30
|USD
|Retail Sales ex Autos M/M Oct
|0.30%
|0.30%
|13:30
|USD
|Nonfarm Payrolls Oct
|50K
|119K
|13:30
|USD
|Nonfarm Payrolls Nov
|35K
|13:30
|USD
|Unemployment Rate Nov
|4.40%
|4.40%
|13:30
|USD
|Average Hourly Earnings M/M Oct
|0.20%
|14:45
|USD
|Manufacturing PMI Dec P
|52.2
|14:45
|USD
|Services PMI Dec P
|54.1
|15:00
|USD
|Business Inventories Sep
|0.20%
|0.00%
