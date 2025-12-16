Tue, Dec 16, 2025 @ 03:16 GMT
Facebook Mail RSS Twitter
HomeEconomic CalendarEco Data 12/16/25

Eco Data 12/16/25

ActionForex
By ActionForex
GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
22:00 AUD Manufacturing PMI Dec P 51.6
22:00 AUD Services PMI Dec P 52.8
23:30 AUD Westpac Consumer Confidence Dec 12.80%
00:30 JPY Manufacturing PMI Dec P 48.8 48.7
00:30 JPY Services PMI Dec P 53.2
07:00 GBP Claimant Count Change Nov 22.3K 29.0K
07:00 GBP ILO Unemployment Rate (3M) Oct 5.10% 5%
07:00 GBP Average Earnings Including Bonus 3M/Y Oct 4.40% 4.80%
07:00 GBP Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Oct 4.60%
08:15 EUR France Manufacturing PMI Dec P 48.2 47.8
08:15 EUR France Services PMI Dec P 51.3 51.4
08:30 EUR Germany Manufacturing PMI Dec P 48.5 48.2
08:30 EUR Germany Services PMI Dec P 53 53.1
09:00 EUR Eurozone Manufacturing PMI Dec P 49.9 49.6
09:00 EUR Eurozone Services PMI Dec P 53.9 53.6
09:30 GBP Manufacturing PMI Dec P 50.3 50.2
09:30 GBP Services PMI Dec P 51.6 51.3
10:00 EUR Eurozone Trade Balance (EUR Oct 18.7B
10:00 EUR Germany ZEW Economic Sentiment Dec 40 38.5
10:00 EUR Germany ZEW Current Situation Dec -76.2 -78.7
10:00 EUR Eurozone ZEW Economic Sentiment Dec 26.3 25
13:30 USD Retail Sales M/M Oct 0.20% 0.20%
13:30 USD Retail Sales ex Autos M/M Oct 0.30% 0.30%
13:30 USD Nonfarm Payrolls Oct 50K 119K
13:30 USD Nonfarm Payrolls Nov 35K
13:30 USD Unemployment Rate Nov 4.40% 4.40%
13:30 USD Average Hourly Earnings M/M Oct 0.20%
14:45 USD Manufacturing PMI Dec P 52.2
14:45 USD Services PMI Dec P 54.1
15:00 USD Business Inventories Sep 0.20% 0.00%
GMT Ccy Events
22:00 AUD Manufacturing PMI Dec P
    Actual: Forecast:
    Previous: 51.6 Revised:
22:00 AUD Services PMI Dec P
    Actual: Forecast:
    Previous: 52.8 Revised:
23:30 AUD Westpac Consumer Confidence Dec
    Actual: Forecast:
    Previous: 12.80% Revised:
00:30 JPY Manufacturing PMI Dec P
    Actual: Forecast: 48.8
    Previous: 48.7 Revised:
00:30 JPY Services PMI Dec P
    Actual: Forecast:
    Previous: 53.2 Revised:
07:00 GBP Claimant Count Change Nov
    Actual: Forecast: 22.3K
    Previous: 29.0K Revised:
07:00 GBP ILO Unemployment Rate (3M) Oct
    Actual: Forecast: 5.10%
    Previous: 5% Revised:
07:00 GBP Average Earnings Including Bonus 3M/Y Oct
    Actual: Forecast: 4.40%
    Previous: 4.80% Revised:
07:00 GBP Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Oct
    Actual: Forecast:
    Previous: 4.60% Revised:
08:15 EUR France Manufacturing PMI Dec P
    Actual: Forecast: 48.2
    Previous: 47.8 Revised:
08:15 EUR France Services PMI Dec P
    Actual: Forecast: 51.3
    Previous: 51.4 Revised:
08:30 EUR Germany Manufacturing PMI Dec P
    Actual: Forecast: 48.5
    Previous: 48.2 Revised:
08:30 EUR Germany Services PMI Dec P
    Actual: Forecast: 53
    Previous: 53.1 Revised:
09:00 EUR Eurozone Manufacturing PMI Dec P
    Actual: Forecast: 49.9
    Previous: 49.6 Revised:
09:00 EUR Eurozone Services PMI Dec P
    Actual: Forecast: 53.9
    Previous: 53.6 Revised:
09:30 GBP Manufacturing PMI Dec P
    Actual: Forecast: 50.3
    Previous: 50.2 Revised:
09:30 GBP Services PMI Dec P
    Actual: Forecast: 51.6
    Previous: 51.3 Revised:
10:00 EUR Eurozone Trade Balance (EUR Oct
    Actual: Forecast:
    Previous: 18.7B Revised:
10:00 EUR Germany ZEW Economic Sentiment Dec
    Actual: Forecast: 40
    Previous: 38.5 Revised:
10:00 EUR Germany ZEW Current Situation Dec
    Actual: Forecast: -76.2
    Previous: -78.7 Revised:
10:00 EUR Eurozone ZEW Economic Sentiment Dec
    Actual: Forecast: 26.3
    Previous: 25 Revised:
13:30 USD Retail Sales M/M Oct
    Actual: Forecast: 0.20%
    Previous: 0.20% Revised:
13:30 USD Retail Sales ex Autos M/M Oct
    Actual: Forecast: 0.30%
    Previous: 0.30% Revised:
13:30 USD Nonfarm Payrolls Oct
    Actual: Forecast: 50K
    Previous: 119K Revised:
13:30 USD Nonfarm Payrolls Nov
    Actual: Forecast: 35K
    Previous: Revised:
13:30 USD Unemployment Rate Nov
    Actual: Forecast: 4.40%
    Previous: 4.40% Revised:
13:30 USD Average Hourly Earnings M/M Oct
    Actual: Forecast:
    Previous: 0.20% Revised:
14:45 USD Manufacturing PMI Dec P
    Actual: Forecast:
    Previous: 52.2 Revised:
14:45 USD Services PMI Dec P
    Actual: Forecast:
    Previous: 54.1 Revised:
15:00 USD Business Inventories Sep
    Actual: Forecast: 0.20%
    Previous: 0.00% Revised:
ActionForex
ActionForex

Featured Analysis

Load more

Learn Forex Trading

Forex Day Trading Strategies and Tips

Making use of a Trading Journal

Gann Swing Charts

Your Trading Plan Is Essential

The Importance of the US Dollar Index

The Foreign Exchange Market and Inflation

ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

Contact us: contact@actionforex.com

© ActionForex.com © 2025 All rights reserved.