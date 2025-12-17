Wed, Dec 17, 2025 @ 05:28 GMT
Eco Data 12/17/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
21:45 NZD Current Account (NZD) Q3 -7.65B -0.97B
23:50 JPY Trade Balance (JPY) Nov -0.21T 0.00T
00:00 AUD Westpac Leading Index M/M Nov 0.11%
07:00 GBP CPI M/M Nov 0.40%
07:00 GBP CPI Y/Y Nov 3.50% 3.60%
07:00 GBP Core CPI Y/Y Nov 3.40% 3.40%
07:00 GBP RPI M/M Nov 0.30%
07:00 GBP RPI Y/Y Nov 4.30% 4.30%
07:00 GBP PPI Input M/M Nov -0.30%
07:00 GBP PPI Input Y/Y Nov 0.50%
07:00 GBP PPI Output Y/Y Nov 3.60%
07:00 GBP PPI Output M/M Nov 0%
07:00 GBP PPI Core Output M/M Nov 0.10%
07:00 GBP PPI Core Output Y/Y Nov 3.60%
09:00 EUR Germany IFO Business Climate Dec 88.5 88.1
09:00 EUR Germany IFO Current Assessment Dec 86 85.6
09:00 EUR Germany IFO Expectations Dec 91 90.6
10:00 EUR Eurozone CPI Y/Y Nov F 2.20% 2.20%
10:00 EUR Eurozone Core CPI Y/Y Nov F 2.40% 2.40%
15:30 USD Crude Oil Inventories (Dec 12) -1.8M
