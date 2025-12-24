Eco Data 12/24/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|23:50
|JPY
|BoJ Minutes
|23:50
|JPY
|Corporate Service Price Index Y/Y Nov
|2.60%
|2.70%
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Dec 19)
|225K
|224K
|15:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Dec 19)
|-1.3M
|17:00
|USD
|Natural Gas Storage (Dec 19)
|-167B
