Wed, Dec 24, 2025 @ 00:51 GMT
Economic Calendar

Eco Data 12/24/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
23:50 JPY BoJ Minutes
23:50 JPY Corporate Service Price Index Y/Y Nov 2.60% 2.70%
13:30 USD Initial Jobless Claims (Dec 19) 225K 224K
15:30 USD Crude Oil Inventories (Dec 19) -1.3M
17:00 USD Natural Gas Storage (Dec 19) -167B
