Eco Data 1/2/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|08:50
|EUR
|France Manufacturing PMI Dec F
|50.6
|50.6
|08:55
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Dec F
|47.7
|47.7
|09:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Dec F
|49.2
|49.2
|09:00
|EUR
|Eurozone M3 Money Supply Y/Y Nov
|2.70%
|2.80%
|09:30
|GBP
|Manufacturing PMI Dec F
|51.2
|51.2
|14:30
|CAD
|Manufacturing PMI Dec
|48.4
|14:45
|USD
|Manufacturing PMI Dec F
|51.8
|51.8
|15:00
|USD
|Construction Spending M/M Nov
|-0.10%
|0.20%
