Fri, Jan 02, 2026 05:46 GMT
    Eco Data 1/2/26

    GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
    08:50 EUR France Manufacturing PMI Dec F 50.6 50.6
    08:55 EUR Germany Manufacturing PMI Dec F 47.7 47.7
    09:00 EUR Eurozone Manufacturing PMI Dec F 49.2 49.2
    09:00 EUR Eurozone M3 Money Supply Y/Y Nov 2.70% 2.80%
    09:30 GBP Manufacturing PMI Dec F 51.2 51.2
    14:30 CAD Manufacturing PMI Dec 48.4
    14:45 USD Manufacturing PMI Dec F 51.8 51.8
    15:00 USD Construction Spending M/M Nov -0.10% 0.20%
