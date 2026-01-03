Sat, Jan 03, 2026 01:06 GMT
More
    HomeEconomic CalendarSummary 1/5 – 1/9

    Summary 1/5 – 1/9

    ActionForex
    By ActionForex

    Monday, Jan 5, 2026

    GMT Ccy Events Consensus Previous
    00:30 JPY Manufacturing PMI Dec F 49.7 49.7
    01:45 CNY RatingDog Services PMI Dec 52 52.1
    07:30 CHF Real Retail Sales Y/Y Nov 2.90% 2.70%
    09:30 EUR Eurozone Sentix Investor Confidence Jan -6.2
    09:30 GBP Mortgage Approvals Nov 64K 65K
    09:30 GBP M4 Money Supply M/M Nov -0.10% -0.20%
    15:00 USD ISM Manufacturing PMI Dec 48.3 48.2
    15:00 USD ISM Manufacturing Prices Paid Dec 59 58.5
    15:00 USD ISM Manufacturing Employment Dec 44
    23:50 JPY Monetary Base Y/Y Dec -8.00% -8.50%
    GMT Ccy Events
    00:30 JPY Manufacturing PMI Dec F
        Forecast: 49.7 Previous: 49.7
    01:45 CNY RatingDog Services PMI Dec
        Forecast: 52 Previous: 52.1
    07:30 CHF Real Retail Sales Y/Y Nov
        Forecast: 2.90% Previous: 2.70%
    09:30 EUR Eurozone Sentix Investor Confidence Jan
        Forecast: Previous: -6.2
    09:30 GBP Mortgage Approvals Nov
        Forecast: 64K Previous: 65K
    09:30 GBP M4 Money Supply M/M Nov
        Forecast: -0.10% Previous: -0.20%
    15:00 USD ISM Manufacturing PMI Dec
        Forecast: 48.3 Previous: 48.2
    15:00 USD ISM Manufacturing Prices Paid Dec
        Forecast: 59 Previous: 58.5
    15:00 USD ISM Manufacturing Employment Dec
        Forecast: Previous: 44
    23:50 JPY Monetary Base Y/Y Dec
        Forecast: -8.00% Previous: -8.50%

    Tuesday, Jan 6, 2026

    GMT Ccy Events Consensus Previous
    00:01 GBP BRC Shop Price Index Y/Y Dec 0.60%
    08:30 CHF Manufacturing PMI Dec 49.9 49.7
    08:50 EUR France Services PMI Dec F 50.2 50.2
    08:55 EUR Germany Services PMI Dec F 52.6 52.6
    09:00 EUR Eurozone Services PMI Dec F 52.6 52.6
    09:30 GBP Services PMI Dec F 52.1
    13:00 EUR Germany CPI M/M Dec P 0.30% -0.20%
    13:00 EUR Germany CPI Y/Y Dec P 2.20% 2.60%
    14:45 USD Services PMI Dec F 52.9 52.9
    GMT Ccy Events
    00:01 GBP BRC Shop Price Index Y/Y Dec
        Forecast: Previous: 0.60%
    08:30 CHF Manufacturing PMI Dec
        Forecast: 49.9 Previous: 49.7
    08:50 EUR France Services PMI Dec F
        Forecast: 50.2 Previous: 50.2
    08:55 EUR Germany Services PMI Dec F
        Forecast: 52.6 Previous: 52.6
    09:00 EUR Eurozone Services PMI Dec F
        Forecast: 52.6 Previous: 52.6
    09:30 GBP Services PMI Dec F
        Forecast: Previous: 52.1
    13:00 EUR Germany CPI M/M Dec P
        Forecast: 0.30% Previous: -0.20%
    13:00 EUR Germany CPI Y/Y Dec P
        Forecast: 2.20% Previous: 2.60%
    14:45 USD Services PMI Dec F
        Forecast: 52.9 Previous: 52.9

    Wednesday, Jan 7, 2026

    GMT Ccy Events Consensus Previous
    00:30 JPY Services PMI Dec F 52.5 52.5
    00:30 AUD CPI M/M Nov 0%
    00:30 AUD CPI Y/Y Nov 3.80%
    00:30 AUD Trimmed Mean CPI M/M Nov 0.30%
    00:30 AUD Trimmed Mean CPI Y/Y Nov 3.30%
    00:30 AUD Building Permits M/M Nov 2.10% -6.40%
    07:00 EUR Germany Retail Sales M/M Nov 0.20% -0.30%
    08:55 EUR Germany Unemployment Rate Nov 6.30% 6.30%
    08:55 EUR Germany Unemployment Change Nov 5K 1K
    09:30 GBP Construction PMI Dec 39.4
    10:00 EUR Eurozone CPI Y/Y Dec P 2.10% 2.10%
    10:00 EUR Eurozone Core CPI Y/Y Dec P 2.40% 2.40%
    13:15 USD ADP Employment Change Dec 50K -32K
    15:00 USD ISM Services PMI Dec 52.3 52.6
    15:00 USD Factory Orders M/M Oct -1.00% 0.20%
    15:00 CAD Ivey PMI Dec 49.5 48.4
    15:30 USD Crude Oil Inventories (Jan 2) -1.9M
    23:30 JPY Labor Cash Earnings Y/Y Nov 2.30% 2.60%
    GMT Ccy Events
    00:30 JPY Services PMI Dec F
        Forecast: 52.5 Previous: 52.5
    00:30 AUD CPI M/M Nov
        Forecast: Previous: 0%
    00:30 AUD CPI Y/Y Nov
        Forecast: Previous: 3.80%
    00:30 AUD Trimmed Mean CPI M/M Nov
        Forecast: Previous: 0.30%
    00:30 AUD Trimmed Mean CPI Y/Y Nov
        Forecast: Previous: 3.30%
    00:30 AUD Building Permits M/M Nov
        Forecast: 2.10% Previous: -6.40%
    07:00 EUR Germany Retail Sales M/M Nov
        Forecast: 0.20% Previous: -0.30%
    08:55 EUR Germany Unemployment Rate Nov
        Forecast: 6.30% Previous: 6.30%
    08:55 EUR Germany Unemployment Change Nov
        Forecast: 5K Previous: 1K
    09:30 GBP Construction PMI Dec
        Forecast: Previous: 39.4
    10:00 EUR Eurozone CPI Y/Y Dec P
        Forecast: 2.10% Previous: 2.10%
    10:00 EUR Eurozone Core CPI Y/Y Dec P
        Forecast: 2.40% Previous: 2.40%
    13:15 USD ADP Employment Change Dec
        Forecast: 50K Previous: -32K
    15:00 USD ISM Services PMI Dec
        Forecast: 52.3 Previous: 52.6
    15:00 USD Factory Orders M/M Oct
        Forecast: -1.00% Previous: 0.20%
    15:00 CAD Ivey PMI Dec
        Forecast: 49.5 Previous: 48.4
    15:30 USD Crude Oil Inventories (Jan 2)
        Forecast: Previous: -1.9M
    23:30 JPY Labor Cash Earnings Y/Y Nov
        Forecast: 2.30% Previous: 2.60%

    Thursday, Jan 8, 2026

    GMT Ccy Events Consensus Previous
    00:30 AUD Trade Balance (AUD) Nov 5.55B 4.39B
    03:00 CNY Trade Balance (USD) Dec 111.68B
    05:00 JPY Consumer Confidence Dec 37.9 37.5
    07:00 EUR Germany Factory Orders M/M Nov -0.70% 1.50%
    07:30 CHF CPI M/M Dec 0.00% -0.20%
    07:30 CHF CPI Y/Y Dec 0.10% 0.00%
    10:00 EUR Eurozone Unemployment Rate Nov 6.40% 6.40%
    10:00 EUR Eurozone PPI M/M Nov 0.20% 0.10%
    10:00 EUR Eurozone PPI Y/Y Nov -0.50%
    10:00 EUR Eurozone Economic Sentiment Dec 96.9 97
    10:00 EUR Eurozone Services Sentiment Dec 5.9 5.7
    10:00 EUR Eurozone Industrial Confidence Dec -9 -9.3
    10:00 EUR Eurozone Consumer Confidence Dec F -14.6 -14.6
    13:30 CAD Trade Balance Nov 0.2B
    13:30 USD Trade Balance (USD) Oct -59.4B -52.8B
    13:30 USD Initial Jobless Claims (Jan 2) 199K
    13:30 USD Nonfarm Productivity Q3 3.70% 3.30%
    13:30 USD Unit Labor Costs Q3 0.50% 1%
    15:00 USD Wholesale Inventories Oct F 0.20% 0.50%
    15:30 USD Natural Gas Storage (Jan 2) -38B
    23:30 JPY Household Spending Y/Y Nov -1% -3%
    GMT Ccy Events
    00:30 AUD Trade Balance (AUD) Nov
        Forecast: 5.55B Previous: 4.39B
    03:00 CNY Trade Balance (USD) Dec
        Forecast: Previous: 111.68B
    05:00 JPY Consumer Confidence Dec
        Forecast: 37.9 Previous: 37.5
    07:00 EUR Germany Factory Orders M/M Nov
        Forecast: -0.70% Previous: 1.50%
    07:30 CHF CPI M/M Dec
        Forecast: 0.00% Previous: -0.20%
    07:30 CHF CPI Y/Y Dec
        Forecast: 0.10% Previous: 0.00%
    10:00 EUR Eurozone Unemployment Rate Nov
        Forecast: 6.40% Previous: 6.40%
    10:00 EUR Eurozone PPI M/M Nov
        Forecast: 0.20% Previous: 0.10%
    10:00 EUR Eurozone PPI Y/Y Nov
        Forecast: Previous: -0.50%
    10:00 EUR Eurozone Economic Sentiment Dec
        Forecast: 96.9 Previous: 97
    10:00 EUR Eurozone Services Sentiment Dec
        Forecast: 5.9 Previous: 5.7
    10:00 EUR Eurozone Industrial Confidence Dec
        Forecast: -9 Previous: -9.3
    10:00 EUR Eurozone Consumer Confidence Dec F
        Forecast: -14.6 Previous: -14.6
    13:30 CAD Trade Balance Nov
        Forecast: Previous: 0.2B
    13:30 USD Trade Balance (USD) Oct
        Forecast: -59.4B Previous: -52.8B
    13:30 USD Initial Jobless Claims (Jan 2)
        Forecast: Previous: 199K
    13:30 USD Nonfarm Productivity Q3
        Forecast: 3.70% Previous: 3.30%
    13:30 USD Unit Labor Costs Q3
        Forecast: 0.50% Previous: 1%
    15:00 USD Wholesale Inventories Oct F
        Forecast: 0.20% Previous: 0.50%
    15:30 USD Natural Gas Storage (Jan 2)
        Forecast: Previous: -38B
    23:30 JPY Household Spending Y/Y Nov
        Forecast: -1% Previous: -3%

    Friday, Jan 9, 2026

    GMT Ccy Events Consensus Previous
    01:30 CNY CPI Y/Y Dec 0.60% 0.70%
    01:30 CNY PPI Y/Y Dec -2.20% -2.20%
    05:00 JPY Leading Index Nov P 110.5 109.8
    07:00 EUR Germany Industrial Production M/M Nov 0.00% 1.80%
    07:00 EUR Germany Trade Balance (EUR) Nov 16.9B
    07:45 EUR France Industrial Output M/M Nov 0.00% 0.20%
    08:00 CHF Foreign Currency Reserves Dec 727B
    08:00 CHF Unemployment Rate Dec 3.00% 3%
    10:00 EUR Eurozone Retail Sales M/M Nov 0.10% 0.00%
    13:30 CAD Net Change in Employment Dec -5.0K 53.6K
    13:30 CAD Unemployment Rate Dec 6.70% 6.50%
    13:30 USD Building Permits Sep 1.312M
    13:30 USD Housing StartsSep 1.307M
    13:30 USD Nonfarm Payrolls Dec 55K 64K
    13:30 USD Unemployment Rate Dec 4.50% 4.60%
    13:30 USD Average Hourly Earnings M/M Dec 0.30% 0.10%
    13:30 USD Housing Starts Change Oct
    13:30 USD Housing Starts M/M Oct 1.31M
    13:30 USD Building Permits M/M Oct 1.34M
    15:00 USD UoM Consumer Sentiment Jan P 53.5 52.9
    15:00 USD UoM 1-Yr Inflation Expectations Jan P 4.20%
    GMT Ccy Events
    01:30 CNY CPI Y/Y Dec
        Forecast: 0.60% Previous: 0.70%
    01:30 CNY PPI Y/Y Dec
        Forecast: -2.20% Previous: -2.20%
    05:00 JPY Leading Index Nov P
        Forecast: 110.5 Previous: 109.8
    07:00 EUR Germany Industrial Production M/M Nov
        Forecast: 0.00% Previous: 1.80%
    07:00 EUR Germany Trade Balance (EUR) Nov
        Forecast: Previous: 16.9B
    07:45 EUR France Industrial Output M/M Nov
        Forecast: 0.00% Previous: 0.20%
    08:00 CHF Foreign Currency Reserves Dec
        Forecast: Previous: 727B
    08:00 CHF Unemployment Rate Dec
        Forecast: 3.00% Previous: 3%
    10:00 EUR Eurozone Retail Sales M/M Nov
        Forecast: 0.10% Previous: 0.00%
    13:30 CAD Net Change in Employment Dec
        Forecast: -5.0K Previous: 53.6K
    13:30 CAD Unemployment Rate Dec
        Forecast: 6.70% Previous: 6.50%
    13:30 USD Building Permits Sep
        Forecast: Previous: 1.312M
    13:30 USD Housing StartsSep
        Forecast: Previous: 1.307M
    13:30 USD Nonfarm Payrolls Dec
        Forecast: 55K Previous: 64K
    13:30 USD Unemployment Rate Dec
        Forecast: 4.50% Previous: 4.60%
    13:30 USD Average Hourly Earnings M/M Dec
        Forecast: 0.30% Previous: 0.10%
    13:30 USD Housing Starts Change Oct
        Forecast: Previous:
    13:30 USD Housing Starts M/M Oct
        Forecast: 1.31M Previous:
    13:30 USD Building Permits M/M Oct
        Forecast: 1.34M Previous:
    15:00 USD UoM Consumer Sentiment Jan P
        Forecast: 53.5 Previous: 52.9
    15:00 USD UoM 1-Yr Inflation Expectations Jan P
        Forecast: Previous: 4.20%
    ActionForex
    ActionForex

    Featured Analysis

    Load more

    Learn Forex Trading

    ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

    Contact us: contact@actionforex.com

    © ActionForex.com © 2025 All rights reserved.