Summary 1/5 – 1/9

Monday, Jan 5, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Dec F
|49.7
|49.7
|01:45
|CNY
|RatingDog Services PMI Dec
|52
|52.1
|07:30
|CHF
|Real Retail Sales Y/Y Nov
|2.90%
|2.70%
|09:30
|EUR
|Eurozone Sentix Investor Confidence Jan
|-6.2
|09:30
|GBP
|Mortgage Approvals Nov
|64K
|65K
|09:30
|GBP
|M4 Money Supply M/M Nov
|-0.10%
|-0.20%
|15:00
|USD
|ISM Manufacturing PMI Dec
|48.3
|48.2
|15:00
|USD
|ISM Manufacturing Prices Paid Dec
|59
|58.5
|15:00
|USD
|ISM Manufacturing Employment Dec
|44
|23:50
|JPY
|Monetary Base Y/Y Dec
|-8.00%
|-8.50%
|GMT
|Ccy
|Events
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Dec F
|Forecast: 49.7
|Previous: 49.7
|01:45
|CNY
|RatingDog Services PMI Dec
|Forecast: 52
|Previous: 52.1
|07:30
|CHF
|Real Retail Sales Y/Y Nov
|Forecast: 2.90%
|Previous: 2.70%
|09:30
|EUR
|Eurozone Sentix Investor Confidence Jan
|Forecast:
|Previous: -6.2
|09:30
|GBP
|Mortgage Approvals Nov
|Forecast: 64K
|Previous: 65K
|09:30
|GBP
|M4 Money Supply M/M Nov
|Forecast: -0.10%
|Previous: -0.20%
|15:00
|USD
|ISM Manufacturing PMI Dec
|Forecast: 48.3
|Previous: 48.2
|15:00
|USD
|ISM Manufacturing Prices Paid Dec
|Forecast: 59
|Previous: 58.5
|15:00
|USD
|ISM Manufacturing Employment Dec
|Forecast:
|Previous: 44
|23:50
|JPY
|Monetary Base Y/Y Dec
|Forecast: -8.00%
|Previous: -8.50%
Tuesday, Jan 6, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:01
|GBP
|BRC Shop Price Index Y/Y Dec
|0.60%
|08:30
|CHF
|Manufacturing PMI Dec
|49.9
|49.7
|08:50
|EUR
|France Services PMI Dec F
|50.2
|50.2
|08:55
|EUR
|Germany Services PMI Dec F
|52.6
|52.6
|09:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Dec F
|52.6
|52.6
|09:30
|GBP
|Services PMI Dec F
|52.1
|13:00
|EUR
|Germany CPI M/M Dec P
|0.30%
|-0.20%
|13:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Dec P
|2.20%
|2.60%
|14:45
|USD
|Services PMI Dec F
|52.9
|52.9
|GMT
|Ccy
|Events
|00:01
|GBP
|BRC Shop Price Index Y/Y Dec
|Forecast:
|Previous: 0.60%
|08:30
|CHF
|Manufacturing PMI Dec
|Forecast: 49.9
|Previous: 49.7
|08:50
|EUR
|France Services PMI Dec F
|Forecast: 50.2
|Previous: 50.2
|08:55
|EUR
|Germany Services PMI Dec F
|Forecast: 52.6
|Previous: 52.6
|09:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Dec F
|Forecast: 52.6
|Previous: 52.6
|09:30
|GBP
|Services PMI Dec F
|Forecast:
|Previous: 52.1
|13:00
|EUR
|Germany CPI M/M Dec P
|Forecast: 0.30%
|Previous: -0.20%
|13:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Dec P
|Forecast: 2.20%
|Previous: 2.60%
|14:45
|USD
|Services PMI Dec F
|Forecast: 52.9
|Previous: 52.9
Wednesday, Jan 7, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:30
|JPY
|Services PMI Dec F
|52.5
|52.5
|00:30
|AUD
|CPI M/M Nov
|0%
|00:30
|AUD
|CPI Y/Y Nov
|3.80%
|00:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI M/M Nov
|0.30%
|00:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Y/Y Nov
|3.30%
|00:30
|AUD
|Building Permits M/M Nov
|2.10%
|-6.40%
|07:00
|EUR
|Germany Retail Sales M/M Nov
|0.20%
|-0.30%
|08:55
|EUR
|Germany Unemployment Rate Nov
|6.30%
|6.30%
|08:55
|EUR
|Germany Unemployment Change Nov
|5K
|1K
|09:30
|GBP
|Construction PMI Dec
|39.4
|10:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Dec P
|2.10%
|2.10%
|10:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Dec P
|2.40%
|2.40%
|13:15
|USD
|ADP Employment Change Dec
|50K
|-32K
|15:00
|USD
|ISM Services PMI Dec
|52.3
|52.6
|15:00
|USD
|Factory Orders M/M Oct
|-1.00%
|0.20%
|15:00
|CAD
|Ivey PMI Dec
|49.5
|48.4
|15:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jan 2)
|-1.9M
|23:30
|JPY
|Labor Cash Earnings Y/Y Nov
|2.30%
|2.60%
|GMT
|Ccy
|Events
|00:30
|JPY
|Services PMI Dec F
|Forecast: 52.5
|Previous: 52.5
|00:30
|AUD
|CPI M/M Nov
|Forecast:
|Previous: 0%
|00:30
|AUD
|CPI Y/Y Nov
|Forecast:
|Previous: 3.80%
|00:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI M/M Nov
|Forecast:
|Previous: 0.30%
|00:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Y/Y Nov
|Forecast:
|Previous: 3.30%
|00:30
|AUD
|Building Permits M/M Nov
|Forecast: 2.10%
|Previous: -6.40%
|07:00
|EUR
|Germany Retail Sales M/M Nov
|Forecast: 0.20%
|Previous: -0.30%
|08:55
|EUR
|Germany Unemployment Rate Nov
|Forecast: 6.30%
|Previous: 6.30%
|08:55
|EUR
|Germany Unemployment Change Nov
|Forecast: 5K
|Previous: 1K
|09:30
|GBP
|Construction PMI Dec
|Forecast:
|Previous: 39.4
|10:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Dec P
|Forecast: 2.10%
|Previous: 2.10%
|10:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Dec P
|Forecast: 2.40%
|Previous: 2.40%
|13:15
|USD
|ADP Employment Change Dec
|Forecast: 50K
|Previous: -32K
|15:00
|USD
|ISM Services PMI Dec
|Forecast: 52.3
|Previous: 52.6
|15:00
|USD
|Factory Orders M/M Oct
|Forecast: -1.00%
|Previous: 0.20%
|15:00
|CAD
|Ivey PMI Dec
|Forecast: 49.5
|Previous: 48.4
|15:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jan 2)
|Forecast:
|Previous: -1.9M
|23:30
|JPY
|Labor Cash Earnings Y/Y Nov
|Forecast: 2.30%
|Previous: 2.60%
Thursday, Jan 8, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:30
|AUD
|Trade Balance (AUD) Nov
|5.55B
|4.39B
|03:00
|CNY
|Trade Balance (USD) Dec
|111.68B
|05:00
|JPY
|Consumer Confidence Dec
|37.9
|37.5
|07:00
|EUR
|Germany Factory Orders M/M Nov
|-0.70%
|1.50%
|07:30
|CHF
|CPI M/M Dec
|0.00%
|-0.20%
|07:30
|CHF
|CPI Y/Y Dec
|0.10%
|0.00%
|10:00
|EUR
|Eurozone Unemployment Rate Nov
|6.40%
|6.40%
|10:00
|EUR
|Eurozone PPI M/M Nov
|0.20%
|0.10%
|10:00
|EUR
|Eurozone PPI Y/Y Nov
|-0.50%
|10:00
|EUR
|Eurozone Economic Sentiment Dec
|96.9
|97
|10:00
|EUR
|Eurozone Services Sentiment Dec
|5.9
|5.7
|10:00
|EUR
|Eurozone Industrial Confidence Dec
|-9
|-9.3
|10:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Dec F
|-14.6
|-14.6
|13:30
|CAD
|Trade Balance Nov
|0.2B
|13:30
|USD
|Trade Balance (USD) Oct
|-59.4B
|-52.8B
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jan 2)
|199K
|13:30
|USD
|Nonfarm Productivity Q3
|3.70%
|3.30%
|13:30
|USD
|Unit Labor Costs Q3
|0.50%
|1%
|15:00
|USD
|Wholesale Inventories Oct F
|0.20%
|0.50%
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jan 2)
|-38B
|23:30
|JPY
|Household Spending Y/Y Nov
|-1%
|-3%
|GMT
|Ccy
|Events
|00:30
|AUD
|Trade Balance (AUD) Nov
|Forecast: 5.55B
|Previous: 4.39B
|03:00
|CNY
|Trade Balance (USD) Dec
|Forecast:
|Previous: 111.68B
|05:00
|JPY
|Consumer Confidence Dec
|Forecast: 37.9
|Previous: 37.5
|07:00
|EUR
|Germany Factory Orders M/M Nov
|Forecast: -0.70%
|Previous: 1.50%
|07:30
|CHF
|CPI M/M Dec
|Forecast: 0.00%
|Previous: -0.20%
|07:30
|CHF
|CPI Y/Y Dec
|Forecast: 0.10%
|Previous: 0.00%
|10:00
|EUR
|Eurozone Unemployment Rate Nov
|Forecast: 6.40%
|Previous: 6.40%
|10:00
|EUR
|Eurozone PPI M/M Nov
|Forecast: 0.20%
|Previous: 0.10%
|10:00
|EUR
|Eurozone PPI Y/Y Nov
|Forecast:
|Previous: -0.50%
|10:00
|EUR
|Eurozone Economic Sentiment Dec
|Forecast: 96.9
|Previous: 97
|10:00
|EUR
|Eurozone Services Sentiment Dec
|Forecast: 5.9
|Previous: 5.7
|10:00
|EUR
|Eurozone Industrial Confidence Dec
|Forecast: -9
|Previous: -9.3
|10:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Dec F
|Forecast: -14.6
|Previous: -14.6
|13:30
|CAD
|Trade Balance Nov
|Forecast:
|Previous: 0.2B
|13:30
|USD
|Trade Balance (USD) Oct
|Forecast: -59.4B
|Previous: -52.8B
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jan 2)
|Forecast:
|Previous: 199K
|13:30
|USD
|Nonfarm Productivity Q3
|Forecast: 3.70%
|Previous: 3.30%
|13:30
|USD
|Unit Labor Costs Q3
|Forecast: 0.50%
|Previous: 1%
|15:00
|USD
|Wholesale Inventories Oct F
|Forecast: 0.20%
|Previous: 0.50%
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jan 2)
|Forecast:
|Previous: -38B
|23:30
|JPY
|Household Spending Y/Y Nov
|Forecast: -1%
|Previous: -3%
Friday, Jan 9, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|01:30
|CNY
|CPI Y/Y Dec
|0.60%
|0.70%
|01:30
|CNY
|PPI Y/Y Dec
|-2.20%
|-2.20%
|05:00
|JPY
|Leading Index Nov P
|110.5
|109.8
|07:00
|EUR
|Germany Industrial Production M/M Nov
|0.00%
|1.80%
|07:00
|EUR
|Germany Trade Balance (EUR) Nov
|16.9B
|07:45
|EUR
|France Industrial Output M/M Nov
|0.00%
|0.20%
|08:00
|CHF
|Foreign Currency Reserves Dec
|727B
|08:00
|CHF
|Unemployment Rate Dec
|3.00%
|3%
|10:00
|EUR
|Eurozone Retail Sales M/M Nov
|0.10%
|0.00%
|13:30
|CAD
|Net Change in Employment Dec
|-5.0K
|53.6K
|13:30
|CAD
|Unemployment Rate Dec
|6.70%
|6.50%
|13:30
|USD
|Building Permits Sep
|1.312M
|13:30
|USD
|Housing StartsSep
|1.307M
|13:30
|USD
|Nonfarm Payrolls Dec
|55K
|64K
|13:30
|USD
|Unemployment Rate Dec
|4.50%
|4.60%
|13:30
|USD
|Average Hourly Earnings M/M Dec
|0.30%
|0.10%
|13:30
|USD
|Housing Starts Change Oct
|13:30
|USD
|Housing Starts M/M Oct
|1.31M
|13:30
|USD
|Building Permits M/M Oct
|1.34M
|15:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Jan P
|53.5
|52.9
|15:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Jan P
|4.20%
|GMT
|Ccy
|Events
|01:30
|CNY
|CPI Y/Y Dec
|Forecast: 0.60%
|Previous: 0.70%
|01:30
|CNY
|PPI Y/Y Dec
|Forecast: -2.20%
|Previous: -2.20%
|05:00
|JPY
|Leading Index Nov P
|Forecast: 110.5
|Previous: 109.8
|07:00
|EUR
|Germany Industrial Production M/M Nov
|Forecast: 0.00%
|Previous: 1.80%
|07:00
|EUR
|Germany Trade Balance (EUR) Nov
|Forecast:
|Previous: 16.9B
|07:45
|EUR
|France Industrial Output M/M Nov
|Forecast: 0.00%
|Previous: 0.20%
|08:00
|CHF
|Foreign Currency Reserves Dec
|Forecast:
|Previous: 727B
|08:00
|CHF
|Unemployment Rate Dec
|Forecast: 3.00%
|Previous: 3%
|10:00
|EUR
|Eurozone Retail Sales M/M Nov
|Forecast: 0.10%
|Previous: 0.00%
|13:30
|CAD
|Net Change in Employment Dec
|Forecast: -5.0K
|Previous: 53.6K
|13:30
|CAD
|Unemployment Rate Dec
|Forecast: 6.70%
|Previous: 6.50%
|13:30
|USD
|Building Permits Sep
|Forecast:
|Previous: 1.312M
|13:30
|USD
|Housing StartsSep
|Forecast:
|Previous: 1.307M
|13:30
|USD
|Nonfarm Payrolls Dec
|Forecast: 55K
|Previous: 64K
|13:30
|USD
|Unemployment Rate Dec
|Forecast: 4.50%
|Previous: 4.60%
|13:30
|USD
|Average Hourly Earnings M/M Dec
|Forecast: 0.30%
|Previous: 0.10%
|13:30
|USD
|Housing Starts Change Oct
|Forecast:
|Previous:
|13:30
|USD
|Housing Starts M/M Oct
|Forecast: 1.31M
|Previous:
|13:30
|USD
|Building Permits M/M Oct
|Forecast: 1.34M
|Previous:
|15:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Jan P
|Forecast: 53.5
|Previous: 52.9
|15:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Jan P
|Forecast:
|Previous: 4.20%