Tue, Jan 06, 2026 08:04 GMT
More
    HomeEconomic CalendarEco Data 1/6/26

    Eco Data 1/6/26

    ActionForex
    By ActionForex
    GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
    23:50 JPY Monetary Base Y/Y Dec -9.80% -8.00% -8.50%
    08:50 EUR France Services PMI Dec F 50.2 50.2
    08:55 EUR Germany Services PMI Dec F 52.6 52.6
    09:00 EUR Eurozone Services PMI Dec F 52.6 52.6
    09:30 GBP Services PMI Dec F 52.1 52.1
    13:00 EUR Germany CPI M/M Dec P 0.30% -0.20%
    13:00 EUR Germany CPI Y/Y Dec P 2.20% 2.60%
    14:45 USD Services PMI Dec F 52.9 52.9
    GMT Ccy Events
    23:50 JPY Monetary Base Y/Y Dec
        Actual: -9.80% Forecast: -8.00%
        Previous: -8.50% Revised:
    08:50 EUR France Services PMI Dec F
        Actual: Forecast: 50.2
        Previous: 50.2 Revised:
    08:55 EUR Germany Services PMI Dec F
        Actual: Forecast: 52.6
        Previous: 52.6 Revised:
    09:00 EUR Eurozone Services PMI Dec F
        Actual: Forecast: 52.6
        Previous: 52.6 Revised:
    09:30 GBP Services PMI Dec F
        Actual: Forecast: 52.1
        Previous: 52.1 Revised:
    13:00 EUR Germany CPI M/M Dec P
        Actual: Forecast: 0.30%
        Previous: -0.20% Revised:
    13:00 EUR Germany CPI Y/Y Dec P
        Actual: Forecast: 2.20%
        Previous: 2.60% Revised:
    14:45 USD Services PMI Dec F
        Actual: Forecast: 52.9
        Previous: 52.9 Revised:
    ActionForex
    ActionForex

    Featured Analysis

    Load more

    Learn Forex Trading

    ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

    Contact us: contact@actionforex.com

    © ActionForex.com © 2025 All rights reserved.