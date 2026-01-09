Fri, Jan 09, 2026 04:47 GMT
    Eco Data 1/9/26

    GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
    23:30 JPY Household Spending Y/Y Nov -1% -3%
    01:30 CNY CPI Y/Y Dec 0.60% 0.70%
    01:30 CNY PPI Y/Y Dec -2.20% -2.20%
    05:00 JPY Leading Index Nov P 110.5 109.8
    07:00 EUR Germany Industrial Production M/M Nov 0.00% 1.80%
    07:00 EUR Germany Trade Balance (EUR) Nov 16.3B 16.9B
    07:45 EUR France Industrial Output M/M Nov 0.00% 0.20%
    08:00 CHF Foreign Currency Reserves Dec 727B
    08:00 CHF Unemployment Rate Dec 3.00% 3%
    10:00 EUR Eurozone Retail Sales M/M Nov 0.10% 0.00%
    13:30 CAD Net Change in Employment Dec -5.0K 53.6K
    13:30 CAD Unemployment Rate Dec 6.70% 6.50%
    13:30 USD Nonfarm Payrolls Dec 66K 64K
    13:30 USD Unemployment Rate Dec 4.50% 4.60%
    13:30 USD Average Hourly Earnings M/M Dec 0.30% 0.10%
    15:00 USD UoM Consumer Sentiment Jan P 53.5 52.9
    15:00 USD UoM 1-Yr Inflation Expectations Jan P 4.20%
