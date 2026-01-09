Eco Data 1/9/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|23:30
|JPY
|Household Spending Y/Y Nov
|-1%
|-3%
|01:30
|CNY
|CPI Y/Y Dec
|0.60%
|0.70%
|01:30
|CNY
|PPI Y/Y Dec
|-2.20%
|-2.20%
|05:00
|JPY
|Leading Index Nov P
|110.5
|109.8
|07:00
|EUR
|Germany Industrial Production M/M Nov
|0.00%
|1.80%
|07:00
|EUR
|Germany Trade Balance (EUR) Nov
|16.3B
|16.9B
|07:45
|EUR
|France Industrial Output M/M Nov
|0.00%
|0.20%
|08:00
|CHF
|Foreign Currency Reserves Dec
|727B
|08:00
|CHF
|Unemployment Rate Dec
|3.00%
|3%
|10:00
|EUR
|Eurozone Retail Sales M/M Nov
|0.10%
|0.00%
|13:30
|CAD
|Net Change in Employment Dec
|-5.0K
|53.6K
|13:30
|CAD
|Unemployment Rate Dec
|6.70%
|6.50%
|13:30
|USD
|Nonfarm Payrolls Dec
|66K
|64K
|13:30
|USD
|Unemployment Rate Dec
|4.50%
|4.60%
|13:30
|USD
|Average Hourly Earnings M/M Dec
|0.30%
|0.10%
|15:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Jan P
|53.5
|52.9
|15:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Jan P
|4.20%
