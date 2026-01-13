Eco Data 1/13/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|21:00
|NZD
|NZIER Business Confidence Q4
|18
|23:50
|JPY
|Bank Lending Y/Y Dec
|4.10%
|4.20%
|23:50
|JPY
|Current Account (JPY) Nov
|3.04T
|2.48T
|00:30
|AUD
|NAB Business Conditions Dec
|7
|00:30
|AUD
|NAB Business Confidence Dec
|1
|05:00
|JPY
|Eco Watchers Survey: Current Dec
|48.8
|48.7
|07:00
|GBP
|Claimant Count Change Dec
|20.1K
|07:00
|GBP
|Unemployment Rate (3M) Nov
|5.10%
|07:00
|GBP
|Average Earnings Excl. Bonus 3M/Y Nov
|4.60%
|07:00
|GBP
|Average Earnings Inc. Bonus 3M/Y Nov
|4.70%
|11:00
|USD
|NFIB Business Optimism Index Dec
|99.5
|99
|13:30
|CAD
|Building Permits M/M Nov
|14.90%
|13:30
|USD
|CPI M/M Dec
|0.30%
|0.30%
|13:30
|USD
|CPI Y/Y Dec
|2.70%
|2.70%
|13:30
|USD
|CPI Core M/M Dec
|0.30%
|0.20%
|13:30
|USD
|CPI Core Y/Y Dec
|2.70%
|2.60%
