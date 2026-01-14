Eco Data 1/14/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|21:45
|NZD
|Building Permit Nov
|-0.90%
|03:00
|CNY
|Trade Balance USD Dec
|114.2B
|111.7B
|06:00
|JPY
|Machine Tool Orders Y/Y Dec P
|14.20%
|14.20%
|13:30
|USD
|Current Account (USD) Q3
|-240B
|-251B
|13:30
|USD
|Retail Sales M/M Nov
|0.40%
|0.00%
|13:30
|USD
|Retail Sales ex Autos M/M Nov
|0.40%
|0.40%
|15:00
|USD
|Existing Home Sales Dec
|4.20M
|4.13M
|15:00
|USD
|Business Inventories Oct
|0.30%
|0.20%
|15:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jan 9)
|-3.8M
|19:00
|USD
|Fed's Beige Book
