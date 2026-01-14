Wed, Jan 14, 2026 04:35 GMT
More
    HomeEconomic CalendarEco Data 1/14/26

    Eco Data 1/14/26

    GMTCcyEventsActConsPrevRev
    21:45NZDBuilding Permit Nov-0.90%
    03:00CNYTrade Balance USD Dec114.2B111.7B
    06:00JPYMachine Tool Orders Y/Y Dec P14.20%14.20%
    13:30USDCurrent Account (USD) Q3-240B-251B
    13:30USDRetail Sales M/M Nov0.40%0.00%
    13:30USDRetail Sales ex Autos M/M Nov0.40%0.40%
    15:00USDExisting Home Sales Dec4.20M4.13M
    15:00USDBusiness Inventories Oct0.30%0.20%
    15:30USDCrude Oil Inventories (Jan 9)-3.8M
    19:00USDFed's Beige Book
    21:45NZD
    Building Permit Nov
    Actual
    Consensus
    Previous-0.90%
    03:00CNY
    Trade Balance USD Dec
    Actual
    Consensus114.2B
    Previous111.7B
    06:00JPY
    Machine Tool Orders Y/Y Dec P
    Actual
    Consensus14.20%
    Previous14.20%
    13:30USD
    Current Account (USD) Q3
    Actual
    Consensus-240B
    Previous-251B
    13:30USD
    Retail Sales M/M Nov
    Actual
    Consensus0.40%
    Previous0.00%
    13:30USD
    Retail Sales ex Autos M/M Nov
    Actual
    Consensus0.40%
    Previous0.40%
    15:00USD
    Existing Home Sales Dec
    Actual
    Consensus4.20M
    Previous4.13M
    15:00USD
    Business Inventories Oct
    Actual
    Consensus0.30%
    Previous0.20%
    15:30USD
    Crude Oil Inventories (Jan 9)
    Actual
    Consensus
    Previous-3.8M
    19:00USD
    Fed's Beige Book
    Actual
    Consensus
    Previous
    ActionForex
    ActionForex

    Featured Analysis

    Load more

    Learn Forex Trading

    ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

    Contact us: contact@actionforex.com

    © ActionForex.com © 2025 All rights reserved.