Eco Data 1/15/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|23:50
|JPY
|PPI Y/Y Dec
|2.70%
|00:00
|AUD
|Consumer Inflation Expectations Jan
|4.70%
|07:00
|GBP
|GDP M/M Nov
|0.00%
|-0.10%
|07:00
|GBP
|Manufacturing Production M/M Nov
|0.50%
|0.50%
|07:00
|GBP
|Manufacturing Production Y/Y Nov
|-0.30%
|-0.80%
|07:00
|GBP
|Industrial Production M/M Nov
|0.10%
|1.10%
|07:00
|GBP
|Industrial Production Y/Y Nov
|-0.80%
|-0.80%
|07:00
|GBP
|Goods Trade Balance (GBP) Nov
|-20.4B
|-22.5B
|10:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR) Nov
|15.2B
|14.0B
|10:00
|EUR
|Eurozone Industrial Production M/M Nov
|0.00%
|0.80%
|13:30
|CAD
|Manufacturing Sales M/M Nov
|-1.10%
|-1%
|13:30
|CAD
|Wholesales Sales M/M Nov
|0.10%
|0.10%
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jan 9)
|208K
|208K
|13:30
|USD
|Empire State Manufacturing Jan
|1
|-3.9
|13:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Jan
|-5
|-10.2
|13:30
|USD
|Import Price Index M/M Nov
|-0.20%
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jan 9)
|-119B
|23:50
|JPY
|PPI Y/Y Dec
|Actual
|Consensus
|Previous
|2.70%
|00:00
|AUD
|Consumer Inflation Expectations Jan
|Actual
|Consensus
|Previous
|4.70%
|07:00
|GBP
|GDP M/M Nov
|Actual
|Consensus
|0.00%
|Previous
|-0.10%
|07:00
|GBP
|Manufacturing Production M/M Nov
|Actual
|Consensus
|0.50%
|Previous
|0.50%
|07:00
|GBP
|Manufacturing Production Y/Y Nov
|Actual
|Consensus
|-0.30%
|Previous
|-0.80%
|07:00
|GBP
|Industrial Production M/M Nov
|Actual
|Consensus
|0.10%
|Previous
|1.10%
|07:00
|GBP
|Industrial Production Y/Y Nov
|Actual
|Consensus
|-0.80%
|Previous
|-0.80%
|07:00
|GBP
|Goods Trade Balance (GBP) Nov
|Actual
|Consensus
|-20.4B
|Previous
|-22.5B
|10:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR) Nov
|Actual
|Consensus
|15.2B
|Previous
|14.0B
|10:00
|EUR
|Eurozone Industrial Production M/M Nov
|Actual
|Consensus
|0.00%
|Previous
|0.80%
|13:30
|CAD
|Manufacturing Sales M/M Nov
|Actual
|Consensus
|-1.10%
|Previous
|-1%
|13:30
|CAD
|Wholesales Sales M/M Nov
|Actual
|Consensus
|0.10%
|Previous
|0.10%
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jan 9)
|Actual
|Consensus
|208K
|Previous
|208K
|13:30
|USD
|Empire State Manufacturing Jan
|Actual
|Consensus
|1
|Previous
|-3.9
|13:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Jan
|Actual
|Consensus
|-5
|Previous
|-10.2
|13:30
|USD
|Import Price Index M/M Nov
|Actual
|Consensus
|-0.20%
|Previous
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jan 9)
|Actual
|Consensus
|Previous
|-119B