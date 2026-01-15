Thu, Jan 15, 2026 03:35 GMT
More
    Eco Data 1/15/26

    Eco Data 1/15/26

    GMTCcyEventsActConsPrevRev
    23:50JPYPPI Y/Y Dec2.70%
    00:00AUDConsumer Inflation Expectations Jan4.70%
    07:00GBPGDP M/M Nov0.00%-0.10%
    07:00GBPManufacturing Production M/M Nov0.50%0.50%
    07:00GBPManufacturing Production Y/Y Nov-0.30%-0.80%
    07:00GBPIndustrial Production M/M Nov0.10%1.10%
    07:00GBPIndustrial Production Y/Y Nov-0.80%-0.80%
    07:00GBPGoods Trade Balance (GBP) Nov-20.4B-22.5B
    10:00EUREurozone Trade Balance (EUR) Nov15.2B14.0B
    10:00EUREurozone Industrial Production M/M Nov0.00%0.80%
    13:30CADManufacturing Sales M/M Nov-1.10%-1%
    13:30CADWholesales Sales M/M Nov0.10%0.10%
    13:30USDInitial Jobless Claims (Jan 9)208K208K
    13:30USDEmpire State Manufacturing Jan1-3.9
    13:30USDPhiladelphia Fed Manufacturing Jan-5-10.2
    13:30USDImport Price Index M/M Nov-0.20%
    15:30USDNatural Gas Storage (Jan 9)-119B
