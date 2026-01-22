Eco Data 1/22/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|23:50
|JPY
|Trade Balance (JPY) Dec
|Actual
|Consensus
|-0.01T
|Previous
|0.06T
|00:00
|AUD
|Westpac Leading Index M/M Dec
|Actual
|Consensus
|Previous
|-0.04%
|00:30
|AUD
|Employment ChangeDec
|Actual
|Consensus
|26.5K
|Previous
|-21.3K
|00:30
|AUD
|Unemployment RateDec
|Actual
|Consensus
|4.40%
|Previous
|4.30%
|07:00
|GBP
|Public Sector Net Borrowing (GBP) Dec
|Actual
|Consensus
|13.5B
|Previous
|11.7B
|12:30
|EUR
|ECB Monetary Policy Meeting Accounts
|Actual
|Consensus
|Previous
|13:30
|CAD
|New Housing Price Index M/M Dec
|Actual
|Consensus
|Previous
|0.00%
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jan 16)
|Actual
|Consensus
|203K
|Previous
|198K
|13:30
|USD
|GDP Annualized Q3
|Actual
|Consensus
|4.30%
|Previous
|4.30%
|13:30
|USD
|GDP Price Index Q3
|Actual
|Consensus
|3.80%
|Previous
|3.80%
|13:30
|USD
|Personal Income M/M Nov
|Actual
|Consensus
|0.40%
|Previous
|13:30
|USD
|Personal Spending M/M Nov
|Actual
|Consensus
|0.50%
|Previous
|13:30
|USD
|PCE Price Index M/M Nov
|Actual
|Consensus
|Previous
|13:30
|USD
|PCE Price Index Y/Y Nov
|Actual
|Consensus
|Previous
|13:30
|USD
|Core PCE Price Index M/M Nov
|Actual
|Consensus
|Previous
|13:30
|USD
|Core PCE Price Index Y/Y Nov
|Actual
|Consensus
|Previous
|15:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Jan P
|Actual
|Consensus
|-13
|Previous
|-15
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jan 16)
|Actual
|Consensus
|Previous
|-71B
|17:00
|USD
|Crude Oil Inventories (Jan 16)
|Actual
|Consensus
|Previous
|3.4M