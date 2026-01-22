Eco Data 1/22/26

Thu, Jan 22, 2026 04:02 GMT
    GMTCcyEventsActConsPrevRev
    23:50JPYTrade Balance (JPY) Dec-0.01T0.06T
    00:00AUDWestpac Leading Index M/M Dec-0.04%
    00:30AUDEmployment ChangeDec26.5K-21.3K
    00:30AUDUnemployment RateDec4.40%4.30%
    07:00GBPPublic Sector Net Borrowing (GBP) Dec13.5B11.7B
    12:30EURECB Monetary Policy Meeting Accounts
    13:30CADNew Housing Price Index M/M Dec0.00%
    13:30USDInitial Jobless Claims (Jan 16)203K198K
    13:30USDGDP Annualized Q34.30%4.30%
    13:30USDGDP Price Index Q33.80%3.80%
    13:30USDPersonal Income M/M Nov0.40%
    13:30USDPersonal Spending M/M Nov0.50%
    13:30USDPCE Price Index M/M Nov
    13:30USDPCE Price Index Y/Y Nov
    13:30USDCore PCE Price Index M/M Nov
    13:30USDCore PCE Price Index Y/Y Nov
    15:00EUREurozone Consumer Confidence Jan P-13-15
    15:30USDNatural Gas Storage (Jan 16)-71B
    17:00USDCrude Oil Inventories (Jan 16)3.4M
