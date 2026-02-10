Eco Data 2/10/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|23:30
|AUD
|Westpac Consumer Confidence Feb
|-2.60%
|-1.70%
|23:50
|JPY
|Money Supply M2+CD Y/Y Jan
|1.60%
|1.80%
|1.70%
|00:01
|GBP
|BRC Retail Sales Monitor Y/Y Jan
|2.30%
|1.20%
|1.00%
|00:30
|AUD
|NAB Business Confidence Jan
|3
|3
|2
|00:30
|AUD
|NAB Business Conditions Jan
|7
|9
|11:00
|USD
|NFIB Business Optimism Index Jan
|99.9
|99.5
|13:30
|USD
|Retail Sales M/M Dec
|0.40%
|0.60%
|13:30
|USD
|Retail Sales ex Autos M/M Dec
|0.40%
|0.50%
|13:30
|USD
|Employment Cost Index Q4
|0.80%
|0.80%
|13:30
|USD
|Import Price Index M/M Dec
|0.10%
|0.40%
|15:00
|USD
|Business Inventories Nov
|0.20%
|0.30%
|23:30
|AUD
|Westpac Consumer Confidence Feb
|Actual
|-2.60%
|Consensus
|Previous
|-1.70%
|23:50
|JPY
|Money Supply M2+CD Y/Y Jan
|Actual
|1.60%
|Consensus
|1.80%
|Previous
|1.70%
|00:01
|GBP
|BRC Retail Sales Monitor Y/Y Jan
|Actual
|2.30%
|Consensus
|1.20%
|Previous
|1.00%
|00:30
|AUD
|NAB Business Confidence Jan
|Actual
|3
|Consensus
|Previous
|3
|Revised
|2
|00:30
|AUD
|NAB Business Conditions Jan
|Actual
|7
|Consensus
|Previous
|9
|11:00
|USD
|NFIB Business Optimism Index Jan
|Actual
|Consensus
|99.9
|Previous
|99.5
|13:30
|USD
|Retail Sales M/M Dec
|Actual
|Consensus
|0.40%
|Previous
|0.60%
|13:30
|USD
|Retail Sales ex Autos M/M Dec
|Actual
|Consensus
|0.40%
|Previous
|0.50%
|13:30
|USD
|Employment Cost Index Q4
|Actual
|Consensus
|0.80%
|Previous
|0.80%
|13:30
|USD
|Import Price Index M/M Dec
|Actual
|Consensus
|0.10%
|Previous
|0.40%
|15:00
|USD
|Business Inventories Nov
|Actual
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.30%