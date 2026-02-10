Eco Data 2/10/26

Tue, Feb 10, 2026 01:42 GMT
    23:30AUD
    Westpac Consumer Confidence Feb
    Actual-2.60%
    Consensus
    Previous-1.70%
    23:50JPY
    Money Supply M2+CD Y/Y Jan
    Actual1.60%
    Consensus1.80%
    Previous1.70%
    00:01GBP
    BRC Retail Sales Monitor Y/Y Jan
    Actual2.30%
    Consensus1.20%
    Previous1.00%
    00:30AUD
    NAB Business Confidence Jan
    Actual3
    Consensus
    Previous3
    Revised2
    00:30AUD
    NAB Business Conditions Jan
    Actual7
    Consensus
    Previous9
    11:00USD
    NFIB Business Optimism Index Jan
    Actual
    Consensus99.9
    Previous99.5
    13:30USD
    Retail Sales M/M Dec
    Actual
    Consensus0.40%
    Previous0.60%
    13:30USD
    Retail Sales ex Autos M/M Dec
    Actual
    Consensus0.40%
    Previous0.50%
    13:30USD
    Employment Cost Index Q4
    Actual
    Consensus0.80%
    Previous0.80%
    13:30USD
    Import Price Index M/M Dec
    Actual
    Consensus0.10%
    Previous0.40%
    15:00USD
    Business Inventories Nov
    Actual
    Consensus0.20%
    Previous0.30%
    ActionForex

