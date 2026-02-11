Eco Data 2/11/26

Wed, Feb 11, 2026 04:48 GMT
    GMTCcyEventsActConsPrevRev
    01:30CNYCPI Y/Y Jan0.20%0.40%0.80%
    01:30CNYPPI Y/Y Jan-1.40%-1.50%-1.90%
    13:30CADBuilding Permits M/M Dec4.90%-13.10%
    13:30USDNonfarm Payrolls Jan66K50K
    13:30USDUnemployment Rate Jan4.40%4.40%
    13:30USDAverage Hourly Earnings M/M Jan0.30%0.30%
    15:30USDCrude Oil Inventories-0.2M-3.5M
    18:30CADBOC Summary of Deliberations
