Eco Data 2/11/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|01:30
|CNY
|CPI Y/Y Jan
|0.20%
|0.40%
|0.80%
|01:30
|CNY
|PPI Y/Y Jan
|-1.40%
|-1.50%
|-1.90%
|13:30
|CAD
|Building Permits M/M Dec
|4.90%
|-13.10%
|13:30
|USD
|Nonfarm Payrolls Jan
|66K
|50K
|13:30
|USD
|Unemployment Rate Jan
|4.40%
|4.40%
|13:30
|USD
|Average Hourly Earnings M/M Jan
|0.30%
|0.30%
|15:30
|USD
|Crude Oil Inventories
|-0.2M
|-3.5M
|18:30
|CAD
|BOC Summary of Deliberations
