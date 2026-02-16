Eco Data 2/16/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|21:30
|NZD
|Business NZ PSI Jan
|51.5
|23:50
|JPY
|GDP Q/Q Q4 P
|0.40%
|-0.60%
|23:50
|JPY
|GDP Deflator Y/Y Q4 P
|3.20%
|3.40%
|04:30
|JPY
|Industrial Production M/M Dec F
|-0.10%
|-0.10%
|10:00
|EUR
|Eurozone Industrial Production M/M Dec
|-1.50%
|0.70%
|13:15
|CAD
|Housing Starts Y/Y Jan
|265K
|282K
|13:30
|CAD
|Manufacturing Sales M/M Dec
|0.50%
|-1.20%
