Mon, Feb 16, 2026 00:24 GMT
    Eco Data 2/16/26

    GMTCcyEventsActConsPrevRev
    21:30NZDBusiness NZ PSI Jan51.5
    23:50JPYGDP Q/Q Q4 P0.40%-0.60%
    23:50JPYGDP Deflator Y/Y Q4 P3.20%3.40%
    04:30JPYIndustrial Production M/M Dec F-0.10%-0.10%
    10:00EUREurozone Industrial Production M/M Dec-1.50%0.70%
    13:15CADHousing Starts Y/Y Jan265K282K
    13:30CADManufacturing Sales M/M Dec0.50%-1.20%
