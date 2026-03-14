Sat, Mar 14, 2026 05:44 GMT
More
    HomeEconomic CalendarSummary 3/16 – 3/20

    Summary 3/16 – 3/20

    Monday, Mar 16, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    21:30NZDBusiness NZ PSI Feb50.9
    02:00CNYIndustrial Production Y/Y Feb5.10%5.20%
    02:00CNYRetail Sales Y/Y Feb2.50%0.90%
    02:00CNYFixed Asset Investment (YTD) Y/Y Feb-0.40%-3.80%
    12:15CADHousing Starts Y/Y Feb238K
    12:30CADCPI M/M Feb0.60%0.00%
    12:30CADCPI Y/Y Feb2.30%
    12:30CADCPI Median Y/Y Feb2.50%
    12:30CADCPI Trimmed Y/Y Feb2.40%
    12:30CADCPI Common Y/Y Feb2.70%
    12:30USDEmpire State Manufacturing Mar3.87.1
    13:15USDIndustrial Production M/M Feb0.20%0.70%
    13:15USDCapacity Utilization Feb76.30%76.20%
    14:00USDNAHB Housing Market Index Mar3736
    Tuesday, Mar 17, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    03:30AUDRBA Interest Rate Decision4.10%3.85%
    04:30AUDRBA Press Conference
    04:30JPYTertiary Industry Index M/M Jan0.70%-0.50%
    07:30CHFProducer and Import Prices M/M Feb-0.20%
    07:30CHFProducer and Import Prices Y/Y Feb-2.20%
    10:00EURGermany ZEW Economic Sentiment Mar3958.3
    10:00EURGermany ZEW Current Situation Mar-65.9
    10:00EUREurozone ZEW Economic Sentiment Mar24.339.4
    14:00USDPending Homeles M/M Feb-1.00%-0.80%
    Wednesday, Mar 18, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    21:45NZDCurrent Account (NZD) Q4-4.85B-8.37B
    23:30AUDWestpac Leading Index M/M Feb-0.04%
    23:50JPYTrade Balance (JPY) Feb-0.61T0.46T
    08:00CHFSECO Economic Forecasts
    10:00EUREurozone CPI Y/Y Feb F 1.90%1.90%
    10:00EUREurozone Core CPI Y/Y Feb F2.40%2.40%
    12:30USDPPI M/M Feb0.30%0.50%
    12:30USDPPI Y/Y Feb2.90%
    12:30USDPPI Core M/M Feb0.30%0.80%
    12:30USDPPI Core Y/Y Feb3.60%
    13:45CADBoC Interest Rate Decision2.25%2.25%
    14:00USDFactory Orders M/M Jan0.40%-0.70%
    14:30USDCrude Oil Inventories (Mar 13)3.824M
    18:00USDFed Interest Rate Decision3.75%3.75%
    18:30USDFOMC Press Conference
    Thursday, Mar 19, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    JPYBoJ Interest Rate Decision0.75%0.75%
    21:45NZDGDP Q/Q Q40.40%1.10%
    23:50JPYMachinery Orders M/M Jan-9.50%19.10%
    00:30AUDEmployment ChangeFeb20.0K17.8K
    00:30AUDUnemployment RateFeb4.10%4.10%
    04:30JPYIndustrial Production M/M Jan2.20%2.20%
    07:00GBPClaimant Count Change Feb28.6K
    07:00GBPILO Unemployment Rate (3M) Jan5.20%5.20%
    07:00GBPAverage Earnings Excluding Bonus 3M/Y Jan4.20%
    07:00GBPAverage Earnings Including Bonus 3M/Y Jan4.20%
    08:30CHFSNB Interest Rate Decision0.00%0.00%
    09:00CHFSNB Press Conference
    12:00GBPBoE Interest Rate Decision3.75%3.75%
    12:00GBPMPC Official Bank Rate Votes0--3--60--4--5
    12:30USDInitial Jobless Claims (Mar 13)215K213K
    12:30USDPhiladelphia Fed Manufacturing Survey Mar17.516.3
    13:15EURECB Main Refinancing Rate2.15%2.15%
    13:15EURECB Deposit Rate2.00%2.00%
    13:45EURECB Press Conference
    14:00USDNew Homeles Jan725K745K
    14:00USDWholele Inventories Jan F0.20%
    14:30USDNatural Gas Storage (Mar 13)-38B
    Friday, Mar 20, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    21:45NZDTrade Balance (NZD) Feb-519M
    01:15CNY1-Y Loan Prime Rate3.00%3.00%
    01:15CNY5-Y Loan Prime Rate3.50%3.50%
    06:00GBPPublic Sector Net Borrowing (GBP) Feb8.6B-30.4B
    07:00EURGermany PPI M/M Feb0.30%-0.60%
    07:00EURGermany PPI Y/Y Feb-3%
    09:00EUREurozone Current Account (EUR) Jan14.6B
    10:00EUREurozone Trade Balance (EUR) Jan11.6B
    12:30CADIndustrial Product Price M/M Feb2.70%
    12:30CADRaw Material Price Index Feb7.70%
    12:30CADNew Housing Price Index M/M Feb-0.40%
    12:30CADNew Housing Price Index Y/Y Feb-2.30%
    12:30CADRetail Sales M/M Jan0.60%-0.40%
    12:30CADRetail Sales ex Autos M/M Jan%0.10%
    Start Trading
    Start Trading
    Start Trading
    Start Trading
    ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for two decades. We started providing only a daily and a mid-day report, now known as Action Insights. Gradually, we added a lot more in-house contents to the site. Technical Outlook section was expanded to cover more pairs. In addition to that, Top Movers, Heat Map, Pivot Point Charts and Pivot Meters, Action Bias and Volatility Charts, are tools used by traders from all over the world.

    Featured Analysis

    Load more

    Learn Forex Trading

    ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

    Contact us: contact@actionforex.com

    © ActionForex.com © 2025 All rights reserved.