Summary 3/16 – 3/20

Monday, Mar 16, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|21:30
|NZD
|Business NZ PSI Feb
|50.9
|02:00
|CNY
|Industrial Production Y/Y Feb
|5.10%
|5.20%
|02:00
|CNY
|Retail Sales Y/Y Feb
|2.50%
|0.90%
|02:00
|CNY
|Fixed Asset Investment (YTD) Y/Y Feb
|-0.40%
|-3.80%
|12:15
|CAD
|Housing Starts Y/Y Feb
|238K
|12:30
|CAD
|CPI M/M Feb
|0.60%
|0.00%
|12:30
|CAD
|CPI Y/Y Feb
|2.30%
|12:30
|CAD
|CPI Median Y/Y Feb
|2.50%
|12:30
|CAD
|CPI Trimmed Y/Y Feb
|2.40%
|12:30
|CAD
|CPI Common Y/Y Feb
|2.70%
|12:30
|USD
|Empire State Manufacturing Mar
|3.8
|7.1
|13:15
|USD
|Industrial Production M/M Feb
|0.20%
|0.70%
|13:15
|USD
|Capacity Utilization Feb
|76.30%
|76.20%
|14:00
|USD
|NAHB Housing Market Index Mar
|37
|36
|21:30
|NZD
|Business NZ PSI Feb
|Consensus
|Previous
|50.9
|02:00
|CNY
|Industrial Production Y/Y Feb
|Consensus
|5.10%
|Previous
|5.20%
|02:00
|CNY
|Retail Sales Y/Y Feb
|Consensus
|2.50%
|Previous
|0.90%
|02:00
|CNY
|Fixed Asset Investment (YTD) Y/Y Feb
|Consensus
|-0.40%
|Previous
|-3.80%
|12:15
|CAD
|Housing Starts Y/Y Feb
|Consensus
|Previous
|238K
|12:30
|CAD
|CPI M/M Feb
|Consensus
|0.60%
|Previous
|0.00%
|12:30
|CAD
|CPI Y/Y Feb
|Consensus
|Previous
|2.30%
|12:30
|CAD
|CPI Median Y/Y Feb
|Consensus
|Previous
|2.50%
|12:30
|CAD
|CPI Trimmed Y/Y Feb
|Consensus
|Previous
|2.40%
|12:30
|CAD
|CPI Common Y/Y Feb
|Consensus
|Previous
|2.70%
|12:30
|USD
|Empire State Manufacturing Mar
|Consensus
|3.8
|Previous
|7.1
|13:15
|USD
|Industrial Production M/M Feb
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.70%
|13:15
|USD
|Capacity Utilization Feb
|Consensus
|76.30%
|Previous
|76.20%
|14:00
|USD
|NAHB Housing Market Index Mar
|Consensus
|37
|Previous
|36
Tuesday, Mar 17, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|03:30
|AUD
|RBA Interest Rate Decision
|4.10%
|3.85%
|04:30
|AUD
|RBA Press Conference
|04:30
|JPY
|Tertiary Industry Index M/M Jan
|0.70%
|-0.50%
|07:30
|CHF
|Producer and Import Prices M/M Feb
|-0.20%
|07:30
|CHF
|Producer and Import Prices Y/Y Feb
|-2.20%
|10:00
|EUR
|Germany ZEW Economic Sentiment Mar
|39
|58.3
|10:00
|EUR
|Germany ZEW Current Situation Mar
|-65.9
|10:00
|EUR
|Eurozone ZEW Economic Sentiment Mar
|24.3
|39.4
|14:00
|USD
|Pending Homeles M/M Feb
|-1.00%
|-0.80%
|03:30
|AUD
|RBA Interest Rate Decision
|Consensus
|4.10%
|Previous
|3.85%
|04:30
|AUD
|RBA Press Conference
|Consensus
|Previous
|04:30
|JPY
|Tertiary Industry Index M/M Jan
|Consensus
|0.70%
|Previous
|-0.50%
|07:30
|CHF
|Producer and Import Prices M/M Feb
|Consensus
|Previous
|-0.20%
|07:30
|CHF
|Producer and Import Prices Y/Y Feb
|Consensus
|Previous
|-2.20%
|10:00
|EUR
|Germany ZEW Economic Sentiment Mar
|Consensus
|39
|Previous
|58.3
|10:00
|EUR
|Germany ZEW Current Situation Mar
|Consensus
|Previous
|-65.9
|10:00
|EUR
|Eurozone ZEW Economic Sentiment Mar
|Consensus
|24.3
|Previous
|39.4
|14:00
|USD
|Pending Homeles M/M Feb
|Consensus
|-1.00%
|Previous
|-0.80%
Wednesday, Mar 18, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|21:45
|NZD
|Current Account (NZD) Q4
|-4.85B
|-8.37B
|23:30
|AUD
|Westpac Leading Index M/M Feb
|-0.04%
|23:50
|JPY
|Trade Balance (JPY) Feb
|-0.61T
|0.46T
|08:00
|CHF
|SECO Economic Forecasts
|10:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Feb F
|1.90%
|1.90%
|10:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Feb F
|2.40%
|2.40%
|12:30
|USD
|PPI M/M Feb
|0.30%
|0.50%
|12:30
|USD
|PPI Y/Y Feb
|2.90%
|12:30
|USD
|PPI Core M/M Feb
|0.30%
|0.80%
|12:30
|USD
|PPI Core Y/Y Feb
|3.60%
|13:45
|CAD
|BoC Interest Rate Decision
|2.25%
|2.25%
|14:00
|USD
|Factory Orders M/M Jan
|0.40%
|-0.70%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Mar 13)
|3.824M
|18:00
|USD
|Fed Interest Rate Decision
|3.75%
|3.75%
|18:30
|USD
|FOMC Press Conference
|21:45
|NZD
|Current Account (NZD) Q4
|Consensus
|-4.85B
|Previous
|-8.37B
|23:30
|AUD
|Westpac Leading Index M/M Feb
|Consensus
|Previous
|-0.04%
|23:50
|JPY
|Trade Balance (JPY) Feb
|Consensus
|-0.61T
|Previous
|0.46T
|08:00
|CHF
|SECO Economic Forecasts
|Consensus
|Previous
|10:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Feb F
|Consensus
|1.90%
|Previous
|1.90%
|10:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Feb F
|Consensus
|2.40%
|Previous
|2.40%
|12:30
|USD
|PPI M/M Feb
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.50%
|12:30
|USD
|PPI Y/Y Feb
|Consensus
|Previous
|2.90%
|12:30
|USD
|PPI Core M/M Feb
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.80%
|12:30
|USD
|PPI Core Y/Y Feb
|Consensus
|Previous
|3.60%
|13:45
|CAD
|BoC Interest Rate Decision
|Consensus
|2.25%
|Previous
|2.25%
|14:00
|USD
|Factory Orders M/M Jan
|Consensus
|0.40%
|Previous
|-0.70%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Mar 13)
|Consensus
|Previous
|3.824M
|18:00
|USD
|Fed Interest Rate Decision
|Consensus
|3.75%
|Previous
|3.75%
|18:30
|USD
|FOMC Press Conference
|Consensus
|Previous
Thursday, Mar 19, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|JPY
|BoJ Interest Rate Decision
|0.75%
|0.75%
|21:45
|NZD
|GDP Q/Q Q4
|0.40%
|1.10%
|23:50
|JPY
|Machinery Orders M/M Jan
|-9.50%
|19.10%
|00:30
|AUD
|Employment ChangeFeb
|20.0K
|17.8K
|00:30
|AUD
|Unemployment RateFeb
|4.10%
|4.10%
|04:30
|JPY
|Industrial Production M/M Jan
|2.20%
|2.20%
|07:00
|GBP
|Claimant Count Change Feb
|28.6K
|07:00
|GBP
|ILO Unemployment Rate (3M) Jan
|5.20%
|5.20%
|07:00
|GBP
|Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Jan
|4.20%
|07:00
|GBP
|Average Earnings Including Bonus 3M/Y Jan
|4.20%
|08:30
|CHF
|SNB Interest Rate Decision
|0.00%
|0.00%
|09:00
|CHF
|SNB Press Conference
|12:00
|GBP
|BoE Interest Rate Decision
|3.75%
|3.75%
|12:00
|GBP
|MPC Official Bank Rate Votes
|0--3--6
|0--4--5
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Mar 13)
|215K
|213K
|12:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Survey Mar
|17.5
|16.3
|13:15
|EUR
|ECB Main Refinancing Rate
|2.15%
|2.15%
|13:15
|EUR
|ECB Deposit Rate
|2.00%
|2.00%
|13:45
|EUR
|ECB Press Conference
|14:00
|USD
|New Homeles Jan
|725K
|745K
|14:00
|USD
|Wholele Inventories Jan F
|0.20%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Mar 13)
|-38B
|JPY
|BoJ Interest Rate Decision
|Consensus
|0.75%
|Previous
|0.75%
|21:45
|NZD
|GDP Q/Q Q4
|Consensus
|0.40%
|Previous
|1.10%
|23:50
|JPY
|Machinery Orders M/M Jan
|Consensus
|-9.50%
|Previous
|19.10%
|00:30
|AUD
|Employment ChangeFeb
|Consensus
|20.0K
|Previous
|17.8K
|00:30
|AUD
|Unemployment RateFeb
|Consensus
|4.10%
|Previous
|4.10%
|04:30
|JPY
|Industrial Production M/M Jan
|Consensus
|2.20%
|Previous
|2.20%
|07:00
|GBP
|Claimant Count Change Feb
|Consensus
|Previous
|28.6K
|07:00
|GBP
|ILO Unemployment Rate (3M) Jan
|Consensus
|5.20%
|Previous
|5.20%
|07:00
|GBP
|Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Jan
|Consensus
|Previous
|4.20%
|07:00
|GBP
|Average Earnings Including Bonus 3M/Y Jan
|Consensus
|Previous
|4.20%
|08:30
|CHF
|SNB Interest Rate Decision
|Consensus
|0.00%
|Previous
|0.00%
|09:00
|CHF
|SNB Press Conference
|Consensus
|Previous
|12:00
|GBP
|BoE Interest Rate Decision
|Consensus
|3.75%
|Previous
|3.75%
|12:00
|GBP
|MPC Official Bank Rate Votes
|Consensus
|0--3--6
|Previous
|0--4--5
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Mar 13)
|Consensus
|215K
|Previous
|213K
|12:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Survey Mar
|Consensus
|17.5
|Previous
|16.3
|13:15
|EUR
|ECB Main Refinancing Rate
|Consensus
|2.15%
|Previous
|2.15%
|13:15
|EUR
|ECB Deposit Rate
|Consensus
|2.00%
|Previous
|2.00%
|13:45
|EUR
|ECB Press Conference
|Consensus
|Previous
|14:00
|USD
|New Homeles Jan
|Consensus
|725K
|Previous
|745K
|14:00
|USD
|Wholele Inventories Jan F
|Consensus
|Previous
|0.20%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Mar 13)
|Consensus
|Previous
|-38B
Friday, Mar 20, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|21:45
|NZD
|Trade Balance (NZD) Feb
|-519M
|01:15
|CNY
|1-Y Loan Prime Rate
|3.00%
|3.00%
|01:15
|CNY
|5-Y Loan Prime Rate
|3.50%
|3.50%
|06:00
|GBP
|Public Sector Net Borrowing (GBP) Feb
|8.6B
|-30.4B
|07:00
|EUR
|Germany PPI M/M Feb
|0.30%
|-0.60%
|07:00
|EUR
|Germany PPI Y/Y Feb
|-3%
|09:00
|EUR
|Eurozone Current Account (EUR) Jan
|14.6B
|10:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR) Jan
|11.6B
|12:30
|CAD
|Industrial Product Price M/M Feb
|2.70%
|12:30
|CAD
|Raw Material Price Index Feb
|7.70%
|12:30
|CAD
|New Housing Price Index M/M Feb
|-0.40%
|12:30
|CAD
|New Housing Price Index Y/Y Feb
|-2.30%
|12:30
|CAD
|Retail Sales M/M Jan
|0.60%
|-0.40%
|12:30
|CAD
|Retail Sales ex Autos M/M Jan
|%
|0.10%
|21:45
|NZD
|Trade Balance (NZD) Feb
|Consensus
|Previous
|-519M
|01:15
|CNY
|1-Y Loan Prime Rate
|Consensus
|3.00%
|Previous
|3.00%
|01:15
|CNY
|5-Y Loan Prime Rate
|Consensus
|3.50%
|Previous
|3.50%
|06:00
|GBP
|Public Sector Net Borrowing (GBP) Feb
|Consensus
|8.6B
|Previous
|-30.4B
|07:00
|EUR
|Germany PPI M/M Feb
|Consensus
|0.30%
|Previous
|-0.60%
|07:00
|EUR
|Germany PPI Y/Y Feb
|Consensus
|Previous
|-3%
|09:00
|EUR
|Eurozone Current Account (EUR) Jan
|Consensus
|Previous
|14.6B
|10:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR) Jan
|Consensus
|Previous
|11.6B
|12:30
|CAD
|Industrial Product Price M/M Feb
|Consensus
|Previous
|2.70%
|12:30
|CAD
|Raw Material Price Index Feb
|Consensus
|Previous
|7.70%
|12:30
|CAD
|New Housing Price Index M/M Feb
|Consensus
|Previous
|-0.40%
|12:30
|CAD
|New Housing Price Index Y/Y Feb
|Consensus
|Previous
|-2.30%
|12:30
|CAD
|Retail Sales M/M Jan
|Consensus
|0.60%
|Previous
|-0.40%
|12:30
|CAD
|Retail Sales ex Autos M/M Jan
|Consensus
|%
|Previous
|0.10%